料理功夫／土壤裡的寶物 根莖菜餚2道

肉燥芋丁

長在土壤裡的﻿根莖類蔬菜除了美味營養、具飽足感、耐放易保存，尚有賣相、價格較不易受惡劣天氣所影響，因此終年價格平穩少波動的優勢。以下分享兩道質樸簡單，但美味耐吃的根莖菜餚，讓您輕鬆上菜。

肉燥芋丁

材料：

黃豆醬1大匙、豬絞肉200公克、米酒1大匙、芋頭1磅、水2/3杯、鹽適量、糖1茶匙、芡粉2茶匙、水1/3杯、蔥絲和辣椒絲各少許。

作法：

1.將芋頭削皮沖淨後切小丁；芡粉淋入1/3杯的水攪拌均勻。

2.炒鍋入油燒熱，以較小火略炒黃豆醬。

3.加入豬絞肉，轉中大火翻炒一下，淋入米酒，再繼續拌炒直到絞肉變色。

4.加入芋頭丁略炒，淋入2/3杯的水煮滾，改以小火燜煮直到芋頭丁熟軟，但仍呈現小丁狀。

5.加鹽和糖調味，隨淋入芡水勾芡，再燒煮一會，熄火盛盤。

6.撒上蔥絲和辣椒絲綴飾，滋香味美的肉燥芋丁即完成。

小叮嚀：

1.黃豆醬先炒過，香氣會更加明顯。

2.在燜煮芋頭丁時須開鍋蓋翻拌數次，除了讓味道充分融合，也可防止富含澱粉的芋頭焦底。

燉蘿蔔

燉蘿蔔

材料：

雞湯2.5杯、水2.5杯、白米1大匙、中小型白蘿蔔2條、薑2片、鹽適量、柴魚片1小撮、台式甜辣醬適量、唐芹1/2根。

作法：

1.首先將白米洗淨瀝乾；白蘿蔔削除外皮後切塊；唐芹切末。

2.取一湯鍋，加入雞湯、水和白米，先開大火煮滾，再改較小火，保持湯滾動的狀態，燉煮至米粒變軟但仍保持米形。

3.加入白蘿蔔塊和薑片，轉大火煮滾，再轉回較小火，同樣保持湯滾動的狀態，燉煮至自己喜愛的熟度。

4.加入鹽和柴魚片調味，續燉煮一會，熄火。

5.撈出白蘿蔔盛盤，淋上甜辣醬，再撒上芹菜末即可。

小叮嚀：

燉煮白蘿蔔時加入一點白米，可去除有些白蘿蔔會有的苦澀味。

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