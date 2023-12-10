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大仁說財經／賭城洗汙名 轉型體育之都

張大仁
F1頒獎台前擺獎杯，布景上寫著「歡迎來到拉斯維加斯」，這場賽事為賭城帶來的商業利益超過10億元。（Getty Images）
F1頒獎台前擺獎杯，布景上寫著「歡迎來到拉斯維加斯」，這場賽事為賭城帶來的商業利益超過10億元。（Getty Images）

一級方程式賽車(Formula One，F1)沿著標誌性的拉斯維加斯大道馳騁，再次明顯地提醒人們這座城市的經濟發生了重大轉變。

在不到10年時間裡，這座長期以其賭場、美食和現場娛樂表演而聞名的沙漠城市，已成為四支大聯盟運動隊、六支小聯盟球隊、一個終極格鬥主要體育組織的所在地冠軍賽；以及四個大型體育場館，舉辦過NCAA錦標賽、NFL職業盃以及將於明年2月舉辦的第58屆超級盃等賽事。

至少還有六個場館正處於規畫階段，這座城市似乎也有望成為NBA擴編球隊和MLS球隊的首選之一。

內華達大學拉斯維加斯分校商業與經濟研究中心主任伍茲說，「10年前，聯盟甚至不願意多看我們一眼。」「現在感覺我們是舞池中最漂亮美女。」

拉斯維加斯是體育之都？這是一項潛在利潤豐厚的開發項目，可能會帶來城市擴張和更廣泛的經濟基礎； 然而，它也伴隨著成長的煩惱。

一級方程式拉斯維加斯大獎賽和2024年2月超級盃的初步經濟影響估計分別為13億元和5億元。

根據內華達大學拉斯維加斯分校李商學院商業與經濟研究中心今年夏天發布的一項經濟影響研究報告，這個總額將相當於2021年7月至2022年6月所有體育賽事為都會區貢獻的估計18億元。

然而，更大的事件會帶來更大的挑戰。 F1比賽的施工和準備工作導致交通擁堵，令當地人焦躁不安。 引起長期居民和遊客憤怒的還有過高的價格，以及由於臨時看台和標誌而可能遮擋從貝拉吉奧噴泉到幻影火山等一切景觀的視線。

伍茲說，「有人質疑我們是否擁有足夠的基礎設施來應對愈來愈大的活動。」「該如何才能讓這個項目對一個很快就會擁有300萬居民和每年5000萬遊客的社區有利，並讓每個人都受益？」

最初，似乎並不是所有人都能從體育運動的雙重投入中平等受益。在回顧拉斯維加斯地區的運動強度時，伍茲和他的團隊注意到一個令人不安的趨勢：「體育沙漠」，也就是缺乏設施。

他們發現，有些社區，尤其是那些過去服務不足的社區，可能無法同樣使用公園、當地體育企業和設施。伍茲表示，需要進行更多研究來證實初步發現。

●只要你蓋好，他們就會來

幾十年來，體育運動在拉斯維加斯根深柢固，可以追溯到1950年代和1960年代的拳擊鼎盛時期以及體育博彩的興起。周日超級盃和「瘋狂三月」錦標賽通常會帶來賭場和體育博彩。

但幾十年來，國家美式足球聯盟(NFL)和其他聯盟一直反對在拉斯維加斯擁有體育球團，很可能是因為該市根深柢固的賭博業。該市甚至曾一度無法在超級盃期間投放旅遊廣告。

到2017年，隨著國家冰球聯盟(NHL)和奧克蘭突襲者隊計畫在當地設立辦事處，這種情緒開始發生轉變，包括NFL主席古德爾在內。

克德爾在2017年3月的新聞發布會上表示，「我認為整個社會在賭博方面發生一些變化。」「拉斯維加斯已經不再是10或20年前的那個城市了。這是一個更加多元化的城市，它已經成為一個娛樂聖地。」

並補充說：「它們提出了一個非常令人信服的提案，顯然，業主們以壓倒性多數批准了該提案。」

隨後，最高法院於2018年做出裁決，推翻了一項在大多數州禁止商業體育博彩的聯邦法律。

隨著體育博彩迅速進入人們的客廳，拉斯維加斯仍然處於數位產業的中心，因為這裡是支持體育博彩和FanDuel等線上博彩公司的賭場營運商所在地。拉斯維加斯會議和旅遊局CEO希爾(Steve Hill)表示，體育博彩的興起和夢幻足球的持續爆發增加了人們對體育的興趣，進而又回到了拉斯維加斯。

他說，「拉斯維加斯球迷往往也是運動迷，體育幫助我們擴大了願意考慮拉斯維加斯的客戶群。」

根據LVCVA 2022年拉斯維加斯遊客概況研究，去年，6%的受訪遊客觀看了體育賽事，高於2019年的3%，4%的遊客表示體育賽事是造訪拉斯維加斯的主要原因。

F1賽事為拉斯維加斯帶來的商業利益超過10億元。（路透）
F1賽事為拉斯維加斯帶來的商業利益超過10億元。（路透）

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