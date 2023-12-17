封面故事／泰勒絲12張專輯 登告示牌冠軍

美國告示牌(Billboard)排行榜7月即表示，泰勒絲 發行重錄的專輯「愛的告白(泰勒絲全新版)」(Speak Now (Taylor's Version))後，成為史上擁有最多冠軍專輯的女歌手。

這張唱片一推出便登上告示牌排行榜冠軍，成為流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)第12張冠軍專輯，超越芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)的11張，創下女歌手之冠。

告示牌表示，33歲的泰勒絲是近60年來，第一位有四張專輯同時進入排名前十的在世藝術家。除了「Speak Now」，進入前十名的專輯有「Midnights」、「Lover」和「Folklore」。

告示牌表示，泰勒絲也是第一位同時擁有11張專輯進入前200名的在世音樂創作者。

泰勒絲的「Speak Now」最初於2010年發行。泰勒絲曾誓言要重新錄製個人前六張專輯，確保擁有歌曲的完整版權—根據與前公司大機器唱片(Big Machine Records)的合約，她可以在2020年11月開始重錄專輯。