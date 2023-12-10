星座／12月10日至12月16日 金牛座 愛情助攻 天蠍座 精力旺盛

2023年12月10日至12月16日12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

生活中會遇到一些小狀況，它們就像趕路時遇到的攔路石頭，輕輕把它搬開，便能繼續前進。所以當你遇到這些小麻煩，只需一笑而過就好。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★★

好運在唱歌的一周，轉守為攻的愛情模式在這段時間對你會更有助益；工作學習激情高揚，易有收穫；財運不錯，錢來得快去得慢。

幸運色彩：日光黃

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

不是遇到所有的事都要急著去處理，本周你將發生一些過去從未遇到的事情，可以慢點去辦。多給自己一些思考的時間，反而有可能一次就能把事情處理好。

幸運色彩：香檳金

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

愛情走在爬坡路上，有些辛苦但值得回味；事業上風平浪靜，按部就班就好了；財運良好，可以從偏財上嘗到甜頭。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★☆☆☆☆

氣場很弱的一周，小心你的優點易在人潮中淹沒。想要讓人看到你的長處、正視你的付出，你務必要高調一些行事，發表見解時音量也可以大一些。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

愛情會出現一些插曲，不怕和戀人拌嘴，就怕陷入冷戰之中；工作存在較多抱怨，效率有所下降；財運良好，規避風險能力易見成效。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

從瑣事中能找到自己的新價值。工作任務有點多，但沒有完成不了的事，只要你認真去做就能漂亮交差。投資 不要盲目跟風，理財才是本周的重點。

幸運色彩：奶油白

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

精力旺盛的一周，愛情無需灌溉，花自可綻放，宜把心力都投入到工作與學習當中，你可以實現花最少的精力實現最大的效果。

幸運色彩：松石綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢中，疲軟的人際關係是拖你後腿的主要力量。過去那套交際手段現在已派不上用場，需要用自然、誠懇的作風取而代之才行。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

本周總會遇到幾件讓你心花怒放的好事，在收穫欣喜時別忘了回報那些曾經幫助過你的人，與更多人分享你的快樂，你則會變得更加快樂。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

本周你人氣上升得很快。你征服的對象不是大姐或大叔，而是你在不經意之間的賣萌舉動，受到了蘿莉與正太們的喜愛，這將是你與小輩們互動的好時機。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周在人際交往上小心會吃虧哦。有時憑直覺發表的言論會在無意中得罪他人，所以在沒有看清楚事態發展的情況下，建議你還是少發言為妙。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

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