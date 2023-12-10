娛樂／「驚奇隊長2」空前慘敗 漫威內外皆困

「驚奇隊長2」主打「女力」的行銷策略並未奏效。（取材自IMDb）

漫威 宇宙第33部作品「驚奇隊長2」（The Marvels）首映票房4700萬美元，雖然勉強登上該周末的票房冠軍，但到次周的感恩節假期，票房跌至1020萬美元，截至12月初全球票房僅1.97億元，對照其高達2.2億美元的製作成本和約1億美元的宣傳預算，只能用一個慘字來形容。

秋冬以來表現最亮眼的電影就屬「佛萊迪餐館之五夜驚魂」（Five Nights At Freddy's，玩具熊的五夜驚魂），連續打破各種票房紀錄，截至12月初已賣破2.86億；相較之下，「驚奇隊長2」也打破了多項票房紀錄，無奈全是反向紀錄，讓漫威尷尬不已。

恐成首部北美無法破億漫威電影

「驚奇隊長2」的第二個周末票房較去年同期下滑高達78%，是漫威宇宙有史以來最糟糕的紀錄。過往的漫威電影，次周成績至少也能排在票房榜第二，但它跌至第三名，且與「恐怖感恩劫」（Thanksgiving）相差無幾；上映第三周有大片「拿破崙」（Napoleon）、「星願」（Wish）來襲，「驚奇隊長2」直接掉出前五名，甚至輸給動畫片「魔髮精靈：樂團在一起」（Trolls Band Together）。

截至12月初，該片北美總票房累計只有8075萬美元，恐怕會成為漫威電影宇宙中首部北美票房無法跨越一億美元大關的作品。

「驚奇隊長2」電影劇照。（取材自IMDb）

四年前，首部「驚奇隊長」以1.53億美元開局，這次業界映前預測「驚奇隊長2」最多只有4960萬美元（最終只有4700萬美元，連預估值也沒達到），低於2008年的「無敵浩克」（The Incredible Hulk，5540萬美元）和2015年的「蟻人」（Ant-Man，5720萬美元），成為漫威宇宙首映票房最低的作品，而且還是在電影票價一路上漲的2023年。

八年前的「蟻人」開低走高，雖然首映不理想，但靠著觀眾的口碑，最終全球賣破5億美元。2015年的漫威宇宙對觀眾而言，依然不乏各式新鮮刺激，仍處於不斷上升的進步曲線之上，今日的情形顯然早已不同，難指望「驚奇隊長2」的票房能在後續發酵。

仿芭比 主打女力策略失效

此前有媒體揣測，今年暴款「芭比」（Barbie）和「泰勒絲：時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）主攻女性市場，獲得不俗反饋，而這部強調女性元素的超級英雄電影是不是也有可能複製，靠著女性觀眾力捧，引發一波觀影熱潮？只是，結果顯示不論性別，美國觀眾對「驚奇隊長2」均反應冷淡，逼得漫威的母公司迪士尼調整行銷策略，臨時推出刻意強調與過往大熱的「復仇者聯盟 」（ The Avengers）系列的種種關聯，希望可以挽回觀眾冷卻的心，但由最終結果看來，再怎麼努力都是白搭。

目前，「驚奇隊長2」在影評網站「爛番茄」的新鮮度為62%，擠過60分的合格門檻，但在33部漫威宇宙電影中，「爛番茄」新鮮度低於「驚奇隊長2」的，也就只有被歸類在爛片行列的「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania，又譯「蟻人3」）和「永恆族」（Eternals）了。

品質降 演員捲官司形象差

「綜藝」雜誌（Variety）早前刊出「漫威危機」封面文章，直言過去這個無往而不利的電影製作機器，目前正處於當機器狀態：既存在內部管理不善、作品越拍越差以及大反派「征服者康」（Kang the Conqueror）演員強納森梅傑斯（Jonathan Majors）深陷家暴醜聞的危機；也有著觀眾陷入審美疲勞，對大銀幕和小屏幕上漫威流水線作品，越來越感到厭倦的全域危機。

在「蟻人3」中飾演關鍵反派的喬納森梅傑斯，今年3月因涉嫌家暴遭到紐約警方逮捕，雖經交保獲釋，但不少代言項目都已迅速與其切割。按原定計畫，征服者康會在漫威宇宙接下來的劇集「洛基2」（Loki）、「復仇者聯盟5」（Avengers: The Kang Dynasty）和「復仇者聯盟6 」（Avengers: Secret Wars）等作中登場。一旦判有罪，漫威會否換人來演這個角色，勢必也會影響整個漫威宇宙的發展前景。

「征服者康」是漫威宇宙重要的大反派，其扮演者強納森梅傑斯目前身陷家暴官司。（取材自IMDb） 在「黑豹2」飾演反派納摩一角的墨西哥男星特諾切韋爾塔捲入性侵疑雲。（取材自IMDb）

而在漫威「黑豹2」（Black Panther: Wakanda Forever）中飾演反派納摩一角的墨西哥男星特諾切韋爾塔（Tenoch Huerta），早前被墨西哥薩克斯樂手里奧斯（Maria Elena Rios）實名指控性侵，對此，韋爾塔表示兩人曾交往否認性侵，雙方對簿公堂，韋爾塔後來宣布退出已正式開拍的Netflix新片。

檔期亂 特效團隊疲於奔命

「綜藝」文章提到，「驚奇隊長2」拍攝期間也是問題多多，殺青後的重新回爐拍攝，就花了長達一個月的時間，導致上映日期由7月的暑期檔推遲到11月。而且電影進入後製階段時，導演妮亞達科斯達（Nia DaCosta）沒跟組督戰，而是去了倫敦，開始為電視劇新作「海達」（Hedda）做籌備工作，也讓不少業內人士感到相當錯愕。

不過，有知情人士表示，漫威作品的後製向來都由一把手凱文費奇（Kevin Feige）親自把關，過往那麼多作品的成功，都離不開他這種點石成金的超凡能力。然而，現如今的漫威宇宙，除了電影之外又有大量劇集不斷生產，盤子越鋪越大，凱文費奇是不是還有精力一把抓，力度還像不像過去那麼大，恐怕也是問題。

「綜藝」雜誌早前刊出「漫威危機」封面文章，直指漫威內外皆出現致命問題。（取材自X平台）

疲於奔命的還有漫威的視覺特效團隊，今年2月上映的「蟻人3」CG畫面不夠理想，讓不少觀眾詬病不已，直接影響該片的票房和口碑。事實上，該片原定要到暑期檔才會上映，正因為「驚奇隊長2」需要重拍，可憐的「蟻人3」只好被要求提前四個半月上映，讓視覺特效團隊左支右絀。最終，也逼得這些受夠了每天14小時工作且沒有加班費的後製人員，在今年9月投票成立了工會，以爭取更多利益，但反過來也會進一步推高漫威作品的製作成本。

「綜藝」執行主編也訪問了曾撰寫暢銷書「漫威影業的統治」（MCU: The Reign of Marvel Studios）的作者喬安娜羅賓遜（Joanna Robinson）。她表示，作品太過氾濫，已導致觀眾對漫威產生厭倦。「我還不敢說這就是永久性的趨勢了，但根據我那些做漫威播客、報導與影片的朋友們的統計數字來看，所有這些數據都在大幅下降。四年前，大部分人還會覺得漫威這個品牌，本身就代表著一定的品質，但現今已不復存在了，因為他們有太多項目讓人覺得半生不熟就急急忙忙推出來了。」

漫威雖自「復仇者聯盟4」的頂點以來，不斷顯露頹態之勢，不過至今33部電影的總票房，累計已達300億美元，其實早就賺得盆滿缽滿了。

「飢餓遊戲」票房較前作腰斬

而由獅門影業出品的「飢餓遊戲：鳴鳥與蛇之歌」（The Ballad of Songbirds and Snakes）作為八年來該系列的新作品，也是至今唯一沒有珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）主演的一部，業界原本就沒有奢望該片在票房上能複製過往的成績，結果首映獲得的4400萬美元票房果真遠遠不及前作。

第一部「飢餓遊戲」在2012年首映時，首映票房為1.52億美元；2013年至2015年的三部續作的開畫票房則分別為1.58億美元、1.21億美元和1.02億美元，最終，四部加起來在全球收穫30億美元。這次上映的前傳故事，發生在過往四部「飢餓遊戲」劇情的數十年前，意在將整個系列重啟。

「飢餓遊戲：鳴鳥與蛇之歌」電影海報。（取材自IMDb） 2012年起上映的「飢餓遊戲」四部曲捧紅主角珍妮佛勞倫斯，但她並未參演最新上映的「飢餓遊戲：鳴鳥與蛇之歌」。（取材自IMDb）

過往四部「飢餓遊戲」的「爛番茄」新鮮度分別是84%、90%、70%和70%，而最新這部目前則只有62%的新鮮度，勉強過了及格線。觀眾評分方面，之前四部分別是A、A和A-、A-，這次的前傳則是B+，可能會影響到該片之後的票房。

（取材自澎湃新聞）