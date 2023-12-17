詐騙ing／華人遇詐騙 可用中文舉報

FTC消費者保護局副總監Monica Vaca。（視頻會議截圖）

美國華人 經常會遇到詐騙電話、短信，但因語言障礙，很少有人將這些詐騙信息上報給政府機構。為了收集不同族裔遭遇的詐騙經歷，分析詐騙趨勢，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）日前特別推出多語種舉報詐騙的服務，民眾可以使用包括中文、越南 語、法語、阿拉伯語等多語言致電聯邦貿易委員會（以下簡稱FTC）。

FTC消費者保護局副總監Monica Vaca介紹，想要舉報詐騙的民眾，可以致電877-382-4357，然後按3選擇相應的語言。FTC此前只有英文和西語服務，目前增加的語言包括：中文、越南語、法語、阿拉伯語、菲律賓語（Tagalog）、俄語、韓語、葡萄牙語以及波蘭語。該電話開通時間為周一至五，東部時間上午9時至下午5時。

Monica Vaca說，民眾撥打此號碼不僅可以舉報詐騙，對於受害者，FTC還會給出後續建議，甚至可以幫助受害人追回被騙資產。不過，能追回多少錢以及時間長短要依個人情況而定。

FTC消費者保護局高級律師Larissa Bungo鼓勵民眾多多打電話舉報。即使民眾沒有被騙，沒有損失金錢，也可以將可疑短信息、郵件、電話等舉報給FTC。她說，即使舉報人沒有受到實質損失，但可能這種詐騙類型讓其他人受害了。FTC的目的是盡可能多地收集詐騙類型。因此，她鼓勵民眾多多舉報。

FTC消費者保護局高級律師Larissa Bungo。（視頻會議截圖）

此外，FTC為個人和企業提供免費宣傳信息手冊，可以上網預定，郵費全免。網站為：https://www.bulkorder.ftc.gov/。這些宣傳手冊簡單易懂，有包括中文等多語種，內容包含如何避免禮品卡詐騙、如何避免被騙、小企業主如何避免被騙等。