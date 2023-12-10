周日動動腦／溥儀結婚時，他的堂兄送了什麼禮物被責怪？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.有少數國家的人是以搖頭代表肯定，點頭代表否定，請找出兩個。

2.安徒生童話的作者是丹麥的Hans Christian Anderson ，請問他還出版了哪些書？請找出三本。

3.根據基督教聖經，誰是摩西的繼任者，繼續引領猶太 人前往上帝應許的迦南地？

4.溥儀結婚時，他的堂兄送了他一樣禮物，結果被大臣責怪，那是什麼禮物？

5.近代史中，有不少國家領導人的執政都超過40年，除了利比亞的格達費，古巴 的卡斯楚之外，請再找出一人。

6.生前被祖國排擠，死後卻被視為國寶，並印在鈔票上的日本細菌學家是誰？

7.位於非洲馬達加斯加島以東的印度洋上，有哪一個國家是由群島組成？

8.中國哪一個省的島嶼最多？

9.德國作曲家巴哈（或譯巴赫）創作的G弦之歌，是經常在婚禮聽到的曲子，但他的作品其實以宗教音樂居多，請找出一首。

10.蒙古族同胞常飲用的「茶」是哪一種？

答案：

1.阿爾巴尼亞、斯里蘭卡 2.拇指姑娘、人魚公主、國王的新衣 3.約書亞 4.自行車 5.金日成 6.野口英世 7.模里西斯 8.浙江 9.馬太受難曲 10.奶茶