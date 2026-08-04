陳匡怡自曝「有10幾位追求者」空窗2年喊普通人難體會
「台大五姬」陳匡怡近年逐漸淡出演藝圈，將重心放在品牌經營，感情生活依舊備受外界關注。她接受專訪時透露，目前身邊仍有「10幾位追求者」，至於是否會因此感到困擾，她則幽默表示：「這真的不是普通人可以體會的困擾」。
影片來源：噓！星聞
談到感情近況，陳匡怡坦言，兩年前和男友分手，自己並不是會主動追求男生的類型，「我人生中其實不太需要追男生。」她認為，比起刻意追求，更相信彼此在相處中自然產生吸引力，因此現階段也不急著展開下一段戀情，希望把時間留給真正適合自己的人。
陳匡怡坦言，自己不是戀愛腦。她分享，2年前曾有一段認真交往約一年的感情，最終仍因價值觀與個性磨合問題選擇分開。「一定會難過，但理智還是會告訴自己，這段關係沒辦法繼續走下去。」她認為，一段感情開始時，彼此都會互相欣賞，但真正相處後，價值觀與個性是否契合，才是能不能長久走下去的關鍵。
至於理想型，她表示，男生最重要的是要有責任感、聰明，而且要能夠溝通，「聰明的人比較好溝通。」不過，她也笑著坦承，外貌仍是加分條件，「帥還是很重要。」但她強調，真正能走得長久的關鍵，還是成熟的個性、責任感，以及彼此價值觀是否契合。
陳匡怡也分享自己的感情觀，認為每個人都有過去，因此不會介意另一半曾經喜歡過別人，「成熟的人，本來就應該尊重另一半過去的人生。」她相信，健康的感情不是否定彼此的過去，而是理解那些經歷，才能一起走向未來。
她表示自己已經空窗2年，與前男友分手後暫時沒有新戀情；不過身邊仍有10幾位追求者，讓她笑稱這是普通人難以體會的困擾。 陳匡怡自認不是會主動追男生的人，認為感情不必刻意追求，而是靠相處自然產生吸引力，因此現階段不急著進入下一段關係。 她認為理想型要有責任感、聰明且能溝通，外貌如帥氣也會加分；同時她不介意另一半的過去，重視成熟、尊重與價值觀契合。
精華 FAQ
她表示自己已經空窗2年，與前男友分手後暫時沒有新戀情；不過身邊仍有10幾位追求者，讓她笑稱這是普通人難以體會的困擾。
陳匡怡自認不是會主動追男生的人，認為感情不必刻意追求，而是靠相處自然產生吸引力，因此現階段不急著進入下一段關係。
她認為理想型要有責任感、聰明且能溝通，外貌如帥氣也會加分；同時她不介意另一半的過去，重視成熟、尊重與價值觀契合。
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