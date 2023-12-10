移民專頁／遞交I-140後 可到海外讀學位等排期
李翼民律師（李亞倫律師合夥人）主答
讀者問：
我今年3月在美國境內申請NIW，I-140已經批准。在這之後等到NIW的優先日期排到時，我會提交I-485。最近，我想去歐洲或別的國家讀一個相關專業的博士。請問，這種情況在美國境內申請的優先日期還有用嗎？如果可以，之後遞交I-485的時候會不會不被批准？如果都可以，再一次入境美國，應該用什麼簽證？
答：
你可以離開美國並在海外等待你的優先日期。因此，你可以離開美國前往歐洲學習，而不會影響你的優先日期和綠卡的資格。
然後，當你在歐洲時，如果你的優先日期快排到時，且你的I-140註明要在海外處理領事作業，你可以提交DS-260移民簽證申請以申請領事處理，並在入境美國時領取綠卡(假設你的訪談成功)。
或者，如果你希望在完成學業後返回美國，隨後申請I-485，你應該申請適合你情況的簽證回美。最好申請有「雙重意圖」的簽證入境美國，無論你打算永久居留還是返回祖國。例如，H-1B和L-1簽證就是雙重意向的簽證。O-1A或O-1B(儘管不是)也經常被裁決官員視為雙重意圖。
如果你持有不允許雙重意圖的簽證(如B-1/B-2訪客簽證)入境，然後根據你批准的NIW申請I-485，你將面臨被裁決員指控虛假陳述的風險。美國移民局的裁決員可能會發現你打算通過此類簽證入境並留在美國，而該簽證只能授予打算在到期前離開美國的人。
因此，在你的情況下，假設你肯定要去歐洲學習，你最好的選擇是：
1、當你的優先日期到來時，在海外領事館申請綠卡，假設你通過了移民簽證面談，就以永久居民身分入境美國。
2、持雙重意向工作簽證(如H-1B或L-1)返回美國(假設你符合其中一項資格)，然後在美國時申請 I-485。如果你持非雙重意圖簽證(如F-1學生簽證或B-1/B-2)進入美國，並在你的優先日期排到後申請調整身分，那麼從你入境和到提交I-485表格時已過了一段時間，可能會對意圖的問題有所幫助。
我注意到，你正在攻讀與你的NIW工作領域相關的博士學位，這對你的申請有正面的影響，因為這將有助於向移民官證明你致力於你批准的I-140上所述的工作領域。
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