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1923年首度亮相…洛杉磯「好萊塢」標誌100歲了

人物／孟格傳奇 沒有他的影響，就沒有股神巴菲特

編譯湯淑君
波克夏副董事長孟格（右）不只是「股神」巴菲特的「副手」，還對巴菲特的投資作風產生重大、深遠的影響。美聯社
波克夏副董事長孟格（右）不只是「股神」巴菲特的「副手」，還對巴菲特的投資作風產生重大、深遠的影響。美聯社

波克夏公司副董事長孟格(Charles Munger)28日以99歲高齡辭世，只差一個月就要慶祝100周歲生日。長久來，世人提及孟格時總是以「巴菲特的副手」稱之，但事實上，孟格名列當今全球最具影響力投資人的地位早已確立，而受他投資哲學影響最深遠的不是別人，正是「股神」巴菲特。

孟格對巴菲特影響有多大？非常大。彭博資訊分析指出，巴菲特的核心投資技能，是師法價值投資大師葛拉漢(Benjamin Graham)的典型價值投資，也就是從股市中尋覓價值被低估的公司，不太操心那些公司是否是很棒的成長引擎。孟格則敦促巴菲特擴大應用葛拉漢的投資哲學，把投資網從「廉價」股票擴及「價格公道」的優質股票，也就是把管理良善、廣獲認可的公司也納入投資組合。

換言之，若不是受孟格啟發，後來獲投資界推崇為「奧馬哈先知」的巴菲特，至今仍可能不改「撿菸蒂」投資作風，希望把低價股撿來「吸最後一口」。若不是巴菲特修正投資風格，波克夏公司也無法壯大成今日事業版圖龐大、持股價值超過7800億美元的企業集團。

巴菲特曾說：「葛拉漢教導我撿便宜，但查理把我推向不只是撿便宜。他對我真正的影響在此。需要強大的力量，才能讓我跨出葛拉漢有限的視野。那正是查理心智力量。他擴大了我的眼界。」

孟格是房地產律師出身，律師執業和不動產投資已讓他賺進人生第一個百萬美元；與巴菲特搭檔，更讓他成為家喻戶曉的名人。

金融時報形容，正因為波克夏投資績效領先美股大盤幅度如此巨大，讓巴菲特與孟格有如「投資界的約翰藍儂與保羅麥卡尼」。

投資 巴菲特 波克夏

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