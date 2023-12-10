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美國現象／地方報寒冬 幽靈編採室盛行

／編譯陳律安
隸屬於Gannett集團的地方性報紙The Gleaner，連一名編採人員也沒有。(美聯社)
隸屬於Gannett集團的地方性報紙The Gleaner，連一名編採人員也沒有。(美聯社)

肯塔基州亨德森的地方性報紙The Gleaner，有著專題報導、體育、新聞及專欄等欄位，但實際上這家報社連一名全職記者也沒有。

華爾街日報(WSJ)報導，這凸顯「幽靈編採室」在媒體業已愈發常見，也就是地方性報紙連一名駐守當地的人員也無，或是只有少量人力。在數位媒體和科技巨頭崛起之際，媒體業節節敗退，「幽靈編採室」的現象已成警訊。

The Gleaner的人手曾達20人左右，但辦公室都已在數年前關閉，目前多數內容源自母公司Gannett集團。至於在地的新聞報導，則由自由撰稿人負責，例如一對夫妻每月供稿數則。

根據WSJ的分析和產業觀察家，目前全美有數十份報紙連一位全職記者也沒有。西北大學客座教授亞伯納西說，許多報社人手短缺，或者根本沒有員工，無法提供讓社區居民做出明智決策的訊息。

研究指出，肯塔基亨德森在內的部分地區，已有新創公司崛起，報導在地方性報紙上不復見的議題，但這不足以填補老牌新聞媒體殞落後的缺口。

新聞從業人員和產業觀察家說，缺乏地方新聞報導，將難以揪出貪腐等問題。

過去十年來，隨著新聞業大幅整併與裁員，地方新聞編採室已幽靈化。小型媒體受創尤深，發行量大幅下滑，廣告業務也受Google、臉書等科技巨頭重創。

現為The Gleaner自由撰稿人的史汀奈特說，當他還是該報的全職人員時，報社會緊盯郡政府和產業的動態。在1980年代時，他調查當地存款和貸款協會的傾頹，最終該協會倒閉。他在2015年接受了自願資遣方案，他說，有人在角落盯著，可以讓政府的主事者不敢動歪腦筋。

華爾街 貸款 肯塔基州

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