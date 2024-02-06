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台網紅遭陌生男當街痛毆 媽媽1句話讓她破防淚崩

記者林怡秀／即時報導
陳沂出席遏止私刑暴力歪風記者會。記者沈昱嘉／攝影
陳沂出席遏止私刑暴力歪風記者會。記者沈昱嘉／攝影

陳沂昨天下午在住家附近遭陌生男子痛毆，她今下午立委陳菁徽、徐巧芯陪同下召開記者會，並和媽媽抱頭痛哭，她剛在臉書發文表示，遇襲後她在警局第一時間打給媽媽，提醒她要小心出入，也想過要搬家或出國，不要聲張，不願成為輿論焦點，而媽媽在記者會上忍不住痛哭，她才發現媽媽的脆弱和害怕，讓她忍不住破防跟著崩潰。

陳沂說，事發後媽媽冷靜跟她分析所有狀況，安慰她不要害怕，「她看起來是那麼的從容自在。結果今天她陪我去記者會，在旁邊眼淚突然潰堤。我才發現，她一直是那麼的脆弱那麼的害怕，但為了我，她必須堅強。看著這樣的媽媽，我也忍不住破防了，失控在媒體前面大哭。」

她表示自己從小就被媽媽教育要說實話，勇敢表達自己的想法，「她一直以我為榮，我卻讓她擔心了。媒體出來滿滿相擁而泣，可以想見罵聲不斷。但那一刻，我深深感覺母親對我的愛，別人怎麼說，也就不那麼重要了。我沒有錯，不必為了別人的錯誤懲罰自己。」

陳沂5日傳出在街上遭到陌生男子襲擊毆打，警方獲報後立即趕往現場逮捕行兇的男子，而陳沂臉部及耳朵有受傷。陳沂下午出席記者會，被問到是否對背後主謀有線索，她坦言「因為我得罪的人實在太多了，我講過的每一個人都有可能，包括搞不好身邊的巧芯(徐巧芯)都有可能。」

那會因此影響到之後的發言風格嗎？她回「我不得不承認確實非常的害怕，有在認真思考這問題，但如果我閉嘴了，是不是告訴這些人暴力是有用的，所以我決定站出來向暴力宣戰」，她也認為超派的案例，讓大家覺得打人沒有什麼，「那個兇手也是5萬塊就交保了，司法真的能保護我們的人民嗎，台灣的人民不是活在恐懼當中嗎」，她也會擔心家人的人身安全，我第一時間在警局聯絡我媽，要她進出小心，陳沂的媽媽也陪同出席記者會，對於女兒的遭遇，陳沂媽媽忍不住掩面痛哭，讓陳沂也終於忍不住破防，母女倆抱頭痛哭，媽媽抱著她安慰「妳沒有錯」，鼓勵她繼續講真話，陳沂表示，讓媽媽承受她這麼大的心理壓力，真的讓她很心疼，她痛訴「講實話真的沒有錯，為什麼我們被暴力對待，還要道歉？」

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