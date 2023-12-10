養生／吃完甜食喝牛奶 中和口中酸性 可預防蛀牙

若在吃完含糖食物後喝牛奶，能中和口中酸性，預防蛀牙。（本報資料照片）

牙齒健康關乎全身健康，但多數人很難做到「好好刷牙」這件事。以下是牙科專家提供的護牙撇步，一點小改變就可能保護牙齒多一點，減少蛀牙、牙周病危機。

1.身體向前傾，可徹底清潔下排牙齒內側。

英國倫敦美容牙科中心的牙科保健員Bernita Shelley說，牙菌斑最容易在下排牙齒內側形成，因為此處最不容易刷乾淨。她建議刷下排牙齒時，將身體往前傾，會更容易刷得乾淨。

2.吃完甜食後，喝牛奶 中和口中酸性。

吃完含糖食物後，牙齒上的牙菌斑會產生傷害琺瑯質的酸性。根據美國伊利諾大學的研究，在吃完甜食後喝一杯牛奶，能中和由牙菌斑細菌產生的酸性，使口腔環境恢復正常，預防蛀牙。

這是因為乳製品中的礦物質組合（如鈣和磷酸鹽），有助強化牙齒的琺瑯質。如果不喝牛奶，吃一小塊乳酪也有同樣效果。

3.起床就刷牙，別等早餐後才刷。

起床先刷牙，還是早餐後刷牙？一直存在不同意見。倫敦牙科醫師Mervyn Druian博士說，千萬不要在早餐後刷牙，因為進食後口腔中酸性會升高，尤其如果喝了柳橙汁或葡萄柚汁等，情況會更明顯。酸性會導致琺瑯質暫時變軟，此時刷牙會侵蝕琺瑯質，長久下來導致牙齒變得敏感、薄脆。因此他建議起床就刷牙，然後到晚上睡前再刷。

不過醫師多建議，吃完飯20-30分鐘，待口中酸性降低再刷牙，就可避免琺瑯質受傷害。

4.不要刷太多次，以免牙齦損傷、牙齒磨損。

一天到底要刷幾次牙？一般來說，建議照三餐飯後刷牙。不過Shelley則建議，每天早晚刷兩次就好。Shelley解釋，如果是用電動牙刷，刷三次不太會造成傷害，因為通常有內置的壓力控制裝置；但如果是手動牙刷，一般人常無法控制力道，施加過大壓力，長期下來會導致牙齦損傷、牙齒磨損。

專家建議，千萬不要在早餐後刷牙，因為琺瑯質容易受酸性侵蝕。（本報資料照片）

5.每三個月換一次牙刷。

細菌會積聚在牙刷刷頭上，刷毛也會因磨損而失去刷除牙菌斑的功效。因此每三個月換一次牙刷（或刷頭）非常重要。也可使用紫外線設備為牙刷進行消毒。Shelley也提醒，如果牙刷用沒多久就「開花」，那就代表你刷得太用力了。

每天使用一次牙線，有助於防止牙菌斑形成，使用時要緊貼牙齒的每一側。(本報資料照片)

6.使用牙線要貼緊牙齒。

牙線是清潔牙齒的重要環節，前提是要用對方式。Shelley說，每天使 用一次牙線有助於防止牙菌斑形成。牙菌斑是唾液、食物和口腔中細菌結合，在牙齒上形成的黏性薄膜，隨著時間逐漸變硬，損壞琺瑯質，也會導致牙齦疾病。

大部分的人不知如何正確使用牙線，只是盲目在牙齒之間移動。最理想的方式是，將牙線纏繞中指，中間只剩五釐米長度，進入兩顆牙齒間，讓牙線彎曲呈C字型，使其緊貼牙齒的每一側，上下移動，彈掉牙齒中間的粘液。

芹菜富含蘋果酸，可促進唾液分泌，大量唾液可阻擋牙菌斑在牙齒積聚。（本報資料照片）

7.吃點芹菜，可避免牙菌斑積聚。

沒想到吧？芹菜居然對牙齒健康有好處。專家說，芹菜富含蘋果酸，可促進唾液分泌，大量唾液可阻擋牙菌斑在牙齒積聚。

8.愛吃零食的人，建議嚼口香糖。

牙醫鼓勵嚼食口香糖，尤其是含有氟化物的無糖口香糖，有助保護牙齒免受細菌侵害。Druian說，咀嚼口香糖可促進唾液分泌，讓牙齒再硬化，避免被酸侵蝕。他建議經常吃零食的人，可嚼食口香糖以保護牙齒，因為不停的吃零食，口腔中的酸性一直在高點，會增加牙齒酸蝕風險。但他提醒嚼口香糖別超過20分鐘，以免下顎拉傷疼痛。(資料來源／英國每日郵報)