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料理功夫／酒香炒鮮蝦

小璐
酒香炒鮮蝦
酒香炒鮮蝦

材料：

蝦15～20隻、洋蔥、薑1小段、蒜頭2～3顆。

調味料：

米酒3大匙、醬油少許、番茄醬少許。

炒蝦食材
炒蝦食材

作法：

1.蝦子洗淨剪鬚去腸泥，放入薑片少許米酒去腥。

2.將洋蔥切片，薑切片，蒜拍碎。

起油鍋，先將洋蔥炒出香味，接著爆香薑、蒜。
起油鍋，先將洋蔥炒出香味，接著爆香薑、蒜。

3.起油鍋，先將洋蔥炒出香味，接著爆香薑、蒜，放入蝦子以中大火快炒至蝦子轉紅。加入酒、醬油、番茄醬，迅速翻炒，熄火，加蓋略燜兩、三分鐘，起鍋盛盤。

加點番茄醬，不僅能讓蝦子增色，香氣也更豐富。
加點番茄醬，不僅能讓蝦子增色，香氣也更豐富。

小叮嚀：

1.加點番茄醬，不僅能讓蝦子增色，香氣也更豐富。

2.如果喜歡較濃的酒香，可以減少燜的時間，直接起鍋享用。

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