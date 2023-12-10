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醫藥／7旬老婦上腹不適 照胃鏡揪出早期胃癌

胡蓬生
高浩偉醫師指出，透過胃鏡檢查發現病人的胃體有一處約兩公分的黏膜異常。(圖：台灣衛福部苗栗醫院提供)
高浩偉醫師指出，透過胃鏡檢查發現病人的胃體有一處約兩公分的黏膜異常。(圖：台灣衛福部苗栗醫院提供)

一名71歲老婦因上腹不適到門診檢查，肝膽腸胃科醫師以胃鏡檢查，發現她罹患早期胃癌，轉介一般外科醫師接手治療，為她進行次全胃切除及淋巴清除手術，術後已恢復出院。病理報告為第一期早期胃癌，門診追蹤即可，無需後續化療。

台灣苗栗醫院腸胃肝膽科醫師陳世源指出，病患看診時原本表示只是輕微的胃部脹氣，平常沒有會影響健康的不良嗜好，認為只要吃藥治療就好，經醫師說明後，也才願意鼓起勇氣接受胃鏡檢查。

胃鏡發現老婦胃體有處約兩公分的黏膜異常，配合特殊的窄頻影像系統評估後，醫師懷疑該處黏膜異常可能是癌症，經切片證實確為胃癌，且分類為惡性程度較高的戒指狀細胞癌。另外也發現病患有胃幽門螺旋桿菌感染，推測是造成癌症原因之一。

苗栗醫院一般外科醫師高浩偉表示，胃癌早期候症狀並不明顯，大多是上腹不適，因此難以跟一般胃部疾病區分，造成胃癌早期診斷較困難。另外，早期胃癌在胃鏡上的特徵也不一定是胃潰瘍型態，有時只是輕微凸起、黏膜異常或破損，此時需要仰賴腸胃科醫師的經驗及特別影像系統輔助判斷，才能抓出病灶。

一旦發現是早期胃癌，治療方式主要以切除為主，包括手術切除或內視鏡切除，需經醫師判斷最適合的治療方針，才會有較好的預後。

由於胃癌初期症狀不明顯，建議民眾應了解自己是否有胃癌危險因子，包含男性、年紀超過50歲、抽菸喝酒、肥胖、接受過胃部手術、有胃癌家族史或有胃部疾病（胃炎、胃瘜肉、上皮化生、胃潰瘍或幽門桿菌感染）。另外，煙燻、燒烤及醃漬食物也是可能造成胃癌的風險之一。

高浩偉提醒，若有腹部不適症狀持續過久沒改善，或50歲以上有胃癌危險因子，應積極接受檢查，不要因害怕檢查延誤病情及治療時機。

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