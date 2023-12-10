封面故事／走你想走的路…自助旅遊智利 先做功課

智利的百內國家公園景色，吸引全世界山友。（作者刁冠群／攝影）

智利南北狹長，著名景點間的距離都相當遙遠，如何安排自助旅遊，需要做一些功課。

智利旅遊局主要推薦的旅遊景點，除首都聖地牙哥 地區之外，還有北部的Atacama，西部外海的復活節 島(Easter Island)，以及南部的巴塔哥尼亞(Patagonia)。如果你是第一次到智利，想一次玩遍上述所提的景點。筆者提供下述資訊和自助旅行路線供參考。

進出機場：

以首都聖地牙哥(Santiago)為交通中心。聖地牙哥到智利各地旅遊搭機較方便，班次多價格便宜。但是到復活節島的班機只從聖地牙哥出發，而且被LATAM航空公司壟斷，從聖地牙哥到復活節島的航票價格昂貴，必須早訂。

筆者到智利旅遊使用不同的國際和國內航空公司。在一般網站查好價格，建議最後在航空公司的網站買票，出票後如要改行程比較容易。同時下載航空公司的App，填上個人資料，航空公司更動登機時間和登機口，可以收到通知。

聖地牙哥旅館：

聖地牙哥的旅館很多。筆者是選區好、較新、價格適中的旅館。旅館新舊的資料在谷歌可以搜尋到。筆者住在Courtyard Santiago Las Condes，旁有高檔購物中心和超市，10分鐘步行路程內，有許多的餐廳，包括PF Chang中餐廳和日式餐廳。附近環境好，雖不在老市區，但出入方便。筆者在智利旅行，出入聖地牙哥三次，都投宿於此，前往下一段行程，就把多餘行李，寄放在此，旅館還有自助洗衣房，清洗衣物方便，減輕隨身攜帶行李。

市區交通：

計程車和Uber隨叫隨到。智利還有一叫車的手機應用程式Cabify，可以試用。聖地牙哥機場到市區相當方便，車程約30-40分鐘，可搭計程車或Uber，或公共交通工具。智利的治安不錯，筆者多次進出機場，專用一Uber司機，最後送別時，司機還送一瓶智利紅酒當伴手禮，人情溫馨非常到位。機場的服務相當齊全，不覺得是到陌生之地。

聖地牙哥市區和郊區的旅遊：

在聖地牙哥市想觀賞安第斯山脈的晚霞和市區夜景，推薦位於市區W旅館頂樓的RED2ONE Rooftop餐廳，最好先訂位。

聖克里斯托瓦爾山( Cerro Santa Lucia)位於市區裡。搭車到此，通常是在搭纜車處下車。山上有聖母像，可以360度俯瞰市景。下山後，可以散步到市區。

市區的武器廣場(Plaza de Armas)是文化中心，有大教堂、博物館和許多公共藝術雕塑，總統府(La Moneda)也在附近。海鮮市場也不遠，走入市場，餐廳叫客品嘗海鮮之聲不絕於耳，入座前最好問清楚價格。

聖地牙哥附近一日遊的行程很多，筆者從Tripadvisor網站訂了安第斯山品酒之旅和濱海城市Valparasai的一日遊。這些旅遊大多在出發一、兩天前預訂即可。一團約七、八人，早上7時左右到旅館接人，下午4-5時回旅館。

智利北部旅遊：

Atacama沙漠是智利北部最受追捧的地方。從聖地牙哥到Atacama沙漠，搭機要兩小時，飛機抵Calama市後，需小巴士或專車接送，前往San Pedro de Atacama，車程約1小時30分鐘，小巴士載客七、八人都是分住不同旅館的遊客。

San Pedro de Atacama是此地旅遊主要中心。筆者住宿Hotel Desertica旅館在舊市區，是大宅院格局，一出門就是商業區，用餐購物很方便。

旅館可以安排一日遊和交通接送。透過網站安排了三個當地旅遊行程。月亮谷、高山湖區與熱溫泉區都可以列為首選。筆者在Atacama沙漠待了三整天。

復活節島旅遊：

復活節島旅遊是屬智利國內旅遊，但復活節島是特別屬地，航空公司要求三小時之前抵達機場辦理登機手續，旅客還要在網上填入境卡，還要查核旅館的訂房證明資料，才准辦登機手續。

復活節島面積小，開車環島約三小時。路況不佳，最好有導遊隨行。筆者是透過旅館找到導遊，由於是私人旅遊僅兩人，行程和時間安排，相當有自主性。

旅館是透過網上預訂。復活節島沒有氣氛熱鬧的市區。筆者住宿在位於山腰的旅館。出入都是請旅館和餐廳安排車子接送。

巴塔哥尼亞旅遊：

位南美洲大陸的南邊，面積非常大，旅行前要先確定目的地。筆者選擇到智利的百內國家公園和Puerto Varas湖區，以及阿根庭El Calafate 的Perito Moreno冰川 和El Chante的Fitz Roy健行。

旅行路線採順時鐘，從聖地牙哥經布宜諾斯艾利斯再飛到ElCalafate，行程要一天時間，El Calafate機場有出租車和巴士到各旅館。市區很小但旅館很多，網上可以查看。

筆者安排一天到冰川旅遊，可以要求導遊或司機在步行道口讓你下車健行觀賞冰川，不用和大多數遊客擠在景點。

El Chante是登山健行中心，從El Calafate到此車程約2小時30分鐘，這小鎮也是Fitz Roy登山健行道口，城市小旅館多。絕大多數人都是登山背包客。

筆者住巴士站附近的Hosteria Senderos旅館，餐廳餐點很好，還提供詳細的登山健行與天氣資料。

從El Calafate可以搭巴士離境阿根廷到智利百內國家公園南邊，約3小時30分鐘車程的Puerto Natales，再轉搭車進到百內公園，筆者不想舟車奔波，就找導遊安排在一偏遠地區的邊界檢查站過境，直接到百內國家公園。

百內國家公園的Hotel Rio Serrano旅館有很好的旅遊服務，邊界接人，安排登山健行，以及接送到離公園3小時遠的機場都可。都是工讀的大學生協助，和他們聊天，了解許多當地風土人情。

從Puerto Natales搭機兩小時離開百內國家公園飛到智利的Puerto Montt湖區，下機搭出租車到附近湖邊城市Puerto Varas的旅館。筆者透過網站和旅館安排了Osorno火山國家公園和Chiloe島的健行和一日遊。旅遊結束搭機回聖地牙哥再返美國。