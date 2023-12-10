每周一書／購物如同人生 不能照單全收

《人生不能照單全收，買東西也是》/作者南仁淑

你是否也常被折扣誘惑，囤了許多用不到的物品？或是被外表吸引，買了才發現不如預期好用？事實上，觀察一個人怎麼購物以及他的購物內容，便能看見那個人的一生。

《人生不能照單全收，買東西也是》一書作者南仁淑年輕時曾是購物狂，看到什麼都想買，但步入中年後才發現，人生其實就是由選擇堆積而成，當你選擇用物品填滿人生，家庭及生活必定一片凌亂。於是，她開始改變想法，不再盲目買東西。

「購物的態度」等同於面對人生的態度，你的生活代言了你這個人。作者在序中寫道：「購物」一直以來都帶有虛榮和成癮的負面形象，也同時有華麗且獨立自主的正面形象，給人的印象非常極端。但我認為，購物其實代表人生，由我們每天的選擇堆疊成人生的形狀。還有，最重要的是，購物是最容易獲得幸福的方法之一。雖然人們對購物帶來的快感戒慎恐懼，但正確購物帶來的幸福感，跟盲目網購帶來的成癮問題卻截然不同。

例如，梅雨季時剛洗好且烘乾的毛巾，有著蓬鬆無比的觸感，或是特價期間，低價買到高品質的好鞋，都能刺激神經元分泌出多巴胺，那種美好幸福只有懂得正確購物的人才能體會。購物可以是治癒靈魂的仙丹妙藥，但任何一種藥過度服用也都會有嚴重的副作用。其實比起購物行為，購物成癮問題更有可能摧毀人生，造成憂鬱症 與焦慮症。也就是說，喜歡購物並不表示一定會買很多東西。而大量購買非必要物品的行為，會使人購物成癮，進一步讓身心產生依賴。

這本書是作者對購物的思索記錄，是她在極簡主義與購物狂之間尋找解答的紀錄。她在書中假設人們可以透過「購物」這種自我發散的行為，達到了解自己、了解世界的目的。也就是說，她認為購物能讓我們看見自身、改變自身，更進一步幫助我們選擇職業、建立更良好的人際關係、成就品質更好的人生。

觀察一個人怎麼購物、以及他的購物內容，便能看見那個人的一生。簡單來說，購物代表了一個人，因此，改變購物行為就能改變一個人。

如果我們選擇用哲學（philosophy）的原意「愛智慧」來解釋哲學，那麼「購物哲學」就會是個很不錯的詞。希望這本書能幫助你建立自己的購物哲學，並帶領你抵達藉著購物掌握人生的瞬間。(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)