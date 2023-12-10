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美國現象／金山纜車150歲 考你12掌故

1923年首度亮相…洛杉磯「好萊塢」標誌100歲了

旅遊／暢遊大阪 嘗美食賞古蹟

／楊世勝
極富人氣的天守閣-國家重點文化遺產。（圖：作者提供）
極富人氣的天守閣-國家重點文化遺產。（圖：作者提供）

2008年曾遊覽了日本東京等關東地區，也一直想觀賞一下大和民族的故園-關西的京奈阪神。飛扺位於人造島上的關西國際機場，這是世界上最早的海上機場。土地是日本的稀缺資源，為此工程師選在大阪灣離岸約3哩的海面上建了這座機場。連接機場至大阪、長達3750米的跨海大橋，是當時世界最長的公路、鐵路桁架橋。機場大樓外形有如超大飛機機身，屋頂則像綿延不斷的浪波，前衛壯觀。

稱作大和民族的日本人，其大和就是指大阪、奈良。早在七世紀，日本皇室建在大阪，之後遷至奈良和京都，留下了許多人間瑰寶級的古蹟文物。

我首先造訪四天王寺，寺廟周圍是一座天王寺公園，園林廣闊，花木扶疏。莊嚴雄偉的四天王寺是由聖德太子在593年所建立，它是日本佛教最早的寺院，也是日本最古老的官家寺院，珍藏著許多國寶級文物，被佛教徒視為大阪的佛教祭壇。

四天王寺莊嚴雄偉。（圖：作者提供）
四天王寺莊嚴雄偉。（圖：作者提供）

西側瀕臨大海，能叩拜西天落日及西方極樂淨土。每月21日的弘法大師月忌辰和第二天22日的聖德太子的月忌辰，此地都會舉行盛大廟會。西天王寺講堂是日本國寶，在講堂後面有六時堂和北鐘堂，右側矗立供奉聖德太子御靈的太子殿和存放日本國寶的寶物館，左側是日式庭園式的極樂淨土庭，布局美觀大方，環繞著幽雅恬靜的園林和綠地，漫步其間，使人感受到「日本佛教初地」的深沉文化和宗教底蘊。

接著參觀作為大阪象徵的大阪城，其周邊的大阪城公園面積廣闊，被鬱鬱蔥蔥的樹木環繞。每年1月中旬至3月上旬，以梅林為中心，約有1250棵梅樹盛開，而到了3月下旬至4月上旬，約有4000棵櫻花樹也競相綻放。不少穿著和服的年輕人，在怒放的櫻樹旁供人攝影。

朝著「大阪城天守閣」走去，城外有長達1.2公里的石牆，城堡的地基用石頭高高壘起，城堡周圍設有兩重護城河，城中有13棟建於16世紀的古建築，最著名的是天守閣和一座歷史博物館，都被指定為國家重點文化遺產。

走過石橋進入大阪城內城，沿著步道經過一片櫻花林，即可到達天守閣。這座大阪城的主體建築，在高達13公尺的天守台上矗立著。高39.8公尺的天守閣，它巍峨宏偉，鑲銅鍍金，有著白色的牆面配以綠色的屋瓦，並在每個飛翹的檐端裝飾著金箔的老虎與龍頭魚身的金鯱（有防火之意），相當金碧輝煌，仿佛重現當年豐臣秀吉的雄心壯志。

先登上最高的第八層，可以眺望大阪市全景，其他層樓則展示了各種武器、豐臣秀吉的木像、書簡，及描繪豐臣秀吉一生的影片，從中可看到豐臣秀吉由一介平民成為不可一世的大名，其輝煌卻也悔恨的一生，這座天守閣正是了解這位日本戰國梟雄的最佳地點。

以天守閣為中心的大阪城，是大阪旅遊的必到之地。可以在城中秀麗的庭園和亭台樓閣間遊覽，或漫步河邊，觀賞奇花異卉，充滿了詩情畫意。2001年開放的大阪城歷史博物館，是一處再現大阪從古至今的風土人情、讓遊客感受歷史變遷的景點。

搭地鐵來到通天閣，這是一座展望鐵塔，塔高103米，模仿巴黎埃菲爾鐵塔，是大阪的地標之一。

大阪地標通天閣。（圖：作者提供）
大阪地標通天閣。（圖：作者提供）

通天閣的意思是「通往天空的高聳建築物」，乘電梯到頂層，可看到供奉的福神，據稱在通天閣為考試合格和良緣而祈求福神，非常靈驗。

通天閣位於老大阪「新世界」的中心地帶，直通節慶遊樂場，這座七層高的大樓裡有眾多商店、美食、虛擬實境影視等，還有環繞大樓穿梭的雲霄飛車，讓人眼花繚亂，十分刺激。眾多遊樂設施擠滿人潮，不斷傳出驚呼駭叫和歡聲雷動，可謂青少年的歡愉世界。

展示出當今大阪濃郁的下町風貌。（圖：作者提供）
展示出當今大阪濃郁的下町風貌。（圖：作者提供）

新世界的叮叮噹噹街上，布滿了柏青哥店、麻雀屋、下棋房，大廳排滿了遊戲機，叮叮噹噹聲不絕。看著耆老們下棋，和年輕人沉迷於賭博遊戲，呈現大阪濃郁的「下町風貌」。

這裡還有幾家專賣河豚生魚片的老字號、壽司老店和專賣炸物燴飯的「日吉丼物」，我點了炸大蝦、炸雞條、牛筋燴飯再加一杯啤酒，味道不錯。和新建的大阪商街相比，這裡顯得老態蕭瑟，倒也成為懷舊之處。

心齋橋是大阪最繁華的商業購物區，以貫通南北的大商街「御堂筋」和「心齋橋筋」為地標，總長超過2公里。主要的百貨公司如SOGO、大丸就在心齋橋車站旁，各式服裝從H&M、Uniqlo，Chanel、Gucci、Cartier一應俱全。

心齋橋是大阪最繁華的商業購物區。（圖：作者提供）
心齋橋是大阪最繁華的商業購物區。（圖：作者提供）

御堂筋附近的美國村以流行時裝而馳名，是高級品牌專門店、時裝店及咖啡館的集中地，街上匯集了美國風格的速食店、戲院、跳蚤市場。而鄰近的歐洲街，則有石板鋪成的精緻街面、歐式街燈、紅磚屋的精名品店、燭光餐廳等，展現不同的時尚風貌。

自古以來大阪以豐富的美食聞名，不僅因為地理環境臨山傍海、可輕易獲取豐富的自然資源，還因為船隻可以通過平穩的瀨戶內海將外地物產運送至此。在市中心的繁華街道上，味美價廉的餐廳櫛比鱗次。

從難波站走到道頓堀，這是一條運河，從橋上往河裡看，便可看到遊船與各色霓虹燈廣告的倒影。這片區域是有名的美食街，不只有日式料理，還包羅了世界各國的料理，集合了日本小吃及中國、南韓、法國、義大利到美式速食無不俱全；從平價壽司、大阪燒、章魚燒、拉麵、蟹肉料理，到螃蟹龍蝦海鮮、河豚生魚片、生猛魷魚和章魚、懷石料理、關東煮、刺身、壽司、拉麵、咖哩飯，品種繁多，應有盡有。

大阪有「天下之廚房」的美譽，而這裡正是「大阪之廚房」，是微縮日本飲食精華的的美食天國。在享受了美食後，在道頓堀大街還有五家劇場，稱作「道頓堀五座」，是欣賞和式歌舞民藝的勝地。

大阪巨蛋。（圖：作者提供）
大阪巨蛋。（圖：作者提供）

大阪巨蛋是日本職棒重要的球場之一，和東京巨蛋、褔岡巨蛋、名古屋巨蛋、札幌巨蛋並列為日本「五大巨蛋」。銀白色的太空飛碟形巨蛋十分壯觀，巨蛋前的小庭園，地下排氣孔會製造特殊煙霧，使它瞬間變成童話世界。

我們還參觀了大阪最大的海鮮批發集散地──黑門市場，在這裡可吃到用新鮮魚類製成的各種壽司、生魚片、烤魚和丼飯等，商場還打出了要吃新鮮海鮮就非來這邊的廣告。

大阪四季的祭典活動把市街妝點得多姿多彩：春天的大相樸、賞櫻；夏天有天神祭；秋天的花車祭、賞月、賞楓；冬天有賞梅。

在近代，大阪發展出了許多重要產業，還因為獨特的技術而創造了不少世界第一。例如：日清食品株式會社創造出世界上第一包速食麵、大塚食品株式會社發明了殺菌袋裝食品、夏寶株式會社發明了計算器、阪急電鉄株式會社發明了自動檢票機和自動賣票機等。這種古典沉澱和創新前衛的結合，形成了活力四射的萬象之都。

小啟

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日式庭園式的極樂淨土。（圖：作者提供）
日式庭園式的極樂淨土。（圖：作者提供）

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