兩封中文信獨厚台粉 YOASOBI神曲一出全場瘋了

YOASOBI和台灣歌迷共度難忘夜晚。圖／摘自IG

日本 新世代天團YOASOBI今晚在新莊Zepp New Taipei舉辦專場演唱會，他們展現十足誠意，Ayase親自寫了一封短信給粉絲，現場用全中文朗讀「我們今天抱著滿滿的愛為大家表演，讓我們一起嗨到最後吧」，賣力模樣獲得滿堂彩。

YOASOBI今天帶來多首網路爆紅神曲，還請出四尊寶可夢上台共舞，專程請幾位貴客從日本搭機來台出差。主唱ikura個頭嬌小，卻擁有強大音樂能量，每每曲畢還不忘用中文「我愛你」搭配台語「多謝」向粉絲致謝。

不讓Ayase專美於前，ikura準備了更長的中文信，一字一字唸出：「今天謝謝大家來我們的演唱會，和大家在一起的時間很幸福。我們能再次回來都是因為粉絲在台灣支持我們，謝謝你們聽YOASOBI的音樂，給我們很多愛。我們未來的夢，也想和大家一起實現。」

他們今晚準備了多首代表作品，特地把近期傳唱度最高的「Idol」放在最後安可壓軸，讓台灣粉絲能親身感受這首征服「紅白歌合戰」的神曲魅力。YOASOBI最後就在全場沸騰與台灣粉絲留下全場大合照，開心為台灣公演畫下句點。