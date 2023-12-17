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封面故事／探泰勒絲現象 課程多樣：心理學看報復八卦

記者俞仲慈

流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)今年夏季舉辦的「時代巡迴演唱會」(Eras Tour )，引爆空前熱潮；亞利桑納州立大學(Arizona State University，ASU)趁熱推出「泰勒絲心理學」(Psychology of Taylor Swift)新課程。

這門新課程已排入今年秋季班課表，由博士生亞莉珊卓·沃姆利(Alexandra Wormley)教授，她表示：「這門課基本上就是以泰勒絲為主軸，透過不同面向，探討八卦、人際關係和復仇等心理層面。」

沃姆利以泰勒絲2017年第六張專輯「舉世盛名」(Reputation)為例，希望透過泰勒絲現象，提供學生學習心理學的管道：「泰勒絲推出這張專輯，是因為和肯爺(Kanye West)、金卡戴珊(Kim Kardashian)這對夫妻鬧翻，一度從鎂光燈消失後的盛大回歸，她透過巡迴演唱，同步推出非常成功的專輯，作為對肯爺夫婦和媒體記者的報復。」

沃姆利進一步補充：「學生都知道這段故事，但是他們知道為何人類喜歡報復？又如何報復？社會心理學可以告訴我們答案。」

其實國內已有多所大學將泰勒絲的作品列為教學主題；2022年2月，紐約大學克利夫戴維斯錄製音樂學院(NYU's Clive Davis Institute of Recorded Music)開設第一個泰勒絲課程，由滾石(Rolling Stone)雜誌專職撰稿人布列塔妮‧史帕諾斯(Brittany Spanos)授課。 

去年8月，奧斯汀德州大學(University of Texas at Austin)推出新課程：「泰勒絲歌曲集」(Taylor Swift Songbook)，將泰勒絲最新四張專輯作為教材，並和莎士比亞、喬叟、柯立芝、濟慈等英國詩人以及艾蜜莉·狄更生、席薇亞·普拉斯等美國女詩人的作品，相互比較研究。

最近史丹福大學(Stanford)也宣布今年冬季班將開設為期10周「回憶太清晰」(All Too Well) 課程，由研究員諾娜·亨蓋特(Nona Hungate)針對排行榜冠軍熱門歌曲歌詞，帶領學生進行深入探討。

泰勒絲 史丹福大學 德州

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