蔡英文出席「大港開唱」 觀眾嗨翻對苗可麗大喊「罵我」

台總統蔡英文到場同歡。記者林士傑／攝影

台灣總統蔡英文 30日出席第15屆「大港開唱」，吸引全場目光，看見台下觀眾紛紛拿出手機搶拍，樂手林奕碩笑虧你們都不專心「上課還拿手機出來，我很生氣」，還說大家在他唱歌時都不專心，女星苗可麗笑說：「沒辦法啊！總統比你受歡迎。」

台灣金曲獎贏家百合花樂團攜手苗可麗，30日登上「大港開唱」女神龍舞台，苗可麗過去在8點檔的表現深植人心，台下觀眾紛紛舉牌「罵我」，讓她哭笑不得，表示自己精心打扮：「我還戴了1朵百合花（耳環），但百合花不能比我漂亮，所以花朵要朝下。」

雙方初次合作帶來「愛情限時批」、「舞女」等歌曲，每唱完1首歌曲，台下觀眾就會討罵，苗可麗展現機關槍般的飆罵功力，百合花主唱林奕碩表示：「可麗姐私下很親切，是會分享很多正能量的人，厲害的是可以用正能量罵人。」於是苗可麗笑說「祝你身體健康」，對於觀眾示愛「妳是我的可麗露」，苗可麗忍不住笑出聲來：「討厭，這樣我會被你吃掉。」

影片來源：噓！星聞