星座／12月17日至12月23日 摩羯座／收穫欣喜 雙子座／心結打開

2023年12月17日至12月23日12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

消極的情緒會像毒藥般在你體內滯留一整個星期，並且在工作與唸書時最容易發作。在此期間避免挑戰複雜、有難度的事情，多挑些簡單且不需要耗費太多腦力的事情做。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這周對你比平時更友好，你提出的個人想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的項目。

幸運色彩：森林綠

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

各種心結可望在這一周打開，還原你一個良好的心態，讓你可以放手去做自己感興趣的事情，對生活也能多一些期待。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

為生活添加一些樂趣的想法會影響你一整周，你會為此做一些新的改變，可能是調整約會的方式，也可能是安排一些社交聚會。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

每當你打算全心投入到某一件事情時，總會遇到潑你冷水的人或者事，使你失去前行的信心。其實主因還是你準備不足，空有一腔熱情是不夠的。

幸運色彩：草地綠

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

自信的標籤這一周都會牢牢貼在你的身上，這也讓你散發出獨特的魅力。一旦你決定的事情，沒人會質疑你的能力

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

做人與做事各有其重要性，但本周你將輸在後者上。感性的一面令你無論在任何場合都是個受歡迎的角色，但你將這份感性延續在公事與正事上，則很容易把事情搞砸。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

如果想修復一段戀情或一段友情，這將是最為適合的一個星期。與對方面對面溝通，彼此心中的疙瘩很快就能夠解決。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★☆☆☆☆

戀人、同事是本周你最需要關心的對象，忽視他們就等於忽視了自己的愛情、事業乃至財富發展。只有平日多善待他們，你的運勢才會稍有改善。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★★

收穫欣喜、體驗全新生活的一周，有機會嘗試新的美食，接觸新鮮的事物，結識新朋友，遇到有趣的人和事，感受前所未有的新奇體驗。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

甜蜜的戀情會帶動你其他方面的運勢，工作上積極主動，能夠發揮領導才能；理財上遇見難題，需要徵求長者的建議。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

自信不足是導致你這一周運勢波動大的關鍵因素，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層浪。聽取好聽的，你就能積極向上；聽取潑冷水的，則會讓你消極。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

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