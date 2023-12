稅務漫談／1099K新門檻 落地變數多

國稅局 於11月15日宣布2023年1099K的「及格」門檻從先前的2萬元劇降至600元。國會預算 署估計4500萬份1099K表將會發出,比2022年增加兩倍。

不到一周,國稅局於11月21日突然急轉彎,宣布1099K新規實施再度延長一年,但2024年的1099K發放「門檻」最後定在5000元 (2023稅季依然保留2萬元或200交易次數「門檻」)。

「2021年美國救援計畫」(The American Rescue Plan Act of 2021) 提出1099K「升級版」,將接收1099K的門檻降低至600元,旨在縮小欠收的7兆元稅收缺口,國會預算署預估十年內約增加80億元稅。

但民主黨 主導的這項政策,「損害」的是中小企業主的利益,這與民主黨一向標榜的扶植中低收入階層 (不給他們「加稅」) 的理念相矛盾,因此國稅局長沃菲爾 (Daniel Werfel) 在11月21日發布的聲明中說,「國稅局幾個月來收集第三方團體和其他人意見後愈來愈清晰看出,需要更多時間才能有效實施申報要求新規」(「We spent many months gathering feedback from third –party groups & others, & it became increasing clear we need additional time to effectively implement the new reporting requirements」)。

在此之前,參院民主黨人提案任何銷售毛收入超過600元且交易次數不限的商品 (即使是單筆交易),交易人都將收到新修訂的1099K表格。

600元是基於未調整銷售總額計算的,沒有計入各種費用或退款。如果商家收到超過600元的第三方結算組織付款(如Zelle, Paypal),也會收到1099K。

逾600元轉帳 國稅局存檔

這意味著國稅局將掌握電商平台所有600元以上的轉帳紀錄,包括Venmo, Airbnb, Paypal, Cash等手機支付交易金額,以及房租轉帳紀錄等,都將被國稅局「存檔」。

1099K「升級版」雖然在2022年底被暫時擱置一年後實行,但共和黨並不想全盤接受,2023年5月19日俄亥俄州布朗(Sherrod Brown) 與路易斯安納州卡斯底(Bill Cassidy)聯名提出「Red Tape Reduction Act」,要求將1099K納入上限提高至1萬元。

布朗在聲明中說:「借助提高上限,我們可以阻止國稅局去干擾 (interfering) 小商家並提高國稅局的工作效率(Cutdown on excessive paperwork)。此案在民主黨佔多數的參院最終無法通過。

針對小商家 也影響房東

由於1099K的接受對象不僅是小商家,還包括出租物業屋主,因此管理公司將向年租金超過2萬元 (以後是5000元)的屋主發出1099K。這樣一來,只要委託管理公司打理的投資房屋主將無一倖免。

現舉例如下:

例1:住在長島的孫女士買了一棟佛羅里達奧蘭多(Orlando)的投資房,交給當地的管理公司打理。月租2500元,2023年有四個月「空租」,實收租金2萬元,但管理費、水電瓦斯、地稅、除草再加折舊超過2萬元,實際虧損。 但孫女士2024年1月底前仍會收到管理公司發出的1099K (1099-Rent) 2萬元。

例2:羅小姐在中國操作亞馬遜(Amazon)電商平台,中國買貨(或加工製作),美國銷售。為此她申請了一個LLC (Solo)的稅號,借用美國朋友的地址,每年銷售額約50萬元。她的朋友在2023年初會收到亞馬遜發出的1099K,羅小姐則要申報1040NR的C表。

例3:倪先生是Uber和 Lyft出租汽車公司的司機,2023年總收入約20萬元。Uber13萬元扣除管理費提成、過橋費等,剩下8萬元;Lyft 7萬元扣除公司費用後,剩5萬元。倪先生必須以兩家出租汽車公司的1099K總額20萬元申報收入,再扣減公司和自己支付的相關費用。

從以上三例可以看出,1099K牽動自雇者、旅遊餐飲、房地產投資、出租汽車及銷售佣金的各行各業。 一言以蔽之,只要你拿W-2或K-1以外的錢,都將「在劫難逃」。

根據國會預算署的統計數字,2022年低報或瞞報1099K收入約為87億元(150萬起),該報未報1099K收入29億(29萬起),隨著使用數位錢包的人 (Crypto wallet) 愈來愈多,國稅局在1099K的政策實施中稍有不慎,就會「投鼠忌器」,要想取得「平衡」,實屬不易。

(作者為註冊會計師)