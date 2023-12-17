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醫藥／80歲老奶奶小腿紅腫感染 靜脈曲張作祟

曾增勳
阿嬤因小腿紅腫併發慢性感染難行，經微創手術恢復正常。圖左為術前、右為術後比對。（圖：台灣天晟醫院提供）
阿嬤因小腿紅腫併發慢性感染難行，經微創手術恢復正常。圖左為術前、右為術後比對。（圖：台灣天晟醫院提供）

不少勞動工作者易有靜脈曲張症狀，一名80歲老奶奶長期在茶園務農，近來小腿紅腫及熱痛範圍擴大、甚至脫皮、傷口潰瘍，走路不易。醫師利用微創手術，完成大腿大隱靜脈電燒閉合及小腿分支靜脈曲張血管摘除，解決患者和家人困擾。

台灣桃園天晟醫院靜脈曲張中心主治醫師林哲安表示，透過超音波檢查，發現老奶奶右腿大隱靜脈嚴重曲張伴隨逆流，導致小腿腳踝紅腫併發慢性感染，採取靜脈曲張微創手術，局部麻醉方式，同時針對大腿內側大隱靜脈電燒閉合、小腿分支靜脈曲張血管微創摘除。術後下床活動正常，不須住院，正常走路。一周後消腫復原，還重拾茶園農事。

林哲安表示，若以傳統大隱靜脈剝除手術，無法局部麻醉，未同時治療小腿分支靜脈曲張，術後恢復慢，病患半年內復發率高，易併發血栓靜脈炎；採取靜脈曲張微創手術，一次手術同時做大腿靜脈電燒閉合及小腿分支靜脈曲張血管微創摘除，術後正常活動，解決隱患。

靜脈曲張為慢性、持續惡化的血管疾病，久坐或久站的勞動工作者容易罹患，若出現皮膚色素沉著等病徵，應及早求醫治療，避免嚴重併發下肢反覆感染等症狀。林哲安呼籲，病友發病治療前，多補充水分、規律活動及穿著醫療級彈性襪預防保養。

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