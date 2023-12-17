封面故事／時代人物 泰勒絲+藍眼貓

時代雜誌(Time)6日揭曉年度風雲人物，由流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)單獨獲得殊榮；泰勒絲被選為時代年度風雲人物後，要拍照時，她問「我可以帶我的貓去嗎？」（路透）

抱歉了，泰勒絲 (Taylor Swift)，這位「藍眼星寵物」搶走了妳的光彩。

牠是流行樂天后泰勒絲的寵貓「班傑明‧巴頓」(Benjamin Button)，泰勒絲帶著班傑明拍攝「時代」(Time)雜誌的年度風雲人物(Person of the Year)封面照片，而牠讓拍攝現場眾多人傾心。

美國足球員前鋒亞歷克斯．摩根 (Alex Morgan) 在昔稱推特(Twitter)的「X平台」上寫道：「年度呼嚕獎」(Purrson of the year)。

社群媒體 「X平台」的其他使用者想知道，工作人員用掉多少滾筒式黏塵紙，保持泰勒絲黑色緊身衣褲乾淨無貓毛。

愛貓成痴 扛貓拍封面

華爾街 日報報導，泰勒絲愛貓成痴眾所皆知，她開玩笑說，她被選為時代年度風雲人物後的第一個想法，就是帶貓到拍攝現場。

泰勒絲在社群媒體上寫道，「時代雜誌說：我們想提名你為年度風雲人物。我：我可以帶我的貓去嗎？」

時代雜誌封面攝影師之一的范‧拉姆斯韋爾德 (Inez van Lamsweerde)表示，這張照片的拍攝靈感來自1978年出版的「豹人」(Cat People)一書。

范‧拉姆斯韋爾德表示，「我為泰勒絲買了一本(豹人的)二手書，我知道她是愛貓人士，她的貓和她一同出遊。你知道嗎？我一直想拍一張像那本書封面的照片，貓站在少女肩膀上。 」

時代雜誌封面攝影師之一的范‧拉姆斯韋爾德 (Inez van Lamsweerde)表示，這張照片的拍攝靈感來自1978年出版的「豹人」(Cat People)一書。（取自亞馬遜）

范‧拉姆斯韋爾德表示，泰勒絲也同意。他說：「她的表情與外型具備懷舊好萊塢的魅力，但她的氣場蘊藏著龐大力量。她把班傑明扛在肩上的方式，有點類似『我肩負你們所有人』的模樣。」

泰勒絲2023年度過破紀錄的一年，她的「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)門票搶購一空，促進協辦城市的經濟成長，並推出同名演唱會電影「泰勒絲：時代巡迴演唱會」(Taylor Swift: The Eras Tour)；票房追蹤網站「Box Office Mojo」月初統計，該電影收入已逼近2億5000萬元。

此外，串流音樂平台「Spotify」與「蘋果音樂」(Apple Music)11月底公布，泰勒絲成為2023年歌曲作品全球收聽次數最多的歌手。

片場結識 取名班傑明

泰勒絲的愛貓班傑明第一次擔綱封面模特貓，這隻布偶貓 (ragdoll kitten) 是泰勒絲2019年拍攝音樂錄影帶「我！」(Me!) 時，在片場結識的。

泰勒絲當時拍完幕後花絮中後，問這隻貓的飼養員說：「我可以養牠嗎？」

飼養員說：「可以，牠經常發出呼嚕聲。」

班傑明是泰勒絲養的三隻貓中，最年輕的一隻，以因此以身體年齡逆轉人生故事的電影「班傑明的奇幻旅程」(The Curious Case of Benjamin Button)主角命名。

流行樂天后泰勒絲獲選時代雜誌「年度風雲人物」，其中一張迷人的照片是她與愛貓班傑明合影。（取自泰勒絲IG）

養3隻貓 都以電影角色命名

泰勒絲養的另外兩隻貓也根據電影角色命名，包括醫療影集「實習醫生」(Grey's Anatomy)中的梅莉迪絲·格蕾(Meredith Grey)，以及政治司法電影「法網遊龍：特案組」(Law & Order: Special Victims Unit)中的奧麗薇亞·班森(Olivia Benson)。

時代雜誌(Time)6日揭曉年度風雲人物，由流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)單獨獲得殊榮，她也成為「時代雜誌」評選年度風雲人物96年來，首位單獨獲選的藝人。

「時代雜誌」總編輯賈可布斯表示，「泰勒絲找到超越邊界的方式，成為光之源。當今地球上沒有其他人能像她這樣，讓這麼多人如此感動。我們常把達成這種成績歸因於行星排列和命運，但過於歸功星象忽略了她的本領與實力。泰勒絲是鳳毛麟角，不僅創作歌曲，也是她自身故事的英雄。」

時代雜誌(Time)6日揭曉年度風雲人物，由流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)單獨獲得殊榮；圖為三張封面之一。（路透）

賈可布斯指出，「泰勒絲在2023年實現的成就難以衡量，她繪製自己的旅程，與全世界分享成果：她承諾會實現夢想、情感跟人們的經歷，特別是那些覺得被忽視、經常被低估的女性」。