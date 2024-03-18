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韓韶禧認愛後返韓面帶笑容 左手無名指戒指搶眼

記者李姿瑩／即時報導
韓韶禧緊緊牽著朋友。圖／摘自首爾經濟
韓韶禧緊緊牽著朋友。圖／摘自首爾經濟

韓韶禧和柳俊烈認愛後風波持續延燒，柳俊烈自己提前從夏威夷回韓國，度假的心情被破壞殆盡。韓韶禧同樣無心玩樂，韓媒「Dispatch」直擊他們在夏威夷街頭同行，柳俊烈和韓韶禧神色各異，臉上完全沒有笑容，韓韶禧不停滑手機，任由友人挽著她往前走。

因為交往時間點引發疑慮，韓韶禧被外界質疑當人小三，她百口莫辯，最終刪除認愛文章，由經紀公司發聲嚇阻酸民對她的攻擊抹黑。柳俊烈僅透過經紀公司認愛後就沒再發聲，倒是前女友惠利在輿論下選擇道歉，外界這才知道是她還背負著情傷。

惠利發文道歉並解釋，去年11月對外證實結束8年戀情，這是新聞曝光的時間點，但整個分手的過程花了一段時間，在分手新聞公開後雙方也有過對話，此後各自斷聯。而惠利友人向韓媒補充，他們是9月到10月談分手，11月經過深思熟慮才對外宣布。

感情的事情只有當事人清楚，然而當韓韶禧、惠利都親上火線後，柳俊烈至今沒有挺身而出面對輿論，處理方式令外界頻頻搖頭。

如今韓韶禧結束夏威夷旅程返韓，她晚間大方面對媒體鏡頭，露出甜美微笑，毫無遮掩地讓記者拍攝，她不時撩撥頭髮時露出左手無名指戴著戒指，也引發注意。

韓韶禧毫不遮掩地面對鏡頭。圖／摘自首爾經濟
韓韶禧毫不遮掩地面對鏡頭。圖／摘自首爾經濟
柳俊烈前一天回韓國也被拍到。圖／摘自newsen
柳俊烈前一天回韓國也被拍到。圖／摘自newsen

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