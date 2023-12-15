謝盈萱身體斷崖式退化 視力模糊招認：更年期快到

謝盈萱承認年過40後，體力斷崖式退化。記者沈昱嘉／攝影

金馬影后謝盈萱即將迎來44歲生日，從小就有近視的她，近年來發現視力也出現老花症狀，尤其在拍攝台劇 「人選之人-造浪者」時，意外發現25歲的王淨劇本字體很小，而自己竟已要看「放大版」，感嘆年過40歲身體機能如「斷崖式退化」，自認「感覺更年期快到了」。

謝盈萱14日出席鏡片代言活動，坦言發現有老花症狀是因有一次到某家頗具氣氛餐廳用餐，點餐時突然看不清楚菜單上的字，後來看化妝品、藥品背後的說明小字也是模糊一片，才驚覺眼睛退化的速度之快，令人措手不及；前陣子她到歐洲旅遊，搭地鐵 時因燈光昏暗，她也看不清楚手機地圖上的字，只好先拍照截圖，再把圖片放到最大，才看得明白，讀劇本時，偶爾也要拿下眼鏡看，她忍不住自嘲：「已經開始有老人家的動作，有時還會流目油。」

面對視力的退化，謝盈萱感觸最深是在拍「人選之人-造浪者」時，劇中她演王淨的主管，但看到對方的劇本小小的字，她當下超有感：「本來就知道年紀有差，但那刻就覺得，我真的可以演她的媽媽！」，笑說拍「孤味」時和84歲陳淑芳一起工作：「就覺得很開心。」

謝盈萱31日將過44歲生日，年過40歲後，她明顯感受到體力大不如前，「人家都說35歲身體會斷崖式下滑，你過40歲就知道，何止斷崖式，簡直是沈到海底。」日前她和一群同齡好友相聚，聊天話題除了老花就是相約做健檢，「還聊起生理期是不是要停了，我感覺更年期快到了」，她雖不抗拒變老，但希望不要來得太快，「不要讓人家覺得你放棄了。」

謝盈萱之前已凍卵，被問是否考慮在停經前趕快拚一胎？她笑：「還是先不要，真想要的話也可以領養。」且明年一整年已排滿工作，「絕對不是有10個月可以懷孕的情況。」表示平日還是會補充維他命、益生菌等保健品保養身體。