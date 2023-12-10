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娛樂／經典掐脖遭轟家暴 辛普森家庭：會繼續掐

娛樂新聞組
掐脖子是「辛普森家庭」的經典老詪。（取材自IMDb）
掐脖子是「辛普森家庭」的經典老詪。（取材自IMDb）

誕生於1989年12月的動畫影集「辛普森家庭」（The Simpsons）持續播出至今已有35季，依然深受全球觀眾的歡迎。該劇講述生活在虛構的春田鎮上的荷馬（Homer Simpson，又譯「霍默」）一家的日常生活，對美國社會的整體風貌常有鞭辟入裡、切中要害的批評，也因此被譽為美國時代精神的某種縮影。

當然，30多年裡，社會風氣經歷了各種巨大變化，「辛普森一家」也必須跟上時代的脈搏，與時俱進，不斷更新，方能獲得主流觀眾的捧場。三年前，該劇就曾因使用白人聲優為印度裔角色阿普（Apu）配音，而遭到一大批年輕受眾的批評。事後，片方宣布改弦易轍，今後都會找角色所對應的少數族裔或所屬弱勢群體的聲優，來做符合政治正確要求的配音演出。

印度裔角色阿普過去由白人配音員Hank Azaria配音，遭到批評。（取材自Ｘ）
印度裔角色阿普過去由白人配音員Hank Azaria配音，遭到批評。（取材自Ｘ）

如今時隔三年，「辛普森家庭」又有一處疑似符合政治正確標準的大改變，再度引發美國觀眾的大討論。不過，事情發展的結果，卻跟三年前不太一樣。

在早前播出的第35季第3集中，荷馬與一位新鄰居初次見面，兩人握手寒暄時，荷馬力道十足的手勁，讓對方吃了一驚。對此，對一旁的妻子美枝（Marge，又譯「瑪吉」）笑說，這可要歸功於他們的寶貝兒子霸子（Bart，又譯「巴特」）總愛惹他生氣，由於荷馬老是掐霸子脖子，把手勁給練出來了。不過，荷馬馬上又補充了一句：「我是開玩笑啦，我現在已經不這麼做了，時代變囉。」

「辛普森家庭」主角荷馬總會在兒子霸子闖禍之後，一邊斥責他「你這小子」，一邊雙手緊緊掐他脖子，弄得霸子雙眼圓睜，吐舌大口喘氣。而這種橋段也成了「辛普森家庭」裡的名場面之一，總是能起到某種廉價笑料的作用。

網友精算 已3年沒出現

該集播出後，社群媒體X的用戶@BabyLamb5發文感慨：「我剛發現，經過30多年後，『辛普森家庭』裡荷馬愛掐兒子脖子的梗，終於算是壽終正寢了啊。不過，製作方這反應，可真是夠慢的。」發文一出引發熱議，很快，有網友追根溯源，細心倒推發現自從2020年的第31季開始，荷馬就再也沒掐過霸子的脖子了，具體算來，至今已是三年有餘了。

「辛普森家庭」於今年10月播出第35季。（取材自IMDb）
「辛普森家庭」於今年10月播出第35季。（取材自IMDb）

網友對此議論紛紛，有褒揚製片方從善如流的，他們充分肯定其與時俱進的好做法，認定荷馬掐脖子的做法，其實是一種粗暴的父權行為，是家暴惡行的錯誤示範。不過，也有不少人為此感到惋惜，並且感慨在這個事事敏感的年頭，什麼玩笑都開不得了，一切都被人無限上綱，也難怪喜劇作品變得越來越無趣了。

日前，「辛普森家庭」製作人詹姆斯布魯克斯（James L. Brooks）接受美國「人物」雜誌採訪時正式表示「他（荷馬）會繼續掐他（霸子）脖子的」，一切都未改變，所謂製作方「醒悟」的說法，純屬無稽之談。事實上，在製作人看來，辛普森老爸的這種做法，根本就談不上家暴，而是某種「方式特殊的父愛」。

而稍早時候，「辛普森家庭」的官方社群媒體帳號也發出一張荷馬「家暴」兒子的漫畫，並配文表示「荷馬辛普森無暇發表回應，因為他正忙著死掐霸子呢」。看來，「辛普森家庭」的這個詪，不久的將來應該會再次出現。

（取材自澎湃新聞）

家暴 社群媒體 印度

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