封面故事／走你想走的路…挑戰最長山徑 她懂孤獨

阿帕拉契步道充滿難爬的岩石。(陳宥薫提供)

來自台灣、現居紐約的陳宥薰，自開始長途徒步至今已經近十年。在2017年和2018年，陳宥薰先後完成美國最負盛名的東西岸兩條最長步道，阿帕拉契步道和太平洋山脊步道，過程中不僅是收穫了更加緊緻的小腿肌肉，也得到了更加從容、睿智的自我。

走完聖路 對徒步上癮

阿帕拉契步道(Appalachian Trail)全長3500公里，從喬治亞州向北延伸至緬因州。走完西班牙聖雅各朝聖路之後，陳宥薰坦言當時對長距離徒步已「上癮」，在先生的支持之下決定於2017年開始阿帕拉契步道的征途，沒想到上路之後遇到許多挑戰，特別是在體能上；難度極高的陡峭山路加上變幻莫測的天氣，讓每一步都來得驚險。

陳宥薰回憶，在爬新罕布夏的拉菲逸山(Mount Lafayette)時，她被突如其來的大風吹倒在地還滾了兩三圈，反應過來時背包已被卡在石頭縫中，「我就像烏龜一樣四腳朝天」，所幸還能站起來並無大礙，只是扭到了右腳膝蓋，但是隔天起來仍然有「全身從頭到腳指頭被揍過的感覺」。

陳宥薫在阿帕拉契步道終點。(陳宥薫提供)

不僅是地形挑戰，阿帕拉契步道之中的大煙山國家公園路段還很愛下雨，有一段路下了一整個禮拜，衣物在露營帳篷裡面還沒來得及乾掉，第二天又要重新穿上繼續走，陳宥薰坦言很「生無可戀」，加上徒步會出汗，彷彿是「外面下大雨，裡面下小雨」。

身體上面的不適，在心靈上面或許是一次磨煉。陳宥薰在長距離徒步之中經歷長水泡、扭傷、跌倒等不適，卻言說這是「痛並快樂著」，「我不是那種輕易放棄的人，這條路是我自己選擇要走的，所以沒有什麼好抱怨的。」

她的焦慮 來自孤獨感

在花了173天走完阿帕拉契步道之後，陳宥薰又在2018年花147天完成太平洋山脊步道(Pacific Crest Trail)，全長約4300公里，從加州 墨西哥邊界延伸至華盛頓州 加拿大邊界。雖然這條步道比阿帕拉契長了700多公里，但是陳宥薰以更短的時間完成，皆因地形相比來說比較好走，只是經歷的季節變換更多，從北加州沙漠的晝夜溫差，到內華達山脈的雪山，再到華盛頓州的山火，美景與挑戰並存。

伴隨太平洋山脊步道絕美景致的，還有獨自徒步的孤獨感。那一年的生日，陳宥薰走到了北加州，在小鎮完成補給之後，本來要返回路上繼續往前，但是陳宥薰發現自己突然失去了動力，變得異常焦躁。在麥當勞坐了一整天之後，陳宥薰突然有了頓悟一刻：她的焦慮，其實來源於孤獨感：在獨自前進的路上，危險或美景都再無人可分享，自身的體驗也無人共情，這樣的時間愈長，負擔感愈重。但有趣的是，對於陳宥薰來說，承認孤獨，接受孤獨，讓她不再害怕孤獨。那一刻以後，她就完成了自癒，恢復了動力。

陳宥薫在太平洋山脊步道終點。(陳宥薫提供)

「我做什麼事情都是自己一個人去，不覺得那有什麼不對，孤獨感對我來說是一個陌生的東西。但是這一次我知道原來我也是會孤獨的，我接納了自己，孤獨也不會再對我造成困擾了。」

徒步路上，快樂也變得簡單。自稱有潔癖的陳宥薰，會為徒步多日之後能洗到一次澡和穿上乾爽衣物而感覺到釋放，也會為在野外遇到熊之後成功化險為安還能拍下紀念照片而開懷大笑。每日的餐食、路上遇見的旅伴、步道上的一枝一葉一蝴蝶，串連成陳宥薰長途徒步回憶簿中的點點星光。

徒步九年 對人更寬容

聊到徒步九年以來最大的收穫，陳宥薰坦言是「對自己和別人都更加寬容」。她認為，步道是最能體現每個人本性的地方。她曾經不解，為何自己已經算徒步老手了，也走在一些人前面，卻頻頻被反超。後來她發現，許多人為了實現完成步道的目標，中途不乏作弊行為，比如搭便車、抄小道等等，卻對外言說自己是走完全程的「through hiker」。但慢慢地她也釋懷了，「這就是各自的人生，我未必能理解，但是我尊重；我很清楚我不會這樣做，這就夠了。」走路學到的道理，運用到生活之中也就成了人生智慧。

在太平洋山脊步道途中，歷遍四季。(陳宥薫提供)