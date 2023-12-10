家有萌寵／兩隻狗一見鍾情 思念總在離別後

小狗Stardust(上)向Katy道別。（作者進欣提供）

如果說人世間有所謂的「一見鍾情」， 三年前的某一天，我家小狗在公園偶遇另一隻小母狗Katy的過程可稱得上 一見傾心，前世註定。只見牠倆像觸電般雙眼直視，一副「怎麼是你」的模樣，讓我們兩個原本不相識的狗主人覺得不可思議，狗狗之間難道也有人世間所說的緣分嗎？

此後，兩隻小狗見面成了牠們快樂的時光：在公園的草地追逐、打滾，其間一隻狗辦事（上洗手間），另一隻也會在同一地點進行，或是探過頭來問：「你在做啥？」小母狗芳齡11，但個子嬌小行動敏捷，我家小狗名「星塵」(starburst)六歲多，高胖帥，喜做出保護狀，不喜別隻狗接近Katy。

時光飛逝，Katy耳朵失聰了，不敢走太遠，總是用大眼睛看著主人Vicky的動向。Vicky 酷愛戶外活動，每天早午 晚外出約走五哩路，我則在早上帶星塵外出散步，傍晚由我家老爺牽出去。

半年前Katy身體出狀況，Vicky帶牠去檢查，獸醫說是腎衰竭，約有半年時間存活。Vicky當機立斷，排了半年後的安樂死。 因為我們原來還有一隻小黑狗Snicker平日一起在公園散步，去年底過世；Vicky說她不願讓Katy拖著受折磨 ，拋開一切雜事，專心陪伴Katy半年，其間製作很多相片本做為日後紀念。

那個日子終於到了，早上我帶小公狗去和Katy訣別（牠當然不知道何事會發生），終究是好朋友一場。

事後Vicky飛去東部友人處療傷，落單的我，牽狗散步，只是牠每天再怎麼努力嗅東聞西，不會再有熟悉的味道，我知道牠每每尋求Katy的身影和氣味，但我又無法告知那是一個不可能的夢－逝去的日子不再回來了。