下跪也沒用…台網紅遭柬埔寨判刑2年 省長揭定罪原因

(記者李奕昕／翻攝)

台灣網紅「晚安小雞」、「阿鬧」赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散布不實訊息帶回調查，兩人15日在記者會戴銬下跪道歉，承認影片造假，並稱柬國治安良好。根據《柬中時報》16日報導，柬埔寨西港省初級法院法官裁定，晚安小雞、阿鬧犯有「煽動製造社會動亂罪」，判處兩年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約1000美元）。

15日記者會上，晚安小雞當面承認錯誤並說要道歉，語畢鞠躬，接著與阿鬧下跪被旁人拉起。他也坦承影片是變造，強調其實柬埔寨是治安非常好、非常美麗的國家，適合觀光 旅遊，不存在網路及新聞媒體所說有詐騙、綁架、販毒，沒像外界謠傳這麼可怕，非常後悔抱歉，希望柬國政府給他機會。

阿鬧說，每次到任何國家直播，雖主題較強烈，觀眾非常喜歡他們介紹當地特色與美，原計畫最後3、4天拍攝柬埔寨美麗的風景及人事物，但沒機會，希望柬埔寨政府給他們機會，以他們的流量讓大家知道柬國治安非常好，不像國際新聞所寫有這麼多事件發生。

對此，柬埔寨西哈努克省長郭宗朗認為，「晚安小雞」、「阿鬧」已犯下嚴重錯誤，根據柬埔寨的法律規定，他們必須承擔法律責任。他更直言，「我認為這個問題非常嚴重，不能只是批判教育。如果我們原諒他們，那麼接下來有人會繼續捏造類似假象，抹黑柬埔寨形象。」