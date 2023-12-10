百科／父母如何為子女存錢？

養育子女，除了學費、醫療費用，還有夏令營課外動費用，儘早為孩子跨出儲蓄第一步非常重要。（路透檔案照)

問：我有個女兒今年五歲，我想趁早幫她儲蓄 ，日後可供她上學、生活用，該怎麼做？

答：生兒育女既費神又花錢，費用林林總總加起來非常可觀。

大學學費特別驚人；待子女成年後，還要付醫療費用、夏令營費用、婚禮費用。身為父母，無論是教導子女明智管理資金、協助付學費、或者幫助他們成年後成功理財，儘早為孩子跨出儲蓄第一步將產生關鍵影響。

為子女跨出儲蓄第一步的方法與所設定目標息息相關。

方法1：開立兒童儲蓄帳戶

多數銀行和信用合作社有兒童儲蓄帳戶(Children's Savings Account)，父母與子女共有，可幫小孩養成存錢好習慣；聖路易斯市財務規畫師史東(Trevor Stone)說，與其給孩子現金零用錢，不如定期轉帳到子女帳戶，鼓勵孩子主動理財，孩子長大後，可將錢轉放到青少年支票帳戶、開立銷帳卡(debit card)，父母持續共有，從旁協助子女理財。

方法2：善用529大學儲蓄

理財專家有志一同認定529大學儲蓄計畫(529 College Savings)是為子女存大學學費的最佳方式，該儲蓄帳戶享有稅賦優惠，費用低，細分為兩大類，包括「一般大學儲蓄計畫」(general college savings plan)、「預繳學費計畫」(Prepaid Tuition Plan)。

在一般大學儲蓄計畫下，父母存入款可用於符合條件的大學或私立K-12教育機構，只要是合格教育費用都可免聯邦所得稅；預繳學費計畫則鎖定目前學費費率預繳學費，日後被錄取上學後可取出使用。無論哪一種計畫，務必用於教育費，否則須納罰款。

方法3：使用羅斯IRA

羅斯IRA(Roth IRA)是退休儲蓄計畫，但可彈性將錢用在子女身上；羅斯IRA相對有彈性，其本金隨時可提領，無須課稅、課罰金，不過，存入款有諸多限制，例如2023年，已婚夫婦合併年收入超過21萬8000美元便不得存款到羅斯IRA帳戶，只可先存入傳統IRA再轉換為羅斯IRA。

待子女成長至青少年，只要開始賺錢，也可自行開立羅斯IRA帳戶。

方法4：開立健康儲蓄帳戶

史東說，這是張羅醫療健保 的最佳工具。擁有合格高免賠額家庭健保計畫的人2023年最多可在健康儲蓄帳戶(Health Savings Account)裡存入7750美元，存入款與獲利都免稅，日後提領只要用於本人與孩子醫療費用也可免稅提款，屆滿65歲可以任何理由提款，只需繳納常規所得稅。

如果資格不足以開立HSA，可詢問雇主是否提供「彈性支出帳戶」(flexible spending account, FSA)，與HSA相似，但存款上限較低，而且無法如HSA般將帳戶餘額跨年轉存。

方法5：考慮為殘疾子女開立ABLE帳戶

這是根據2014年立法所創建的帳戶，2023年存款上限為1萬7000美元。存入款須如常課稅，但獲利及提款都免稅，最大好處是，帳戶裡即使有錢，也不影響政府給予殘疾相關補助。

殘疾人士26歲前才有資格開立ABLE帳戶；父母如果為子女開立529計畫，可將資金轉入ABLE帳戶。

方法6：開設託管帳戶

如果想為孩子存錢但又不希望子女成年前提早動用，最適合採用開設託管帳戶(Custodial Account)這個方法。帳戶裡的錢以孩子為名義，由父母存錢並管帳，直到孩子成年為止。可在銀行或嘉信理財(Charles Schwab)、富蘭克林鄧普頓(Franklin Templeton)等經紀公司開立。

託管帳戶未提供稅收優惠，但對於不確定孩子是否會上大學或想要在成年後给了財務贈與的父母來說，是不錯的選擇；孩子達法定成人年齡，便自動成為託管帳戶資金持有人。

方法7：在信託基金中預留資金

託管帳戶會在子女成年時自動將所有權轉到子女手中，萬一子女欠缺責任感、無法妥當使用，這種模式便有缺憾；可考慮改採信託；信託帳戶起草方式非常靈活、設立的起始金額不限，而且可針對資金使用方式和存取時機設限。對於富裕家庭來說，信託基金(Trust Fund)可更妥當控制支出，保護現金免受債權人的侵害，並確保孩子離婚期間資產不被分割。

方法8：教導子女正確的儲蓄價值觀

方式之一是讓他們在買股票時參與意見；有些投資 公司如嘉信理財，讓顧客出售部分股份，即使資金有限也可擁有迪士尼(Disney)、蘋果(Apple)等熱門公司部份股權。此外，Stockpile應用程式發行禮卡，孩子可用禮卡兌換最喜歡的公司股票，在該應用程式上的託管帳戶裡，孩子可登錄自己名字管理帳戶並請求股票交易，最終由父母批准，久而久之可看到儲蓄和投資成效。