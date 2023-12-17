旅遊／重遊死亡谷 探沙漠奇觀

死亡谷國家公園的惡水盆地的日落之景。（圖：作者提供）

我們由紐約飛往賭城 ，進行了七天六夜的自駕之旅，訪問了内華達、加州 交界處的死亡谷國家公園，與亞利桑那州的大峽谷（Grand Canyon）國家公園、下羚羊谷（Lower Antelope Canyon）和仙人掌（Saguaro）國家公園。

我們在賭城租的是全時四軀（AWD）的運動型多功能車（SUV），因爲部分路段是碎石路，沒舖柏油，轎車底盤太低，難當大任。

第一次來死亡谷是2017年的聖誕節左右。上次，第一天看了扎布麗斯基點（Zabriskie’s Point）、麥斯奎特平地沙丘（Mesquite Flat Sand Dunes），匆匆走一下馬賽克峽谷（Mosaic Canyon）就天黑了。

次日，遊覽惡水盆地（Badwater Basin）和附近風景秀麗、九英里長的藝術家之路（Artist Drive），最後登上丹特高點（Dante Point）俯望整個惡水盆地。惡水盆地是北美洲最低之地，標高為海平面以下272呎。從停車場往死亡谷看，遠方似乎有水，其實是白色的鹽巴，很多遊客都朝著乾涸的河床中心走，日積月累地，走出一條白色的小徑。

這次重遊死亡谷，耗時三天兩夜，我們下榻於死亡谷東邊約50哩的帕朗鎮（Pahrump）。帕朗鎮人口不足4萬，是沙漠裡的小鎮。

第一站是國家公園外的魔鬼洞（Devils Hole），這洞比較偏僻，要走碎石路，洞裡住著快絕種的沙漠遠古鱂魚（Pupfish）。這種魚從冰河時期就有，其中有一種是藍色的，很美麗。魔鬼洞從停車場步行0.33哩可到達，步道有鐵絲網圍住，防止遊客亂走，去不該去的地方。

2022年9月23日，國家公園管理局表示，墨西哥此前7.7级地震 引發的地震波，導致1500哩外的美國死亡谷的魔鬼洞出現了「沙漠海嘯」。地震激起了高達4呎的浪花，可見地底水路之深廣。

魔鬼洞的水「深不可測」，因為公園當局測畫過的深度僅達500呎而已。水雖多，鱂魚活動範圍卻僅限於水表面的一點點陽光照得到、有藻類之處，所以牠們實際能生活的空間很小。

2022年9月，在科學家多年的努力下，很高興地報告全世界鱂魚總數增加到263條。2013年，鱂魚總數曾一度降到僅剩35條，令人捏一把冷汗。

死亡谷國家公園的魔鬼洞裡，有瀕臨絕種的鱂魚。（圖：作者提供）

要注意的是，由於魔鬼洞小，鱂魚體型也小，觀魚台高高在上，因此遊客未必能看得到魚。公園告示牌建議在魔鬼洞沒看到魚者可到4哩外的Ash Meadows National Wildlife Refuge Visitor Center去試試運氣，一處是Crystal Spring；另一處是在Point of Rocks, Longstreet Spring。

看完魔鬼洞，我們往西走60哩到死亡谷國家公園裡的惡水盆地看日落。我們上次沒走太遠，這次一直走到河床的中心，同時也看到天上的下弦月，它緊跟著太陽下山。

天黑之後，我們去惡水盆地北邊12哩的金色峽谷（Golden Canyon）看星星。三國時曹操的《短歌行》有云：「月明星稀，烏鵲南飛。」要看星象，夜空不能有月亮。唐朝張繼寫的《楓橋夜泊》：「月落烏啼霜滿天，江楓渔火對愁眠」，最好等月落之後，星星才會出來。

按照陰曆，每天月落（moon set）的時間不同，我們安排旅程時，死亡谷日落、月落的時間都考慮進去。我們在離開金色峽谷入口不遠的僻靜角落，用三角架固定照相機，利用長時間曝光的功能，以30秒的時間，拍下夜空的繁星。恆星在照片裡是不動的，行星會動，繞太陽在地球外圍的木星、土星，在照片上都看得到。死亡谷不愧是世界十大觀星地之一。

死亡谷國家公園金色峽谷步道要登上紅色大教堂不容易。（圖：作者提供）

第二天上午，我們返回公園的扎布麗斯基點看日出。回到金色峽谷，步道坡度和緩，沿途沙石顔色多變，十分壯觀。中途有一個更深的步道通往高高在上的紅色大教堂（Red Cathedral），「大教堂」僅是岩石而已。這個步道只有半哩，來回一哩。光看距離，好像不難，結果愈走山路變愈窄，愈爬愈陡峭，路況愈來愈複雜，到了最後一段，我們實在爬不上去，只好放棄，引為憾事。

死亡谷國家公園硼砂礦場遺址。（圖：作者提供）

下午，我們去看和諧硼砂礦場（Harmony Borax Works）遺址，有一個環形步道讓遊客繞厰一圈。此遺址在爐溪遊客中心（Furnace Creek Visitor Center）北面兩哩處，當年硼砂被發現時，人們把它當成白金，礦場從1883年開工，到1889年因貨物運輸困難，生意崩潰，僅僅使用了七年。工廠全盛時期，曾僱有40個工人，日產硼砂3噸。礦場多處立有告示牌，像是在娓娓述説它輝煌的歷史。

魔鬼高爾夫球場（Devils Golf Course）位於爐溪遊客中心南面10哩處，這裡並非綠草如茵的高爾夫球場，而是坑坑窪窪由日曬和風沙形成的鹽岩地，只有魔鬼才能在此打得動球。據説夏天炎熱時，還可以聽到鹽巴因高溫引起的爆裂聲。停車不久，車子外殼到處停滿了鹽水蒼蠅（Brine Flies）。這小蟲很討厭，開關車門要特別小心，不然蒼蠅就會竄入車内。

死亡谷國家公園魔鬼高爾夫球場人類不能打球。（圖：作者提供）

傍晚前，我們到達丹特高點，標高5575尺。山頂風大，我們在此看日落。上次來時不確定底下看到的河谷是那一段，這次看清楚谷底走向河床中心的白色通道上，人影憧憧，雖然僅如螞蟻大小，可確認是惡水盆地。

第三天早上，我們到麥斯奎特平地沙丘看日出。這裡沙丘起伏，景色特殊，值得再看一次。與上次相比，這次我們裝備精良，穿徒步鞋，'鞋領較高，所以沒有進沙子，能一直走到沙丘的盡頭。

從麥斯奎特平地沙丘出發，往西南走35哩，靠近公園的西邊邊界，就到了彩虹峽谷（Rainbow Canyon）。這裡是美國空軍、海軍用來訓練戰鬥機飛行員低飛的場地，又叫星戰峽谷（Star Wars Canyon），因爲峽谷酷似星戰電影主角盧克‧天行者（Luke Skywalker）居住的星球。

2019年8月，一位海軍飛行員低飛時出事殉職，連幾位圍觀的遊客也受傷。此後，軍方不再公布戰鬥機訓練的時間，以免遊客雲集。我們去的時候，沒有戰鬥機在峽谷裡面飛行，很可惜。

死亡谷國家公園的彩虹峽谷是美國海、空軍訓練戰鬥機飛行員低飛的場地。（圖：作者提供）

從彩虹峽谷繼續往西南前進，可到達爾文山泉瀑布（Darwin Falls），路愈走愈偏僻，最後一段是碎石路。從停車場到瀑布的步道單程有1.9哩，沿著大部分乾枯的河道往山上走。達爾文瀑布雖然只有18尺高，但是它終年有水，這在沙漠中是十分罕見的。沙漠中的水源寶貴，我們一路跟著河道邊引水的一根塑膠水管走，才不至於迷路。