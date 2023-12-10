人物／曾與中國有不解之緣 美國3重磅人物相繼辭世

卡特夫人（左圖起）、孟格、季辛吉在11月底相繼過世。（路透）

11月19日，美國前第一夫人羅莎琳·卡特(Rosalynn Carter)去世，享壽96歲；11月28日，美國知名投資 人孟格（Charles Munger）離世，享壽99歲；11月29日，美國前國務卿季辛吉 (Henry Kissinger)逝世，享壽100歲。

短短十餘天內，美國三位具有劃時代意義的標誌性人物相繼離世，全世界為之哀悼。回顧三位的一生，樂觀長壽、富有智慧，是他們身上共同的特點。此外，他們都與中國有著深深的不解之緣。

1974年4月，鄧小平作為中國代表團的成員抵達紐約，出席聯合國經濟發展特別大會，期間季辛吉跟鄧小平首次會面。（取材自新京報）

季辛吉是推動美中正常化「破冰者」

100歲的季辛吉，訪華次數超過100次。他曾說「一生中一半的時間都在為美中關係工作」。季辛吉多次表示，美中關係對於美中兩國和世界的和平繁榮至關重要，「我願繼續為增進美中兩國人民相互理解作出努力」。

在中方發出的唁電中，季辛吉被稱為「中國人民的老朋友和好朋友」。「半個世紀前，他以卓越的戰略眼光，為美中關係正常化作出了歷史性貢獻，既造福了兩國，也改變了世界。」

美國前總統布希（George W. Bush）評價，「隨著季辛吉的去世，美國失去了外交事務上最可靠、最獨特的聲音之一。」

時代雜誌發文稱，在當今真正的多極世界中，美國總是低估大大小小的對手，因此比以往任何時候都更需要季辛吉的這種務實眼光。「正因如此，季辛吉所積累的全球經驗和文化敏感性仍然受到追捧。這種美德是永恒而獨特的，也是美國當前外交界所普遍欠缺的」 。

前第一夫人羅莎琳．卡特19日過世，享壽96歲，各方悼念。圖為卡特夫婦2021年7月在喬治亞州家中慶祝結婚75周年。(路透)

羅莎琳是美中「蜜月期」見證者

1979年1月1日，美中正式建交。28天後，羅莎琳作為時任美國總統卡特(Jimmy Carter)的夫人，在白宮 南草坪陪同歡迎了訪美的鄧小平夫婦。美中兩國關係新篇章自此開啟。

卡特曾說，「我所成就的每一項事業，羅莎琳都擁有同等的功勞。她在我需要的時候給予我睿智的指導和鼓勵。」 離開白宮後，卡特夫婦1982年創立了卡特中心，致力為全球發展帶來和平解決方案，並為美中關係積極發展作出努力。

美國駐華大使伯恩斯（R. Nicholas Burns）在悼念羅莎琳時表示，她畢生投入在公共服務之中，在卡特總統執政期間以及卸任之後的美中關係裡均扮演著舉足輕重的角色。

波克夏副董事長孟格（左）為長年事業夥伴巴菲特辯護，指他不可能跟單波克夏操作來替自己賺錢。(美聯社)

孟格是推動美中經貿合作踐行者

作為「股神」巴菲特（Warren Buffett）的「黃金搭檔」，孟格的投資理念激勵著一代代投資人。

他不僅僅是投資界的傳奇人物，同時也是許多人心目中的人生導師。孟格提倡終身學習、跨界學習，告誡投資者應該對市場保持敬畏，對投資事業保持熱忱和謙遜。他還對儒家思想頗有研究，自稱是孔子思想在美國的實踐者。

對於中國，孟格有著自己的看法。他認為，中國在面對經濟繁榮時表現得比美國更明智，也在消除貧困方面取得了非凡成就，「他們的制度更適合自己」，美國不應「自以為高人一等、以自我為中心」。

在波克夏公司2023年度股東大會上，孟格指出，美中之間的緊張關係對兩國都造成了不必要的傷害。他形容一切加劇兩國關係緊張的行為都是「愚蠢、愚蠢、愚蠢」。

今年10月，孟格現身熱門商業播客節目Acquired的錄製，這也是他生前最後一次接受訪問。當被問及是否會繼續投資中國時，他表示，中國經濟未來20年的前景比其他任何大型經濟體都要好。同時，中國頭部企業更強大、更優秀，而且估值更便宜，自然願意在孟格投資組合中納入一定中國風險資產。

縱觀三位的一生，他們以自身的人格魅力影響著世界。他們亦是這個世界上最重要的雙邊關係——美中關係發展的見證者、推動者。