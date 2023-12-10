娛樂／甜茶版「旺卡」 傳遞溫暖療癒

提摩西夏勒梅展現「威力旺卡」年輕陽光的一面。（取材自IMDb）

12月有許多備受期待的新片上映，包括由華納出品的奇幻冒險電影「旺卡」（Wonka）與溫子仁執導的DC超級英雄片「水行俠 失落王國」（Aquaman and the Lost Kingdom，又譯「海王2」）等。早前華納發布「化身旺卡」特輯，邀來男主角「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與導演保羅金（Paul King）共同出鏡，解讀主角旺卡的人物成長和變化過程，並揭祕兩人愉快合作的幕後拍攝經歷，表示「旺卡」旨在傳遞溫暖治癒。

電影「旺卡」的故事圍繞著巧克力師威利旺卡（Willy Wonka）展開，這位將全身心血投入到巧克力技藝中的年輕人夢想著與全世界分享他製作的巧克力，於是來到久負盛名的美食長廊，嘗試開設一家屬於自己的巧克力商店。然而這裡的三大巧克力商人早已暗自串通成為「巧克力黑幫」，千方百計阻止旺卡出售他那不僅美味可口，還充滿神奇功效的魔法巧克力。

面對「巧克力黑幫」的各種刁難和阻撓，天真活潑的旺卡依舊保持積極樂觀，時刻希望滿滿，他將堅定地追求自己的「白日夢」，用奇妙繽紛的巧克力魔法讓世界最棒的巧克力商店如願成真。

這次「甜茶」提摩西夏勒梅化身旺卡，不僅在形像上以年輕陽光的外形貼合人物設定，更在表演上把握了旺卡的精髓。主角成為巧克力工廠掌門人之前的年輕天真，以及時刻充滿希望的樂觀態度，在提摩西夏勒梅的生動演繹下顯得更加鮮明立體，陽光追夢的感染力躍然銀幕之上。而旺卡能呈現出如此的人物魅力，與幕後提摩西夏勒梅對影片拍攝製作的全身心投入密不可分，正如特輯中導演保羅金所評價的：「他與電影真正融為一體，他會主動過來看拍攝好的鏡頭，然後我們一起討論，看看如何能拍得更好。他對角色的把控力非常出色，他能滿足你對於旺卡的每一種要求和變化。 」

水行俠 新手奶爸再逢勁敵

另一部DC大作「水行俠2：失落的王國」則向觀眾們展現由「水行俠」亞瑟（Arthur）、亞特蘭提斯前國王歐姆（Orm）和反派黑蝠鱝（Black Manta）的人生關鍵字，揭露許多關於失落王國的祕密訊息。該片集結前作原班人馬王者歸來，包括導演溫子仁、主演傑森摩莫亞（Jason Momoa）、派翠克威爾森（Patrick Wilson）、妮可基嫚（Nicole Kidman）等悉數回歸。

「水行俠2：失落的王國」電影海報。（取材自IMDb）

預告片中，水行俠變身新手奶爸，兒子繼承了他能夠跟海洋生物說話的能力，這樣奇妙的血脈連結讓他欣喜若狂。然而，一心復仇的宿敵黑蝠鱝再度襲來，現在的黑蝠鱝與過去已經不可同日而語，他透過傳說中的黑暗三叉戟釋放出了古老的邪惡力量，也導致全球氣候異常、物種變異。為了拯救陸地家園與海底王國，亞瑟帶著弟弟歐姆與黑蝠鱝展開了終極一戰。

「水行俠2：失落的王國」集結前作「水行俠」的原班演員陣容和精英幕後班底為電影保駕護航，「為家而戰」預告片中每一幕讓人驚嘆的視覺畫面，都離不開幕後團隊的「吹毛求疵」。三隻章魚機甲的場面讓人印象格外深刻，它們由12名劇組成員花費4個月時間構建而成，每一個章魚機甲都由45個模塑部件和一個金屬內框構成；影片的道具團體也總共製作了15支不同版本的海王三叉戟，26個不同版本的黑蝠鱝黑暗三叉戟，並且為了更方便特效製作，道具組的工作人員使用了玻璃纖維、橡膠、軟泡棉等不同材質進行打造，提升質感與強度。

（取材自新京報）