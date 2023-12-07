我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些富翁雖省錢 卻不再做這三件節儉事

新澤西州失業率惡化為全國之最 現有職缺卻雇不到人

Lulu主持金馬獲滿堂彩 收割4男神點名「他」拍吻戲

記者林怡秀／即時報導
LuLu出席style master怪物職人頒獎典禮喜收咬錢蟾蜍象徵事業財富旺。圖／style master提供
LuLu出席style master怪物職人頒獎典禮喜收咬錢蟾蜍象徵事業財富旺。圖／style master提供

今年「怪物職人頒獎典禮」特別以「多元翻轉」為主題，邀請到蟬聯兩屆金鐘獎最佳綜藝主持人LuLu黃路梓茵擔任「怪物職人形象大使」，甫解鎖「金馬60」主持成就的她不僅獲得滿堂彩好口碑，主持事業更因此橫跨「三金」更上層樓，為了表揚今年怪物職人並給新進後輩樹立優良典範，身為怪物職人形象大使的LuLu特別一席盛裝，出席今年的style master怪物職人頒獎典禮。

Lulu金馬獎主持表現可圈可點，她事後透露壓力大到狂吐暴瘦，掉了2公斤，一主持完她便支撐不住，在後台癱軟，對此她說「其實就是那2天壓力比較大啦，結束後我有去按摩，還有全身電療，後來就有好一點了，馬上就開始後面的工作，到現在身體一定是沒問題。」她典禮後也整整睡了2天，問她為自己的表現打幾分？她說「我不敢給自己打分數，我留在心裡好了！」被問到有許多網友拿她跟陶晶瑩比較，LuLu表示：「真的不敢當！陶子姊是我的楷模，我會想要入這行也是因為陶子姐，她是我的目標跟榜樣！」她其實結束後把每個片段都拿出來看，檢討自己哪裡還需要進步，若下次還有機會主持金馬獎，她必定也會全力以赴。

值得一提的是，為了感謝LuLu撥空出席頒獎典禮，style master的發行人陳鎮川特別送了一隻金光閃閃、象徵「財富」的「怪獸」-「咬錢蟾蜍」來送給LuLu做為新年禮物，預祝LuLu明年無論事業、生活上都能翻轉出更多可能性，並且能事業亨通、財源廣進。提及自己明年演藝事業上的規劃，LuLu透露自己明年最大的計畫就是要「發唱片」，她笑說：「這個原本今年要執行的計畫其實已經醞釀很久，但因為突然來了好多工作而一直延宕，計畫趕不上變化，希望明年初趕緊動起來，希望順利能在下半年推出音樂作品。除了唱片外，明年會有一個戲劇作品，然後主持工作還是持續，目前在各種討論中。」

上一則

被BTS楨國翻牌的台灣女孩現身了 曝怪人搭訕落荒而逃

下一則

泰勒絲受訪憶當年遭打壓 暗批金卡戴珊、肯爺「垃圾」

延伸閱讀

憶金馬紅毯扭到驚魂 林青霞幽默自嘲「我救了我自己」

憶金馬紅毯扭到驚魂 林青霞幽默自嘲「我救了我自己」
「富都青年」首映滿場淚 新科影帝吳慷仁盼金馬加持

「富都青年」首映滿場淚 新科影帝吳慷仁盼金馬加持
金馬前夕狂吐暴瘦 Lulu主持完癱倒後台

金馬前夕狂吐暴瘦 Lulu主持完癱倒後台
Lulu癱倒後台畫面曝光 主持金馬前夕狂吐暴瘦

Lulu癱倒後台畫面曝光 主持金馬前夕狂吐暴瘦

熱門新聞

艾瑪華森成為擔任主角時，全球總票房最高女星的亞軍，迪士尼真人版「美女與野獸」熱賣幫助很大。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

2023-12-03 10:31
景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

2023-11-30 22:31
泰勒絲被爆料兩年多前已在英國秘婚。（歐新社資料照片）

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷

2023-12-01 16:54
那英在綜藝節目「聲生不息」的鏡頭被刪掉，傳出是被湖南衛視切割。（取材自微博）

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

2023-12-05 21:22
林青霞日前返台領取金馬獎終身成就獎。（記者吳致碩／攝影）

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

2023-12-02 19:14
游天翼（左）與王令塵不時大方秀恩愛。圖／Number One PR Communication Limited提供

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

2023-12-02 10:09

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情
黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡