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美國現象／金山纜車150歲 考你12掌故

1923年首度亮相…洛杉磯「好萊塢」標誌100歲了

生活／變身環保屋 不用花大錢

龔剴
塑膠框的窗戶，最好加裝厚窗簾或百葉窗，保溫效果會加倍。（作者龔剴／攝影）
塑膠框的窗戶，最好加裝厚窗簾或百葉窗，保溫效果會加倍。（作者龔剴／攝影）

世界周刊不久前刊出一篇專訪華人建築專家黃教授的文章，報導他建造的生態屋沒用冷氣也會很涼快；在環保意識高漲的時代，必定吸引很多讀者的注意。黃教授是在一塊空地上，以專家眼光使用特殊降溫材料，設計並建造自己居住的房屋，在夏天幾乎不必開冷氣機就能維持室內75℉。我百分之百相信這種房屋一定是絕大多數華人夢寐以求的居所， 新聞報導中附了不少照片，並且解釋得很清楚。

華人目前在美國購買居住的房屋，90%以上都是由建築商整批建地後，同時建築再同時出售的房屋，這些大批建造的房屋叫做tract home，只是早晚年份不同而已。建商使用的材料不可能合乎生態又環保，只要通過市政府最低的要求就可。

屋主想要使自己的房屋「變裝」為生態屋標準，改用現代省電的材料可說是很難達成的任務，除非要花大錢開膛破腹重建，這就要看是否有足夠的本錢值不值得這麼幹了。

1979年，我住在芝加哥這個冬天會冷死人的地方，買到一幢勉強能負擔起的平房老屋，保溫極度差勁，在冬天時期兩層玻璃窗中間會結冰，因為窗戶的框框是木材料，冷風會從縫隙處鑽進來。天花板在牆角處會變潮濕甚至於發黑長霉，因為該處天花板上的絕緣材料用的不夠，無法阻擋從外面屋頂鑽進來的嚴寒溫度。一家四口省吃儉用確不能省瓦斯費用，無多餘鈔票換屋也不懂給房子變裝，只得冬天在戶內穿上毛衣夾克才能活命，夏天再熱也極少開冷氣。

經過夫妻兩人同心協力在洛杉磯找到新工作後，才告別芝加哥六年半的苦寒日子，再經過多年對木造房屋產生很大興趣，本人是學工程但並非建築專業，只能算是半路出家，混上一個建築師執照，以小包商做為副業，前後承建計有11幢新房屋，了解如何才能使房屋降溫及省電方面稍有一些小心得。

使用噴出的玻璃纖維方式動作很快，但不容易保證閣樓各個角落都會有均勻的厚度。（作者...
使用噴出的玻璃纖維方式動作很快，但不容易保證閣樓各個角落都會有均勻的厚度。（作者龔剴／攝影）

絕緣材料加厚 房屋保溫

首先是增厚房屋的絕緣材料，換言之也就是保溫。例如在天花板上方閣樓內舖一層玻璃纖維(Fiberglass)用做絕緣之用，工程上使用英文字母R表示可以阻止熱傳導的能力，數字愈大表示愈厚，也愈能保溫，簡單來說閣樓放厚的保溫材料後，冬天室內熱氣不容易從房頂發散出去，夏天太陽照在房頂的熱量不容易穿透此保溫材料進入室內。

R-13厚度為3.5吋，是可以通過市政府建設圖的最基本要求。

改厚的R-19材料是會貴些，但冬天保暖夏天保涼的效果絕對可以省電費及省瓦斯。

再增厚用到R-30材料厚度為9.5吋，如同冬天在頭上戴一頂毛線帽子，保證可以節省瓦斯或電費。

可以到材料店如家得寶或勞氏等公司參考價格，他們出售成捲筒似的玻璃纖維，一卷一卷可以打開鋪平的放在天花板上，好像蓋上一層厚棉被一樣鋪在閣樓上。找包商來加厚玻璃纖維時，特別注意不要用噴出的方式，噴出的速度當然要比蓋棉被的之法要快的多，但玻璃纖維的厚度絕對不可能平均到達每一角落，而且幾年一層剛剛噴出很均勻又有彈性的絕緣層，會變成又薄又硬好似陳年老舊棉被一樣，保溫功能一定下降。

R-13是最基本的玻璃纖維是成卷的包裝，成品厚度為3.5吋。（作者龔剴／攝影）
R-13是最基本的玻璃纖維是成卷的包裝，成品厚度為3.5吋。（作者龔剴／攝影）

市面上最厚玻璃纖維是R-30，厚度為9.5吋。（作者龔剴／攝影）
市面上最厚玻璃纖維是R-30，厚度為9.5吋。（作者龔剴／攝影）

更換單層舊窗 增進絕緣

其次更換舊式木材或鋁合金單層窗戶，也是增進絕緣最主要項目，新式雙層塑膠〈Vinyl〉或玻璃纖維這兩種材料的窗戶，並非市政府審核此座房屋規定必需項目，但確有冬暖夏涼的絕對保障，而且可順便有隔音的效果，這一點可以使得住在大都市居民，順便有一個安靜的居住環境。

目前換窗公司可以不必將舊窗子全部拆下來，只是來家裏測量除掉玻璃這一部份的內窗框尺寸，就可以訂製小一點的新窗戶放在舊窗之內，再將新舊窗之間的縫隙補好，工程相對而言要容易的多，價格也不會太貴，附帶工程是要安裝窗內百葉窗簾，尤其是面朝西方的窗子可以阻擋夏天的夕曬。

說實在，其他能使老舊房屋變裝的項目並不少，如房頂改用水泥瓦片、加裝強力抽風機、牆壁加保麗龍隔板、地板改用厚陶磚等等工程，是要花上大把鈔票才能達到節能省電功效，計算後可能要很多年才能打平，想要房屋完全變裝並不是很容易的事。

華人 芝加哥 字母

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