娛樂／克林伊斯威特 93歲還在導戲

93歲的克林伊斯威特在「第二號陪審員」片場執導。(取材自IMDb)

高齡93歲的資深導演克林伊斯威特(Clint Eastwood)老當益壯,早前被媒體直擊在喬治亞州執導新片「第二號陪審員」(Juror No.2),片場照片可見,克林伊斯威特與現場工作人員互動活絡,繁忙之餘不忘面帶微笑。

「第二號陪審員」是這位奧斯卡獎 得主自2021年驚悚電影「贖罪之路」(Cry Macho)之後,再次執導拍攝的電影。

娛樂媒體「好萊塢 報導」(The Hollywood Reporter)報導,克林伊斯威特主演並執導「贖罪之路」,「第二號陪審員」的演員陣容更是星光熠熠,包括尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult)、東妮克莉蒂(Toni Collette)、蓋布瑞爾貝索(Gabriel Basso)、柔伊德區(Zoey Deutch)、克里斯梅西納(Chris Messina)、蕾絲莉畢柏(Leslie Bibb),以及基佛蘇德蘭(Kiefer Sutherland)。

「第二號陪審員」是華納(Warner Bros)娛樂公司的作品,該片講述霍特飾演的謀殺案件審判陪審員「發現自己陷入嚴重的道德困境,且可能造成被害人之死。他必須抉擇,是否利用他的『優勢』左右陪審團的決定以自保,或說出真相並自首,還有可能讓陪審團冤枉假殺手並將其定罪,或讓真兇逃出法網」。

梅西納扮演公設辯護人,而克莉蒂則飾演檢察官;德區飾演霍特的妻子,而蘇德蘭則一人分飾兩角,分別是證人以及「匿名戒酒會」(Alcoholics Anonymous)的贊助商。

演72片、導46部電影

「二號陪審員」將成為克林伊斯威特的影藝職業生涯中,第46部執導的電影作品,也可能是他的畢業代表作。

1950年代,克林伊斯威特從好萊塢「跑龍套」的無名小卒做起,1955年在科幻恐怖片「怪物復仇記」(Revenge of the Creature)客串演出而出道,一路從小角色、配角演到男主角,1964年主演西部片「荒野大鏢客」(A Fistful of Dollars)而揚名國際。

克林伊斯威特主演1964年電影「荒野大鏢客」暴紅。(取材自IMDb)

克林伊斯威特第一部擔任導演執導的電影作品,是1971年的驚悚犯罪劇情片「迷霧追魂」(Play Misty for Me),往後繼續主演、客串和執導許多電影並拍攝紀錄片,導演功力不僅蒸蒸日上且獲得眾人肯定。

克林伊斯威特首部導演作品是1971年的「迷霧追魂」,自己也擔綱演出男主角,圖為劇照。(取材自IMDb)

克林伊斯威特執導1992年西部動作片「殺無赦」(Unforgiven),1993年贏得奧斯卡最佳影片獎和最佳導演獎。1995年,他獲頒旨在「表揚製作多部高品質電影之傑出製片人」的奧斯卡「艾文托伯紀念獎」(Irving G. Thalberg Memorial Award)。

獲獎無數 只差影帝小金人

克林伊斯威特2004年執導西部動作片「登峰造擊」(Million Dollar Baby),2005年抱回奧斯卡金像獎的最佳電影獎、最佳導演獎、最佳女主角獎和最佳男配角獎。

此外,克林伊斯威特在「殺無赦」和「登峰造擊」兩部作品中,不僅是導演,也擔綱男主角,他在電影上映隔年的兩屆奧斯卡獎,都有被提名並入圍最佳男主角,可惜最終都在影帝獎項抱憾而歸。

克林伊斯威特(右)因「殺無赦」獲得69屆奧斯卡最佳影片和導演獎,圖左為同片獲得最佳男配角獎的金哈克曼。(取材自IMDb)

克林伊斯威特迄今演過72部作品,執導45部電影和紀錄片,著名作品包括2019年傳記劇情片「李察朱威爾事件」(Richard Jewell)、2014年戰爭動作片「美國狙擊手」(American Sniper)、2003年的驚悚犯罪電影「神祕河流」(Mystic River)、1993年驚悚動作電影「火線狙擊」(In the Line of Fire )等,不勝枚舉。

「李察朱威爾事件」的故事改編自瑪麗布倫納(Marie Brenner)1997年在「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌刊登的文章「美國噩夢:李察·朱威爾的哀歌」(American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell),以及亞歷山大(Kent Alexander)和薩爾文(Kevin Salwen)合著的書籍「嫌犯:奧運爆炸案、聯邦調查局、媒體與李察·朱威爾夾心餅乾」(The Suspect: An Olympic Bombing, the FBI, the Media, and Richard Jewell, the Man Caught in the Middle,暫譯),講述美國警衛朱威爾在1996年夏季奧運會的爆裂物事件中英勇拯救許多人,卻被誤認為嫌犯而遭到媒體不公正的譴責,最終才得以洗刷冤屈。

克林伊斯威特2021年宣傳「贖罪之路」時告訴「洛杉磯時報」(Los Angeles Times),他在娛樂產業締造佳績數十載之後,依然不懈怠工作且不考慮退休 的原因。當年91歲的克林伊斯威特當時被問道,當時已功成名就的他,與最初開始拍電影的他有何不同時,他答道:「我從沒想過(這個問題),如果我和當初已經不是同一個人,我不會想知道任何事。」

時值鮐背之年的克林伊斯威特接著說:「我可能不喜歡這個新人(指年輕時的自己),我也可能會想:『我跟這個笨蛋(idiot)在做什麼?」克林伊斯威特坦言,當年從演員轉導演,純粹是因為「導演就是你身為年長者(older guy)所能做的事」。

阿諾:英雄不會退休

克林伊斯威特的敬業精神在好萊塢赫赫有名,曾任加州州長的影星阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)早前貼出合照向他致敬,形容克林伊斯威特「驗證了,英雄不會退休」。

75歲的阿諾史瓦辛格5月31日在克林伊斯威特歡慶93歲生日當天,在Instagram釋出兩人往日一同滑雪的照片,寫道:「生日快樂,克林!你激勵我、指導我,你是一個非常棒的朋友」。

阿諾史瓦辛接著寫道:「在93歲這一年,你親身證明了,英雄不會退休;英雄會重新整裝出發,你簡直是個傳奇人物。」