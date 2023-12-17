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娛樂／克林伊斯威特 93歲還在導戲

文／陳韻涵
93歲的克林伊斯威特在「第二號陪審員」片場執導。（取材自IMDb）
93歲的克林伊斯威特在「第二號陪審員」片場執導。（取材自IMDb）

高齡93歲的資深導演克林伊斯威特（Clint Eastwood）老當益壯，早前被媒體直擊在喬治亞州執導新片「第二號陪審員」（Juror No.2），片場照片可見，克林伊斯威特與現場工作人員互動活絡，繁忙之餘不忘面帶微笑。

「第二號陪審員」是這位奧斯卡獎得主自2021年驚悚電影「贖罪之路」（Cry Macho）之後，再次執導拍攝的電影。

娛樂媒體「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）報導，克林伊斯威特主演並執導「贖罪之路」，「第二號陪審員」的演員陣容更是星光熠熠，包括尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）、東妮克莉蒂（Toni Collette）、蓋布瑞爾貝索（Gabriel Basso）、柔伊德區（Zoey Deutch）、克里斯梅西納（Chris Messina）、蕾絲莉畢柏（Leslie Bibb），以及基佛蘇德蘭（Kiefer Sutherland）。

「第二號陪審員」是華納（Warner Bros）娛樂公司的作品，該片講述霍特飾演的謀殺案件審判陪審員「發現自己陷入嚴重的道德困境，且可能造成被害人之死。他必須抉擇，是否利用他的『優勢』左右陪審團的決定以自保，或說出真相並自首，還有可能讓陪審團冤枉假殺手並將其定罪，或讓真兇逃出法網」。

梅西納扮演公設辯護人，而克莉蒂則飾演檢察官；德區飾演霍特的妻子，而蘇德蘭則一人分飾兩角，分別是證人以及「匿名戒酒會」（Alcoholics Anonymous）的贊助商。

演72片、導46部電影

「二號陪審員」將成為克林伊斯威特的影藝職業生涯中，第46部執導的電影作品，也可能是他的畢業代表作。

1950年代，克林伊斯威特從好萊塢「跑龍套」的無名小卒做起，1955年在科幻恐怖片「怪物復仇記」（Revenge of the Creature）客串演出而出道，一路從小角色、配角演到男主角，1964年主演西部片「荒野大鏢客」（A Fistful of Dollars）而揚名國際。

克林伊斯威特主演1964年電影「荒野大鏢客」暴紅。（取材自IMDb）
克林伊斯威特主演1964年電影「荒野大鏢客」暴紅。（取材自IMDb）

克林伊斯威特第一部擔任導演執導的電影作品，是1971年的驚悚犯罪劇情片「迷霧追魂」（Play Misty for Me），往後繼續主演、客串和執導許多電影並拍攝紀錄片，導演功力不僅蒸蒸日上且獲得眾人肯定。

克林伊斯威特首部導演作品是1971年的「迷霧追魂」，自己也擔綱演出男主角，圖為劇...
克林伊斯威特首部導演作品是1971年的「迷霧追魂」，自己也擔綱演出男主角，圖為劇照。（取材自IMDb）

克林伊斯威特執導1992年西部動作片「殺無赦」（Unforgiven），1993年贏得奧斯卡最佳影片獎和最佳導演獎。1995年，他獲頒旨在「表揚製作多部高品質電影之傑出製片人」的奧斯卡「艾文托伯紀念獎」（Irving G. Thalberg Memorial Award）。

獲獎無數 只差影帝小金人

克林伊斯威特2004年執導西部動作片「登峰造擊」（Million Dollar Baby），2005年抱回奧斯卡金像獎的最佳電影獎、最佳導演獎、最佳女主角獎和最佳男配角獎。

此外，克林伊斯威特在「殺無赦」和「登峰造擊」兩部作品中，不僅是導演，也擔綱男主角，他在電影上映隔年的兩屆奧斯卡獎，都有被提名並入圍最佳男主角，可惜最終都在影帝獎項抱憾而歸。

克林伊斯威特（右）因「殺無赦」獲得69屆奧斯卡最佳影片和導演獎，圖左為同片獲得最...
克林伊斯威特（右）因「殺無赦」獲得69屆奧斯卡最佳影片和導演獎，圖左為同片獲得最佳男配角獎的金哈克曼。（取材自IMDb）

克林伊斯威特迄今演過72部作品，執導45部電影和紀錄片，著名作品包括2019年傳記劇情片「李察朱威爾事件」（Richard Jewell）、2014年戰爭動作片「美國狙擊手」（American Sniper）、2003年的驚悚犯罪電影「神祕河流」（Mystic River）、1993年驚悚動作電影「火線狙擊」（In the Line of Fire )等，不勝枚舉。

「李察朱威爾事件」的故事改編自瑪麗布倫納（Marie Brenner）1997年在「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌刊登的文章「美國噩夢：李察·朱威爾的哀歌」（American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell），以及亞歷山大（Kent Alexander）和薩爾文（Kevin Salwen）合著的書籍「嫌犯：奧運爆炸案、聯邦調查局、媒體與李察·朱威爾夾心餅乾」（The Suspect: An Olympic Bombing, the FBI, the Media, and Richard Jewell, the Man Caught in the Middle，暫譯），講述美國警衛朱威爾在1996年夏季奧運會的爆裂物事件中英勇拯救許多人，卻被誤認為嫌犯而遭到媒體不公正的譴責，最終才得以洗刷冤屈。

克林伊斯威特2021年宣傳「贖罪之路」時告訴「洛杉磯時報」（Los Angeles Times），他在娛樂產業締造佳績數十載之後，依然不懈怠工作且不考慮退休的原因。當年91歲的克林伊斯威特當時被問道，當時已功成名就的他，與最初開始拍電影的他有何不同時，他答道：「我從沒想過（這個問題），如果我和當初已經不是同一個人，我不會想知道任何事。」

時值鮐背之年的克林伊斯威特接著說：「我可能不喜歡這個新人（指年輕時的自己），我也可能會想：『我跟這個笨蛋（idiot）在做什麼？」克林伊斯威特坦言，當年從演員轉導演，純粹是因為「導演就是你身為年長者（older guy）所能做的事」。

阿諾：英雄不會退休

克林伊斯威特的敬業精神在好萊塢赫赫有名，曾任加州州長的影星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）早前貼出合照向他致敬，形容克林伊斯威特「驗證了，英雄不會退休」。

75歲的阿諾史瓦辛格5月31日在克林伊斯威特歡慶93歲生日當天，在Instagram釋出兩人往日一同滑雪的照片，寫道：「生日快樂，克林！你激勵我、指導我，你是一個非常棒的朋友」。

阿諾史瓦辛接著寫道：「在93歲這一年，你親身證明了，英雄不會退休；英雄會重新整裝出發，你簡直是個傳奇人物。」

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