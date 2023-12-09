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新聞眼／古希臘遺址 App一窺數千年前原貌

編譯俞仲慈
希臘文化部推出一款採用數位合成技術的應用程式(App)，遊客參觀古蹟時，只要下載在手機或平板，即可同步觀賞遺址數千年前的原貌。（美聯社）
希臘文化部推出一款採用數位合成技術的應用程式(App)，遊客參觀古蹟時，只要下載在手機或平板，即可同步觀賞遺址數千年前的原貌。（美聯社）

希臘向來是歐洲的旅遊重鎮，在疫情結束後，為了加速旅遊業復甦腳步，希臘文化部推出一款採用數位合成技術的應用程式(App)，遊客參觀古蹟時，只要下載在手機或平板，即可同步觀賞遺址數千年前的原貌，堪稱古蹟和科技的完美結合。

在旅遊雅典(Athens)衛城(Acropolis)古希臘遺址時，來自倫敦的遊客奇納維斯(Shriya Parsotam Chitnavis)對於這款App功能讚嘆不已：「確實令人印象深刻，以前唯一一次見識到這種技術，是我去牙科看診時。」並坦承：「其實我不太了解衛城，但是透過App參觀，一切變得更加有趣，因為是彩色，而且我是視覺系的人，這種互動方式確實有助於參觀古蹟。」

據美聯社報導，這款應用程式以希臘神話一位原始神「柯羅諾斯」(Chronos)代表的「時間」一詞命名；遊客只要拿起手機或平板對準帕德嫩(Parthenon)神廟等任何古希臘遺址，螢幕即顯示2500年前的建築原貌以及周邊環境。

例如在帕德嫩神廟主殿內一尊雅典娜(Athena)女神雕像就矗立在一處水池上方；原本斑駁的衛城雕塑也塗上鮮艷的色彩，栩栩如生的虛擬影像，彷彿重回古希臘時代。

今年5月間，希臘文化部長莉娜·曼多尼(Lina Mendoni)在Chronos發表會上表示：「遊客參觀範圍已經可以拓展至數位空間，無論來自世界各地的遊客或是線上的網友皆可獲得歷史知識。」

此外，遊客下載Chronos參觀古蹟，還可以避開擁擠的人潮和漫長的等待，有助於提升旅遊品質。

負責開發Chronos的希臘電信公司Cosmote資深主管加布里利德斯(Panayiotis Gabrielides)表示：「隨著科技和網路進步，隨著頻寬和速度提高，行動裝置能夠下載更高品質的影像。」據了解，Chronos虛擬影像涵蓋衛城其他三座紀念碑、鄰近羅馬劇院(Roman theater)以及衛城博物館(Acropolis Museu)部分建築。

新冠疫情結束後，掌控希臘經濟動脈的旅遊業已經大致復甦，根據希臘央行統計，今年1月至7月入境的遊客人數年增率21.9%、高達1620萬人次，營收成長略高於20%，觀光收益累計103億歐元(108億美元)。

古蹟 App 疫情

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