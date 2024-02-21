夏克立反擊「從沒家暴黃嘉千」嗆告2明星 還要她坐牢

夏克立回應被控家暴一事。(記者田俊彥／攝影)

藝人夏克立與黃嘉千 離婚訴訟由士林地院審理中，但媒體今稱有加拿大 鄰居聽到夏克立對黃口出「死亡威脅」，夏今天下午與律師陳友炘於台灣高等法院前開記者會，直斥黃女的律師或經紀人每次都說「黃嘉千不講話」，但這些不實指控都是她指使的。夏也問「郎祖筠有在場？」他稱自己從沒家暴 黃嘉千，將提告郎祖筠、竇智孔；他受不了這些攻擊，黃女的目的就是把他形塑成會家暴的人。

據了解，夏克立與黃嘉千2022年離婚，媒體報導指夏克立來台處理離婚訴訟，主張婚後薪酬多交給黃嘉千管理，要追回上億元資產，黃則否認。

士林地方法院家事法庭去年11月10日開庭，黃嘉千委託律師到庭，面對媒體詢問，律師表示「她（黃嘉千）是個堅強的女性」「交給司法調查」。夏克立說雖然離婚仍希望平安，訴訟不是為了錢、不是為了誰做了什麼，是因為一個家庭不只兩個人，離婚時有無辜的人在旁邊。

對於今天媒體稱他曾口出「死亡威脅」，夏克立難以忍受，下午3點半和律師陳友炘召開記者會說明。

夏克立說從來沒家暴，不管是加拿大還是台灣，都沒有證據顯示他家暴，卻有證據「她們在騙」，他也會告指控他口出「死亡威脅」的董小姐，「我要妳去監獄」。

「我受不了她們可以一直這樣子做！」夏克立怨嘆看不到家人，他是一個好爸爸，但女方卻對台灣人描述他是一個很不好的人、不可以讓他看到其他家人，讓他不平。他急問「法院可不可以處理，我想看到我的家人！」

夏克立也表示，在加拿大的家暴訴訟已經結束，因為警察與醫院的報告並不一致，並說黃嘉千臉上的傷「不知是誰刮的」，但絕對不是他動手，在加拿大如果暴力傷害，一定會被抓起來，因為這是很嚴重的事。夏克立說自己被設計，但黃女的經紀人卻不斷替她接廣告活動，營造慈母形象，讓他無奈。

律師陳友炘表示，董小姐並非加拿大的「鄰居」，兩家距離開車要很久，不符合鄰居的定義。陳說，如按照董女的說法在中午家暴，卻在晚上10點多才到聖保羅醫院的驗傷，更匪夷所思的是驗傷指黃女的「右臉頰有紅腫」，但隔天警方的記錄卻是「左臉」，期間兩人都沒見面，也因如此，去年7月25日檢方撤回起訴，案子已經終結。

陳友炘表示，黃嘉千與律師、經紀人一再對外說「不願意再發表任何說法」「還給司法純淨的空間」，若果真如此，黃女也應該約束她的朋友們不應在沒有任何實據之下，任意對外放話、干擾司法。