新聞眼／款待飯糰 日本今年的一皿

日本每到年末，除了票選年度漢字、年度流行語大賞之外，還有一個用料理象徵整個年度的「今年的一皿」，選出一盤料理來傳達一整年的社會百態。2023年「今年的一皿」獲選的是「款待飯糰」（ご馳走おにぎり）。（圖：今年の一皿）

「世間森羅萬象，就在今年的這一盤...」日本 每到年末，除了票選年度漢字、年度流行語大賞之外，還有一個用料理象徵整個年度的「今年的一皿」（今年の一皿），選出一盤料理來傳達一整年的社會百態。2023年「今年的一皿」已在日前公布，獲選的是「款待飯糰」（ご馳走おにぎり）：在看似普通的飯糰上堆滿豐富華麗的食材，營造出迷你的奢華享受——這是今年度在日本網路社群上蔚為風潮的話題料理，也讓日本國內強力推廣的米食消費，增加更多可能性。「今年的一皿」獎項從何而來？過去又有哪些反映日本社會的精選飲食？

「今年的一皿」始於2014年，相比1984年開始的流行語大賞、1995年開始的年度漢字，今年的一皿是相對更年輕的獎項。公布時間會在每年12月初，會由獎項官方透過日本各大美食網站的關鍵字搜尋、配合問卷調查，先篩選出一輪料理種類後，在交由日本各大媒體和新聞社進行評選，最終決選出最能代表今年度的話題飲食。

食材多樣 迷你奢華享受

代表日本2023年的一盤，脫穎而出的是「款待飯糰」（ご馳走おにぎり）。「ご馳走」在日文中常用於用餐完畢後說的「感謝招待」（ご馳走様でした），在這道料理上有用豐盛食材做成飯糰予以招待之意。

款待飯糰，搭配各式各樣豐富的食材，讓日常平凡的飯糰變成迷你的奢華享受。由於食材選擇多樣，讓料理有更多創作空間，因此無論是專門店家販售或是民眾在家自炊，款待飯糰都成為日本今年度社群網路上的話題料理。今年的一皿公布的選定理由，除了能夠反映社會流行之外，也指出這一年中日本的飯糰消費總額上升、以飯糰為主的相關飲食店數量增加，連帶的日本米國內消費也跟著擴大，甚至還擴及到海外，讓日本傳統米食有了新的面貌和活力。

疫後解封 外食產業復活

讓審查委員會相當在意的關鍵之一，是疫情 後的外食產業狀況。2023年的日本，已經恢復國內外的觀光 旅遊，過去幾年中深受疫情封鎖影響的餐飲業，在今年終於迎來生機；審查委員會認為，款待飯糰還有飯團專門店的盛行，也能象徵這個疫情後的日本「外食產業復活之年」。

另一個獲獎因素是刺激「米食消費」。隨著日本少子化和飲食習慣改變的影響，國內對稻米的消耗量也跟著減少，根據農林水產省的統計資料，日本主要食用米的需求量，大約以每年減少8萬噸的趨勢衰退當中。

若粗略地檢視以昭和中期的1960年代、到現在令和的2020年代，超過半世紀以來的國民飲食也有相當大的變化，包括肉食、奶類的增加，外國輸入的原料和加工食品等等，以及現代人考量健康因素而減少澱粉攝取，諸如此類的生活改變，讓國民的平均米飯消費量下滑。因此如何刺激國內稻米產量的消費，就成為農水省的重點政策之一。

在本次入選名單中，還有一項料理反映了飲食原料的改變，就是「米粉類美食」（米粉グルメ）。因為外國進口的小麥短缺，小麥粉的替代品改成了國產米粉，製成米粉麵包、米粉蛋糕等等。另外兩項入選料理，還有「陸上養殖魚」，這是因應越來越嚴重的海洋汙染，進而深入開發的養殖漁業；以及「帆立貝」（ホタテ）——說的是今年度日本水產遭到「諸外國」的禁止，進而轉變成國內消費的現象，而官方隱晦說的諸外國，其實指的應是今年福島廢水排放，中國和韓國的水產輸入禁令。

台灣珍珠奶茶 曾經上榜

今年的一皿過去又有哪些象徵料理？去年2022年還深受疫情影響的日本，選出了「冷凍食品」做為代表，發現冷凍食品的消費大量增長，也出現各種量販店與自動販賣機。2021年同樣在疫情籠罩下，不能上居酒屋的痛苦讓國民極為鬱悶，當年度的代表是「酒精風味飲料」（アルコールテイスト飲料／Alcohol taste），不能提供酒類飲品的店家改成販售這種酒精濃度不到1%的替代品，一時蔚為風潮。而疫情爆發的2020年，毫無懸念、最具代表性的是所有「外帶美食」（テイクアウトグルメ / take-out gourmand）。值得一提的是，2019年轟動日本的年度食物，是來自台灣的珍珠奶茶。

2019年轟動日本的「今年的一皿」，是來自台灣的珍珠奶茶。（圖：今年の一皿）

今年一皿 審查過程繁複

今年的一皿審查過程相當繁複，首先會從大數據資料庫中撈取搜尋量、搜尋上升速度等多種條件的40個料理關鍵字，再透過審查官方「樂天Gurunavi」（楽天ぐるなび）網站會員進行問卷調查，篩選出30組後送交媒體評選，這些媒體包括《讀賣新聞》、《朝日新聞》、《每日新聞》、《產經新聞》、NHK日本放送協會，以及日本農業新聞、日本食糧新聞等等在內，總共75家新聞社、125人進行評選，最後挑選出4個入圍名單，從中決選出代表的一盤。

決選的標準有三項：（1）是否為該年度的熱門話題、（2）能否反映該年度的社會現象、（3）能否做為飲食文化的紀錄，並向後世傳承其價值。

事實上，這並非日本政府官方主辦的獎項，而是由樂天集團相關的美食網站樂天Gurunavi主導，結合各大新聞集團，在日本農林水產省、觀光廳的補助下推廣。一方面樂天Gurunavi擁有大量的日本飲食資料庫，另一方面也是藉由今年的一皿，能夠在國內外推廣日本飲食文化，以及刺激消費。