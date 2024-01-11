陳星旭甜抱宋茜 裸肌照曝光網嗨翻：對眼睛很好

「我們的翻譯官」中宋茜(左)因家庭因素，忍痛和初戀男友陳星旭分手。圖／iQIYI國際站提供

宋茜在「我們的翻譯官」中化身翻譯界女王，她當年狠甩初戀男友陳星旭，未料8年後兩人重逢，對方竟成為她的客戶，陳星旭一開始對她各種刁難，甚至嫌棄她就像白開水般平淡無奇，但心中卻始終放不下她，又是送藥又是公主抱，讓劇迷笑稱，追妻火葬場來得真快。

「我們的翻譯官」描述宋茜飾演的「林西」因為家庭因素，忍痛和男友「肖一成（陳星旭飾）」分手，朝成為聯合國 專業翻譯夢想邁進，8年後，她當上最年輕的首席口譯，男方則搖身一變成為AI智慧翻譯公司的首席技術長，在好友助攻下，兩人的距離逐漸拉近，找回對愛情的悸動。

影片來源：噓！星聞

劇中，肖一成先是謊稱自己已婚生子，還刻意在工作上為難她，看似高冷腹黑，實則始終在意她的一舉一動，得知她喝醉，立馬飛奔到她身邊當護花使者，而與他重逢後，強裝淡定的林西，醉後也流露真心，買來糖葫蘆，堅持要把最甜的第一顆留給他。宋茜表示，她很喜歡這場糖葫蘆的戲，原因是：「那天我挺漂亮的。」直播時，她還特地找來超大糖葫蘆模型，搞笑稱裡頭包的是椰子，逗樂同劇演員。

陳星旭平時努力健身的成果也呈現在戲中，有一場宋茜不小心扭到腳，他要直接一把抱起她進電梯的橋段，展現驚人男友力，陳星旭聽到工作人員表示，抱宋茜手勁要大後，他自信滿滿地回答自己兩隻手都很有力。

一旁的宋茜也附和說：「他可以用一隻手把我拎起來。他抱我時，我突然感覺我好輕盈，像是飛起來了。」陳星旭也大方地在微博 上秀出他的誘人冰塊腹肌跟超Man的手筋，讓粉絲紛紛留言大讚「穿衣顯瘦、脫衣有肉！」、「這組照片對我眼睛很好。」

劇中兩人關係再次拉近後，親密戲甜度升級，從校園純愛之吻、床上甜吻到冰淇淋之吻，每段都閃到不行；其中，林西邊回憶肖一成的各種溫柔舉動邊入睡，接著竟夢到肖一成到她床邊探視，兩人輕撫彼此臉頰擁吻，但還來不及回憶甜蜜，她就因為腹痛難忍，急著想跑廁所而醒來。得知她腸胃炎後，肖一成原本想帥氣地匿名送藥展現貼心，但卻忘了裡頭還有藥局 送的痔瘡軟膏，耍帥不成反出糗。