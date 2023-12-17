我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病床告急…流感、新冠夾擊 加州醫療服務恐施行配給制

數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

封面故事／泰勒絲12張專輯 登告示牌冠軍

中央社

美國告示牌(Billboard)排行榜7月即表示，泰勒絲發行重錄的專輯「愛的告白(泰勒絲全新版)」(Speak Now (Taylor's Version))後，成為史上擁有最多冠軍專輯的女歌手。

這張唱片一推出便登上告示牌排行榜冠軍，成為流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)第12張冠軍專輯，超越芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)的11張，創下女歌手之冠。

告示牌表示，33歲的泰勒絲是近60年來，第一位有四張專輯同時進入排名前十的在世藝術家。除了「Speak Now」，進入前十名的專輯有「Midnights」、「Lover」和「Folklore」。

告示牌表示，泰勒絲也是第一位同時擁有11張專輯進入前200名的在世音樂創作者。

泰勒絲的「Speak Now」最初於2010年發行。泰勒絲曾誓言要重新錄製個人前六張專輯，確保擁有歌曲的完整版權—根據與前公司大機器唱片(Big Machine Records)的合約，她可以在2020年11月開始重錄專輯。

泰勒絲

上一則

封面故事／拿回音樂主控權 泰勒絲是對抗串流媒體的勇者

下一則

封面故事／探泰勒絲現象 心臟協會：歌曲節奏拯救人心

延伸閱讀

誰能比她強…泰勒絲巡演票房破10億元 打破金氏世界紀錄

誰能比她強…泰勒絲巡演票房破10億元 打破金氏世界紀錄
模仿泰勒絲時代封面照 眾多貓奴悲劇了

模仿泰勒絲時代封面照 眾多貓奴悲劇了
Google今年熱搜字：加薩、芭比、哈姆林、泰勒絲…

Google今年熱搜字：加薩、芭比、哈姆林、泰勒絲…
泰勒絲今年巡演票房破10億全球第1 明年可望再賺10億

泰勒絲今年巡演票房破10億全球第1 明年可望再賺10億

熱門新聞

「驚奇隊長2」主打「女力」的行銷策略並未奏效。（取材自IMDb）

娛樂／「驚奇隊長2」空前慘敗 漫威內外皆困

2023-12-10 16:50
智利的百內國家公園景色，吸引全世界山友。（作者刁冠群／攝影）

封面故事／走你想走的路…走上狂野的巴塔哥尼亞

2023-12-10 01:30
年關將近，車商面臨跨年折舊增加的壓力，急著清空停車場，買車民眾因此享有更大的議價空間。(美聯社)

理財百科／二手車年底出清 如何撿便宜

2023-12-10 01:16
希臘文化部推出一款採用數位合成技術的應用程式(App)，遊客參觀古蹟時，只要下載在手機或平板，即可同步觀賞遺址數千年前的原貌。（美聯社）

新聞眼／古希臘遺址 App一窺數千年前原貌

2023-12-10 16:00
卡特夫人（左圖起）、孟格、季辛吉在11月底相繼過世。（路透）

人物／曾與中國有不解之緣 美國3重磅人物相繼辭世

2023-12-10 01:20
隸屬於Gannett集團的地方性報紙The Gleaner，連一名編採人員也沒有。(美聯社)

美國現象／地方報寒冬 幽靈編採室盛行

2023-12-10 13:34

超人氣

更多 >
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬