娛樂／沒有佘詩曼 就沒有「新聞女王」

職場上的文慧心充滿霸氣。（取材自豆瓣電影）

「新聞女王」是TVB打造的2023年最後一部台慶劇，由佘詩曼、馬國明主演，講述在SNK-NEWS的新聞電視部裡，資深主播文慧心與梁景仁之間明爭暗鬥、在追求利益與堅持自我之間掙扎遊走的故事。其中，佘詩曼演繹的雷厲風行、氣場強大的新聞主播文慧心圈粉無數。該劇導演鐘澍佳早前受訪時表示，佘詩曼是最適合演文慧心的演員，也是唯一適合演文慧心的人選。

鐘澍佳說，如果沒有佘詩曼，應該也不會開拍「新聞女王」，「從她的個人經歷、表演技巧，對工作的投入等等方面考量，她本身就是『大姐大』的性格，很會照顧別人，也很會為別人著想。在劇組裡，對所有的演員，不管是新人還是老人，她都會特別照顧。」他說佘詩曼如果看到誰咳嗽，隔天就會帶藥水來，「她不會跟你說太多話，但是她對你的關心直接用行動表現出來，這一點已經是文慧心的特質了，看起來很高冷，但內心很溫柔，很溫暖。」

「新聞女王」爽利的台詞圈粉無數，鐘澍佳說編劇團隊寫台詞的時候，不會太刻意設置爆點，「我們更多的時間是放在每個人物性格的塑造上，不同性格的人說的話也是不一樣的，這樣才能把人物建立起來，這是做劇本的時候需要特別注意的事情。在台詞上，很多朋友覺得能打動他們的原因也是這樣，因為文慧心說的話是只有她才會說的。」

而文慧心的死對頭「梁景仁」這個角色，跟演員馬國明本身的形像以及他以往演繹過的角色反差很大，被問到當初為何決定由馬國明出演，鐘澍佳表示，正是因為梁景仁跟馬國明很不一樣，所以才找他。「很多演久了好人、尤其男主角的演員，好人的時間當長了，都會有『如果有機會演壞人就好了』的想法。所以他們一旦碰到相對壞一點的角色，也會盡量把自己最大的能量發揮出來。」

馬國明飾演梁景仁，很多觀眾留言說即使演壞人也恨不起來。（取材自豆瓣電影）

初衷：作為創作者，要記錄時代

鐘澍佳說，新聞題材在歐美影視創作中拍過許多版本，香港 相對比較少。雖然香港以前和新聞線相關的劇集有拍過，是傾向推理查案的，更多是用新聞背景包裝的案件劇，都跟「新聞女王」很不一樣。他表示，「新聞女王」最初的構想是要做群像，一群女性怎麼透過她們的努力，在很不容易的生存環境裡求生，追逐她們的夢想。

「每個時代、每個時期，大家對職場、對兩性關係、對生活都會有不同的價值觀和考量。我最早有這個故事概念的時候，已經是快20年前了，那時大家對女人當老闆的觀念還沒有這麼強烈，到十年前的時候已經有很大改變了，到今天，女性在社會裡擔當的地位跟男性已經沒有什麼差別。如果說差別的話，就是女性比男性更辛苦、更困難，她們很多時候會遇到不公平的待遇，這是一個現實，我們也不能逃避，也不要自己騙自己說這種事情沒有發生過，現在的社會裡是存在這種兩性不公平的地方。」鐘澍佳表示他們不是為了討好女性觀眾，刻意選這個題材，「更多的原因是，我們身為創作者，要記錄時代，用戲劇創作記錄下時代的變遷。」

「新聞女王」導演與製作人鍾澍佳。（取材自百度百科）

「新聞女王」劇組花很長時間收集資料，與許多前任與在職主播、記者，新聞界裡不同崗位人請益，聽他們說故事，從中尋找靈感。不過鐘澍佳否認該劇存在原型人物，他說連劇中的SNK電視台，新聞集團的運作也跟香港很不一樣，相對來講會更像是一些海外的電視台。

故事：沒有談情說愛的故事線

「新聞女王」被形容成「全員搞事業、拒絕戀愛腦」、「全員事業腦狠人」，網友對此風格頗讚賞，鐘澍佳表示整個劇組和編劇團隊，從一開始就確定故事裡沒有談情說愛，「因為若在此劇情和節奏做太多的情感線，會跳戲。」

「劇中人物表面看起來滿腦子都是事業，一心只想把事業做到最好，其他的事情都不重要，」他對此賣了關子，「他們為什麼會這樣，看到後面都會有交代。我覺得他們有一個共同點，他們每個人對新聞的真實性，對新聞道德都非常有堅守。他們只是在已經發生的新聞裡，找到不同的切入點，從而得到自己最想要的結果。」

網友評論，看「新聞女王」文慧心和梁景仁之間的明爭暗鬥很有爽感，被問到職業寫實劇要如何平衡「爽點」和寫實性，鐘澍佳說，電視劇是藝術的創作，跟真實發生的事件是有點出入的，「不過有一些評論說，為什麼記者會比警察、救援隊更早去到意外現場？在香港這個小地方，這是會常發生的事，一點兒不奇怪。有一些真實的事情，我們也需要平衡到底該怎麼去戲劇化地呈現給觀眾，讓戲劇節奏保持更快、更清爽的感覺，很不容易。」

「新聞女王」中文慧心（右）和梁景仁（左）明爭暗鬥。（取材自豆瓣電影）

（取材自新京報）