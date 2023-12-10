我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／金山纜車150歲 考你12掌故

1923年首度亮相…洛杉磯「好萊塢」標誌100歲了

家有萌寵／兩隻狗一見鍾情 思念總在離別後

進欣
小狗Stardust(上)向Katy道別。（作者進欣提供）
小狗Stardust(上)向Katy道別。（作者進欣提供）

如果說人世間有所謂的「一見鍾情」， 三年前的某一天，我家小狗在公園偶遇另一隻小母狗Katy的過程可稱得上 一見傾心，前世註定。只見牠倆像觸電般雙眼直視，一副「怎麼是你」的模樣，讓我們兩個原本不相識的狗主人覺得不可思議，狗狗之間難道也有人世間所說的緣分嗎？

此後，兩隻小狗見面成了牠們快樂的時光：在公園的草地追逐、打滾，其間一隻狗辦事（上洗手間），另一隻也會在同一地點進行，或是探過頭來問：「你在做啥？」小母狗芳齡11，但個子嬌小行動敏捷，我家小狗名「星塵」(starburst)六歲多，高胖帥，喜做出保護狀，不喜別隻狗接近Katy。

時光飛逝，Katy耳朵失聰了，不敢走太遠，總是用大眼睛看著主人Vicky的動向。Vicky 酷愛戶外活動，每天早午 晚外出約走五哩路，我則在早上帶星塵外出散步，傍晚由我家老爺牽出去。

半年前Katy身體出狀況，Vicky帶牠去檢查，獸醫說是腎衰竭，約有半年時間存活。Vicky當機立斷，排了半年後的安樂死。 因為我們原來還有一隻小黑狗Snicker平日一起在公園散步，去年底過世；Vicky說她不願讓Katy拖著受折磨 ，拋開一切雜事，專心陪伴Katy半年，其間製作很多相片本做為日後紀念。

那個日子終於到了，早上我帶小公狗去和Katy訣別（牠當然不知道何事會發生），終究是好朋友一場。

事後Vicky飛去東部友人處療傷，落單的我，牽狗散步，只是牠每天再怎麼努力嗅東聞西，不會再有熟悉的味道，我知道牠每每尋求Katy的身影和氣味，但我又無法告知那是一個不可能的夢－逝去的日子不再回來了。

上一則

醫藥／二次中風如何察覺？ 眼神、血壓突然升高是指標

下一則

家有萌寵／親愛家人的兩小貓 噴霧教育學規矩

延伸閱讀

當我揭開琴蓋的時候(下)

當我揭開琴蓋的時候(下)
十九歲玩具熊

十九歲玩具熊
情侶檔出席晚宴怎麼穿？五組風格示範快按右鍵備份

情侶檔出席晚宴怎麼穿？五組風格示範快按右鍵備份
有助長壽和生活品質 握力可以培養

有助長壽和生活品質 握力可以培養

熱門新聞

統計顯示，55歲至66歲之間美國人，約有半數沒有退休存款。(Getty Images)

理財百科／50歲無退休儲蓄 3步驟存出老本

2023-12-03 01:18
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（受害者提供）

詐騙ing／3周騙了她72萬 最後問：你活著嗎

2023-12-03 09:15
馬奈這幅「奧林匹亞」畫作首次從奧塞美術館借展至美國，這幅畫作是現代藝術革命爆發前兆。「奧林匹亞」描繪一位巴黎交際花，她躺在床上，有著蒼白的肌膚、目光平視前方，一位黑人女僕手持鮮花出現在身後。這幅畫在當時引爆了法國資產階級文化中許多社會、美學和倫理方面的爭議。（記者康錦卿／攝影）

封面故事／馬奈與竇加 大師級雙人舞

2023-12-03 01:29
博納維爾鹽灘是浪漫唯美的電影場景。(作者大邱提供)

城市傳真／鹽湖、鹽灘、鹽田 打翻上帝調色盤

2023-12-03 01:16
聯邦遺產稅只有最富有的美國人需要繳交，但各州對於「繼承稅」(inheritance tax)課徵門檻則比聯邦稅來得低。(Getty Images)

百科／州課遺產稅 非富人專屬

2023-12-03 01:10
聖羅倫斯河秋色。（圖：作者提供）

旅遊／秋遊魁北克 沉醉法式風情

2023-12-03 01:02

超人氣

更多 >
3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨
還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲
民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先

民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先