封面故事／泰勒絲 這些歌詞致敬文學

泰勒絲歌詞文學性強。(美聯社)

《Business Insider》新聞網站的的資深音樂記者卡莉·阿爾格瑞姆(Callie Ahlgrim)在今年5月的一篇文章中,從文學角度分析了泰勒絲 的20首歌曲,列出泰勒絲歌詞與著名作家或小說的關聯。本文列舉數篇。

詩人佛羅斯特(Robert Frost)1915年寫了「未選擇的路」一詩。(取自維基共享資源)

1.外面→佛羅斯特的「路」

歌名:The Outside(外面) 2006年發行,專輯《泰勒絲》中第六首

●歌詞:

I tried to take the road less traveled by

But nothing seems to work the first few times

Am I right?

我試著走人跡罕至的路,

但前幾次似乎沒有任何效果,

我是對的嗎?

●文學追蹤:

詩人:佛羅斯特(Robert Frost)

作品:未選擇的路(The Road Not Taken)

Two roads diverged in a wood, and I —

I took the one less traveled by,

And that has made all the difference.

樹林裡分出了兩條路,而我──

我選擇了人跡罕至的一條路,

而這讓一切變得如此不同。

●歌詞之外:

這是泰勒絲專輯中最早的歌曲之一。泰勒絲在接受娛樂周刊訪問時說:「這是我當時正經歷的事情。我在學校是完全被排斥的人,從來未融入其中,從來不覺得有歸屬感。當我12歲或13歲的時候、當我沒有戀愛時,我會寫一些關於人際關係的歌曲;我會看著其他人,試著觀察他們正在經歷的事情。《The Outside》寫的正是我看到的,我是帶著痛苦寫的。我一直覺得自己很幸運,因為我從來不需要像喝酒、吸毒或類似的東西來逃避糟糕的日子。音樂對我來說一直是一種逃避。」

選擇人跡罕至的一條路,代表是按照自己步調前進的人。像是一個勇敢而崇高的選擇。

詩人聶魯達在19歲時出版了「今晚我能寫作」詩集。(取自維基共享資源)

2.回憶太清晰→聶魯達的詩

歌名:All Too Well (回憶太清晰,10分鐘版)

專輯《Red (泰勒版)》中的第30首曲目。Taylor Swift/YouTube

●影片開場白:

Love is so short, forgetting is so long.

愛是如此短暫,遺忘卻如此漫長。

●文學追蹤:

詩人:巴勃羅聶魯達(Pablo Neruda's)

作品:今晚我能寫作(Tonight I Can Write)

●歌詞之外:

1924年,聶魯達在19歲時出版了《今晚我能寫作》,它被收錄在題為「廿首情詩和一首絕望之歌」的詩集中,該詩集是他最著名的作品。

同樣的,泰勒絲在20至22歲之間創作了《Red》,這張專輯收錄了充滿熱情民謠和分手頌歌,描述了一段激情但無美滿結局的愛情。

聶魯達的這句話也是短片《回憶太清晰》的開場,影片展示了泰勒絲的代理人角色瘋狂地墜入愛河,然後花了數年時間應對後果。

《今晚我能寫作》和《回憶太清晰》都談到了記憶,說明與所愛之人的甜蜜經歷,在回想起來時會變得尖銳和痛苦。

路易絲‧卡羅爾的小說「愛麗絲夢遊仙境」。(取自維基共享資源)

3.Wonderland→愛麗絲夢遊仙境

歌名:Wonderland(仙境)

專輯《1989(Deluxe)》中的第14首曲目

●歌詞:

Haven't you heard what becomes of curious minds?

你沒聽說過好奇心會變成什麼樣子嗎?

●文學追蹤:

詩人:路易絲‧卡羅爾(Lewis Caroll)

作品:愛麗絲夢遊仙境(Alice's Adventures in Wonderland)

好奇心常常會帶來麻煩(curiosity often leads to trouble)

泰勒的分手歌曲《Wonderland》的靈感來自路易絲卡羅爾1865年的小 說。 (路透資料照片)

●歌詞之外:

正如泰勒絲在時代巡演中告訴觀眾的那樣,她的2014年的分手歌曲《Wonderland》的靈感來自路易絲卡羅爾1865年的小說。泰勒絲用falling down the rabbit hole(掉進兔子洞)來比喻愛麗絲墜入愛河,並在這個過程中失去理智。

「你沒聽說過好奇心會變成什麼樣子嗎?」泰勒絲在前副歌部分演唱,引用了愛麗絲的觀察「好奇心常常會帶來麻煩」。

泰勒絲用too in love to think straight(太愛而無法正常思考)和we both went mad(我們都瘋了)等歌詞將自己與書中的局外人群體聯繫起來。她還將她的前情人與欺騙性的柴郡貓角色進行了比較:(Didn't you calm my fears with a Cheshire Cat smile?(你沒有用柴郡貓的微笑來平息我的恐懼嗎?)

泰勒絲在她2020年的歌曲《Long Story Short》(長話短說)中重新審視「掉進兔子洞」的涵義,更強調它的負面And I fell from the pedestal/Right down the rabbit hole/Long story short, it was a bad time(我從基座上掉下來/就掉進了兔子洞/長話短說,這是一個糟糕的時光)。

1963年,伊麗莎白泰勒和理查波頓主演的「埃及豔后」電影後熱戀。(取自維基共享資源)

歌名:...Ready For It ?(準備好了嗎)

專輯《reputation》中的第1首曲目

●歌詞:

And he can be my jailer,

Burton to this Taylor

Every love I've known in comparison is a failure

他可以成為我的獄卒,

伯頓對泰勒來說 ,

我所知道的每一份愛都是失敗的。

●文學追蹤:

提及名字:伊麗莎白泰勒,理查波頓(Elizabeth Taylor and Richard Burton)

傳記作品:烈愛 (Furious Love)

●歌詞之外:

「烈愛」 (Furious Love)這本聯合傳記是記錄伊麗莎白泰勒和英國演員理查波頓的愛情故事。泰勒絲在2018年的一次採訪中證實她讀過這本傳記。這本書也出現在泰勒絲的 Instagram 上。

據「烈愛」描述,伊麗莎白泰勒在第二次離婚後對一位朋友說:「我不想再那麼愛了……我放棄了一切……我的靈魂、我的存在、一切。」在兩人的關係中,波頓和泰勒一起主演了 11部電影,包括1972年的「埃及艷后」。他們還共同主演了根據莎士比亞同名戲劇改編的《馴悍記》,這可能是泰勒絲歌詞的另一個參考點("I'm so very tame now / Never be the same now")“我現在非常馴服/現在不再一樣了”)。

泰勒絲透過引用這一點,可能以「…準備好了嗎?」發出了更深、更險惡的信號。

泰勒絲在「時代巡演」演出時,常問觀眾「準備好了嗎?」這正是她的一首歌名。 (美聯社)

作家費茲傑羅1925年出版著名小說「了不起的蓋茨比」。(取自維基共享資源)

5別怪我→費滋傑羅的了不起的蓋茨比

歌名:Don't Blame Me (別怪我?)

專輯《reputation》中的第1首曲目。

●歌詞:

I once was poison ivy,

but now I'm your daisy.

我曾經是毒葛,

但現在我是你的雛菊。

●文學追蹤:

作者:F. Scott Fitzgerald(費茲傑羅)

作品:The Great Gatsby (了不起的蓋茨比,另譯大享小傳)

小說主人翁Gatsby鍾情的對象,她的名字就是Daisy Buchanan(黛西·布坎南)。

泰勒絲是作家費茲傑羅著名小說《了不起的蓋茨比》的粉絲。(美聯社)

●歌詞之外:

泰勒絲是作家費茲傑羅著名小說《了不起的蓋茨比》的粉絲,也去過「了不起的蓋茨比」拍片現場的莊園拍MV。歌詞中的daisy,可能是對黛西·布坎南的微妙致敬。當然,這可能是對危險植物和無辜花朵之間的簡單比較。

她後來在同一張專輯中提到了同名角色的名字。

蓋茲比的情人黛西·布坎南被敘述者稱為「金色女孩」。蓋茲比還形容黛西的聲音「充滿了金錢」。在整本書中,她與金色和黃色密切相關。

泰勒絲在她的專輯後半段也用金色來代表愛與美。例如:

《End Game》歌詞It's like your eyes are liquor, it's like your body is gold.(就像你的眼睛是酒,就像你的身體是金子。)

《Dancing With Our Hands Tied》歌詞Deep blue but you painted me golden.(深藍色,但你把我塗成了金色。)

《Dress》歌詞Made your mark on me, a golden tattoo.(在我身上留下了你的印記,金色的刺青。)

《Daylight》日光的歌詞I once believed love would be burning red, but it's golden.(我曾經相信愛情會燃燒成紅色,但它是金色的。)

《Invisible String》隱形繩的歌詞One single thread of gold tied me to you.(一條金線將我與你聯繫在一起。)

《Gold Rush》淘金熱的歌詞Everybody wants you/But I don't like a gold rush.(每個人都想要你/但我不喜歡淘金熱。)

狄更斯於1859年出版的小說「雙城記」。(取自維基共享資源)

6逃亡的汽車→狄更斯的雙城記

歌名:Getaway Car(逃亡的汽車)

專輯《reputation》中的曲目。

●歌詞:

It was the best of times,

the worst of crimes.

這是最好的時代,

這是最糟的犯罪。

●文學追蹤:

作者:Charles Dickens(狄更斯)

作品:A Tale of Two Cities(雙城記)

著名文句:It was the best of times, it was the worst of times.(這是最好的時代,這是最壞的時代。)

●歌詞之外:

在歌詞的第一句,泰勒絲把最後一字times換成了crimes。她用逃亡的車做比喻,講述一段注定失敗的關係的故事,她自私地用它作為逃跑的工具。這首歌表達了她的不忠,將自己描繪成一個騙子I didn't mean it.(我不是故意的)和一個罪犯Put the money in a bag and I stole the keys./That was the last time you ever saw me.(把錢放進袋子裡,我偷了鑰匙/那是你最後一次見到我。)

狄更斯的開場白「這是最好的時代,這是最壞的時代,這是智慧的時代,這是愚昧的時代,這是信仰的時代,這是懷疑的時代,這是光明的季節,這是黑暗的季節,這是希望的春天,這是絕望的冬天,我們曾經擁有過一切我們,我們面前什麼都沒有,我們都直接去天堂,我們都直接去另一條路。」狄更斯認為一切事物都以推拉(push and pull)的形式存在。沒有什麼是簡單的好或壞、黑或白。泰勒絲也呈現了其中對比的趣味與哲學。