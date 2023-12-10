封面故事／智利阿塔卡馬荒漠如火星 切格瓦拉革命起點

智利北部的阿塔卡馬有沙鹽與沙丘形成奇特的地貌。（作者刁冠群／攝影）

智利北部的阿塔卡馬(Atacama)高原是世界最久遠的沙漠，也是人類追求未來夢想的地標。這是一個把過去、現在和未來，聚焦在一起的地方。

從太空 俯瞰南美大陸，在太平洋沿岸到安地斯山脈間，有一片褐色的地貌，這就是阿塔卡馬高原沙漠，荒漠廣袤有5萬平方英里。

最強望遠鏡進駐 這被譽為「世界天文之都」

這裡是地表最乾燥的地方，有些地方百年沒有降雨了，成為最好了解過去地球演化之處。

這裡發現一種無法證實為何種生物的木乃伊，有人說是外星人留下的痕跡，眾說紛紜。

這裡的地貌和火星 最相似，美國太空總署(NASA)一些登陸火星的模擬實驗，都在此進行，希望能開拓人類未來的居住疆土。

這裡夜晚的星空最澄淨，2013年智利等國家在此建造了世界最強的太空望遠鏡，可以探究宇宙的奧秘，因此被稱為「世界天文之都」。

走在塵囂之上，尋找未來，我來到阿塔卡馬沙漠高原。行前，內心糾結不已，因為附近的景點，高度都在8000至1萬2000英尺左右，高山症是相當普遍現象，萬一身體不適，該如何處理？ 行前我遍尋小鎮附近醫院資料，以防亟需之用，結果在朋友簡單妙方的慫恿下，「多喝水，多喝水。」我就踏上了旅途。

先是搭機到卡拉馬(Calama)，再雇了一輛小巴，在沙漠奔馳近兩小時，抵達位於智利與玻利維亞邊界的聖佩德羅阿塔卡馬(San Pedro de Atacama)。

嬉皮風格的聖佩德羅阿塔卡馬小鎮市景，居民僅有數千人。（作者刁冠群／攝影）

小鎮是阿塔卡馬高原沙漠裡的一片綠洲，居民僅有數千人，卻吸引各國遊客到世界最乾燥的高原沙漠，享受寂靜之美。

車子駛進小鎮，塵土飛揚，泥石路兩側的商家，看似經年沒漱洗的疲憊旅人，流浪狗滿街游蕩，找尋食物。市容比台灣三、四十年前的鄉鎮還落後。不遠的餐館則傳出節奏慵懶的音樂。下午3、4時乾熱氣溫令人難熬。

到了下榻的旅館，大院木門看似深鎖，按了幾次門鈴，來了一位前台服務人員推開大門。門內門外是雙重天，截然不同的世界。雅緻步道直通戶外清澈游池，洗淨旅人的疲憊。帳篷式的小屋，散置大院裡，沙漠的植被，井然有序種植在各處。這座旅館讓人驚艷，展現了這小鎮的內在美。

鄰國玻利維亞「天空之鏡」 藏著電動車未來

我興致勃勃安排到小鎮周邊的月亮谷、高山鹽湖和火烈鳥棲息地方看看。還想跨過邊界到玻利維亞的「天空之鏡」，體會鹽湖上的世界奇觀。

隔日清晨5時，月亮還高懸在地平線之上，天氣酷寒，導遊陸易斯(Luis)陪著我們六位來自不同國家的遊客，到接鄰玻利維亞的高山鹽湖邊。在朝陽初露時，他從車廂裡搬下桌椅，開始準備早餐。在用餐前，他指著這一片荒漠，滿臉自信說：「這裡是未來的杜拜，世界的財富中心。」

高山鹽湖除了有美景，豐富的礦藏也被當地人視為能帶來財富的金山。（作者刁冠群／攝影）

我舉目遠望，景色是山頂覆蓋白雪的火山，高山鹽湖，以及一望無際的荒漠，風景壯麗無比，但如何支撐起世界財富中心？我納悶著。他接著說，這片荒漠是世界最大的鋰礦與銅礦產區，全球三分之一的鋰產自此地區。中國已捷足先登在此投資了智利鋰礦公司的30%股權了。

高山鹽湖與周遭荒漠是世界最大的鋰礦與銅礦產區。（作者刁冠群／攝影）

鋰是電池重要材料，中國的「寧德時代」，生產電動汽車電池占全球市場37%，過去六年成長是全球第一。浙江「杭可科技」是一家鋰電池公司，今年初在瑞士上市立刻融資到近2億美元。從這些數據，我才知道當地人，視鋰礦為金礦，而他們自認坐擁金山。我直覺到一個新的能源版圖，可能正重新開始畫分中。

玻利維亞的高山鹽湖形成天空之鏡。（作者刁冠群／攝影）

當然，我一定要到月亮谷去看看最像火星的地理景觀，希望能看到NASA的火星登陸器。那裡有沙丘、鹽田、峽谷，奇形怪狀的土丘，棕紅色的地表，把整個月亮谷塗抹成如外星球般。下午3時左右，我們走在谷底，天氣酷熱，令人喘不過氣，在驕陽之下，具有菱角線的沙丘，把陰陽地貌，展現像一副抽象現代畫。夕陽之際，我走到峽谷上沿，遠眺沙漠，聽到風聲從地平線那端，慢慢傳過來，閉上眼睛，我已不知自己身處何方。

地形獨特的月亮谷，地貌與火星相似。（作者刁冠群／攝影）

覆蓋沙鹽的月亮谷，塵土飛楊。（作者刁冠群／攝影）

在鹽湖區，火烈鳥在水中悠閒啄食，遠方的火山口，像是為牠刻意搭配的布景，我真希望此刻此景，能生生不息。

我們也去探訪從秘魯一直到智利中部的印加古道，看看這稱為印加帝國高速公路，長達千里的步道，當年如何維持帝國的運轉。南北走向的步道，橫跨南迴歸線，我站在這交叉點，興奮之情像小時候到台灣嘉義的北回歸線紀念標一般。

格瓦拉摩托壯遊 遇見底層貧困現實

僅管阿塔卡馬沙漠高原的景觀獨特令人驚艷，生存環境卻非常惡劣，我訝異約有100萬人，居然散居在這廣闊的地方。我想除了自然環境之美，也有豐富的人文歷史。

百年來，這地區先有智利、秘魯和玻利維亞的領土爭戰，接著西方國家大財團壟斷礦產資源，這些人文歷史因緣吸引一些人來此。

1952年，拉丁美洲最傳奇的左翼革命分子切‧格瓦拉(Che Guevara)來此壯遊，旅途中不可預期的召喚，就在歷史長河留下足跡。當時他想參觀位於此地、全世界最大的露天銅礦場，結果被趕出礦場，後來遇見一對來此找尋工作的夫婦，他在《摩托日記：拉丁美洲遊記》(The Motorcycle Diaries)一書寫著，在寒冷的夜晚，這對夫婦身體「寒凍顫抖」，沒毯子蓋，讓他對此地區底層民眾的貧困感到震驚。貧富差距更讓他痛入心扉，獻身社會改革在那刻從心中萌生。

切‧格瓦拉後來掀起拉丁美洲的共產革命，過了半世紀，他倡議的理想或已過時了，但在全球為窮人爭權的抗議行動中，他已成為象徵人物，他的頭像至今還出現在海報、T恤衫，音樂會上，成為流行文化的寵兒。

軍人皮諾契特暴政 多少冤魂葬身於此

時光跌宕，智利於1970年代在美國協助下、軍人皮諾契特(Augusto Pinochet)發動政變，掌權後把一大批異議分子，送到阿塔卡馬沙漠拘禁，有上千人就葬身於此。長達15年的軍人鐵腕政策結束後，一些受難家屬就在沙漠裡找尋親人的遺骸，其實他們是在找尋失落的愛。

有一部紀錄片名叫「星塵回憶」(Nostalgia for the Lights)，就是在描述這段故事。在黃塵滾滾沙漠，一群婦女頂著凜冽寒風和驕陽，拿著鏟子挖開每一個看似埋屍的地方，找尋摯愛，也質疑生命的意義。這種傷感的鏡頭，把沙漠高原那「西出陽關無故人」的滄涼張力，拉到極致。

「快時尚」成問題 每天增加200噸垃圾

最近阿塔卡馬沙漠則和「快時尚」(fast fashion)成為新話題。快時尚也稱為麥克時尚(McFashion)，意指快速周期的服飾。這兩、三年快時尚行業將銷售不掉的退流行和二手衣服，丟棄在阿塔卡馬沙漠裡。目前已堆積了6.6萬噸的衣服了，每天還以200噸的數字增加。今年5月在外太空的人造衛星，還拍照到這些囤積如山的衣服。

萬噸丟棄的衣服造成的汙染，如同半世紀前開採銅礦的汙染一樣，是另一新的環保問題。想想，在先進國家，一件衣服有些人才穿幾次就丟棄不穿。快速的消費習慣，造成令人心痛的汙染，囤積在沙漠馬路邊的衣服，讓人怵目驚心。這是誰的責任？我在思索著。

四大極地超馬之一 選手勇氣故事動人

當然，阿塔卡馬沙漠高原也有激勵人心的故事，每年9、10月間，四大極地超級馬拉松 比賽的賽事之一，就在此舉行。選手以七天時間，自攜十公斤生活用品，在荒漠獨自跑完250公里。來自全球的100多位馬拉松選手參加競賽。每一位選手背後的故事，都展現著不屈不撓的勇氣。2016年獲得四大極地超級馬拉松賽總冠軍，是來自台灣的陳彥博，在罹患癌病後，還繼續長跑，追求夢想。他的專注，改變了自己，也影響了別人。而阿塔卡馬沙漠高原，成為他人生勇氣的舞台。

走完小鎮附近的景區，了解高原的人文歷史，回到旅館，晚餐後我坐在泳池旁的涼椅，夜晚的寒氣慢慢湧上，繁星鋪滿了夜空。我想附近天文台的科學家也開始忙著找尋外太空的生命起源。其實，我覺得天文學家在黑暗長空要找尋的答案，已在那群沙漠長跑馬拉松選手和尋找失去親人的婦女身上，那就是人世間的勇氣和摯愛。