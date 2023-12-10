移民專頁／遞交I-140後 可到海外讀學位等排期

李翼民律師（李亞倫律師合夥人）主答

讀者問：

我今年3月在美國境內申請NIW，I-140已經批准。在這之後等到NIW的優先日期排到時，我會提交I-485。最近，我想去歐洲或別的國家讀一個相關專業的博士。請問，這種情況在美國境內申請的優先日期還有用嗎？如果可以，之後遞交I-485的時候會不會不被批准？如果都可以，再一次入境美國，應該用什麼簽證？

答：

你可以離開美國並在海外等待你的優先日期。因此，你可以離開美國前往歐洲學習，而不會影響你的優先日期和綠卡 的資格。

然後，當你在歐洲時，如果你的優先日期快排到時，且你的I-140註明要在海外處理領事作業，你可以提交DS-260移民簽證申請以申請領事處理，並在入境美國時領取綠卡(假設你的訪談成功)。

或者，如果你希望在完成學業後返回美國，隨後申請I-485，你應該申請適合你情況的簽證回美。最好申請有「雙重意圖」的簽證入境美國，無論你打算永久居留還是返回祖國。例如，H-1B和L-1簽證就是雙重意向的簽證。O-1A或O-1B(儘管不是)也經常被裁決官員視為雙重意圖。

如果你持有不允許雙重意圖的簽證(如B-1/B-2訪客簽證)入境，然後根據你批准的NIW申請I-485，你將面臨被裁決員指控虛假陳述的風險。美國移民局 的裁決員可能會發現你打算通過此類簽證入境並留在美國，而該簽證只能授予打算在到期前離開美國的人。

因此，在你的情況下，假設你肯定要去歐洲學習，你最好的選擇是：

1、當你的優先日期到來時，在海外領事館申請綠卡，假設你通過了移民簽證面談，就以永久居民身分入境美國。

2、持雙重意向工作簽證 (如H-1B或L-1)返回美國(假設你符合其中一項資格)，然後在美國時申請 I-485。如果你持非雙重意圖簽證(如F-1學生簽證或B-1/B-2)進入美國，並在你的優先日期排到後申請調整身分，那麼從你入境和到提交I-485表格時已過了一段時間，可能會對意圖的問題有所幫助。

我注意到，你正在攻讀與你的NIW工作領域相關的博士學位，這對你的申請有正面的影響，因為這將有助於向移民官證明你致力於你批准的I-140上所述的工作領域。