我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／金山纜車150歲 考你12掌故

1923年首度亮相…洛杉磯「好萊塢」標誌100歲了

周日動動腦／溥儀結婚時，他的堂兄送了什麼禮物被責怪？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.有少數國家的人是以搖頭代表肯定，點頭代表否定，請找出兩個。

2.安徒生童話的作者是丹麥的Hans Christian Anderson ，請問他還出版了哪些書？請找出三本。

3.根據基督教聖經，誰是摩西的繼任者，繼續引領猶太人前往上帝應許的迦南地？

4.溥儀結婚時，他的堂兄送了他一樣禮物，結果被大臣責怪，那是什麼禮物？

5.近代史中，有不少國家領導人的執政都超過40年，除了利比亞的格達費，古巴的卡斯楚之外，請再找出一人。

6.生前被祖國排擠，死後卻被視為國寶，並印在鈔票上的日本細菌學家是誰？

7.位於非洲馬達加斯加島以東的印度洋上，有哪一個國家是由群島組成？

8.中國哪一個省的島嶼最多？

9.德國作曲家巴哈（或譯巴赫）創作的G弦之歌，是經常在婚禮聽到的曲子，但他的作品其實以宗教音樂居多，請找出一首。

10.蒙古族同胞常飲用的「茶」是哪一種？

答案：

1.阿爾巴尼亞、斯里蘭卡 2.拇指姑娘、人魚公主、國王的新衣 3.約書亞 4.自行車 5.金日成 6.野口英世 7.模里西斯 8.浙江 9.馬太受難曲 10.奶茶

古巴 斯里蘭卡 猶太

上一則

理財百科／二手車年底出清 如何撿便宜

下一則

生活／變身環保屋 不用花大錢

延伸閱讀

紐約家庭悲劇4死1傷 兇嫌持刀傷2警 遭警擊斃

紐約家庭悲劇4死1傷 兇嫌持刀傷2警 遭警擊斃
「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷
周日動動腦／ 奧斯卡金像獎座是一個男人手裡握著什麽物件？

周日動動腦／ 奧斯卡金像獎座是一個男人手裡握著什麽物件？
民進黨指侯友宜恐成溥儀 朱立倫：無聊的分化

民進黨指侯友宜恐成溥儀 朱立倫：無聊的分化

熱門新聞

統計顯示，55歲至66歲之間美國人，約有半數沒有退休存款。(Getty Images)

理財百科／50歲無退休儲蓄 3步驟存出老本

2023-12-03 01:18
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（受害者提供）

詐騙ing／3周騙了她72萬 最後問：你活著嗎

2023-12-03 09:15
馬奈這幅「奧林匹亞」畫作首次從奧塞美術館借展至美國，這幅畫作是現代藝術革命爆發前兆。「奧林匹亞」描繪一位巴黎交際花，她躺在床上，有著蒼白的肌膚、目光平視前方，一位黑人女僕手持鮮花出現在身後。這幅畫在當時引爆了法國資產階級文化中許多社會、美學和倫理方面的爭議。（記者康錦卿／攝影）

封面故事／馬奈與竇加 大師級雙人舞

2023-12-03 01:29
博納維爾鹽灘是浪漫唯美的電影場景。(作者大邱提供)

城市傳真／鹽湖、鹽灘、鹽田 打翻上帝調色盤

2023-12-03 01:16
聯邦遺產稅只有最富有的美國人需要繳交，但各州對於「繼承稅」(inheritance tax)課徵門檻則比聯邦稅來得低。(Getty Images)

百科／州課遺產稅 非富人專屬

2023-12-03 01:10
聖羅倫斯河秋色。（圖：作者提供）

旅遊／秋遊魁北克 沉醉法式風情

2023-12-03 01:02

超人氣

更多 >
3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨
還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲
民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先

民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先