封面故事／探泰勒絲現象 歐洲校園：歌詞展現女性主義

泰勒絲收錄在專輯「午夜」（Midnights）中的「反英雄」（Anti-Hero）等歌曲，提供一個探索女性主義的機會。（取自維基共享資源）

流行樂壇天后泰勒絲 的歌曲以明顯和隱晦方式，引用從「愛麗絲夢遊仙境」、「大亨小傳」、「蝴蝶夢」到「簡愛」等文學作品。比利 時有大學教授特別開課研究其文學意境。

法新社報導，比利時根特大學（Ghent University）助理教授麥考斯蘭（Elly McCausland）拿書卷氣息濃厚的泰勒絲（Taylor Swift）創作歌詞開設一門課程，根據這位美國巨星的歌曲來深入探究英語文學大師和他們作品的主題。

對麥考斯蘭來說，諸如「男人」（The Man）和收錄在專輯「午夜」（Midnights）中的「反英雄」（Anti-Hero）等泰勒絲歌曲，提供一個探索女性主義的機會。

今年稍早，麥考斯蘭聽了同樣來自「午夜」的The Great War後，讓她有了於9月開設一門課來研究泰勒絲歌詞的靈感。

麥考斯蘭告訴法新社：「她利用戰爭來隱喻一段關係的手法，讓我有點不舒服。這讓我想起女詩人普拉絲（Sylvia Plath）詩作『爸爸』（Daddy）也做了類似的事情，讀起來同樣非常不舒服 。」

麥考斯蘭本人就是泰勒絲的鐵粉，因此非常了解泰勒絲作品的力量，並堅稱「（泰勒絲版）文學」課程是一種讓文學「更容易理解」的方式，而「不是要建立一個泰勒絲粉絲俱樂部」。

她說：「重點是要讓人們改觀，英國文學並不是在圖書館 裡一堆荒廢很久的舊書。而是活生生、會呼吸的東西，並且在不斷演進和變化。」