Lulu主持金馬獲滿堂彩 收割4男神點名「他」拍吻戲

LuLu出席style master怪物職人頒獎典禮喜收咬錢蟾蜍象徵事業財富旺。圖／style master提供

今年「怪物職人頒獎典禮」特別以「多元翻轉」為主題，邀請到蟬聯兩屆金鐘獎最佳綜藝主持人LuLu黃路梓茵擔任「怪物職人形象大使」，甫解鎖「金馬60」主持成就的她不僅獲得滿堂彩好口碑，主持事業更因此橫跨「三金」更上層樓，為了表揚今年怪物職人並給新進後輩樹立優良典範，身為怪物職人形象大使的LuLu特別一席盛裝，出席今年的style master怪物職人頒獎典禮。

Lulu金馬獎主持表現可圈可點，她事後透露壓力大到狂吐暴瘦，掉了2公斤，一主持完她便支撐不住，在後台癱軟，對此她說「其實就是那2天壓力比較大啦，結束後我有去按摩，還有全身電療，後來就有好一點了，馬上就開始後面的工作，到現在身體一定是沒問題。」她典禮後也整整睡了2天，問她為自己的表現打幾分？她說「我不敢給自己打分數，我留在心裡好了！」被問到有許多網友拿她跟陶晶瑩比較，LuLu表示：「真的不敢當！陶子姊是我的楷模，我會想要入這行也是因為陶子姐，她是我的目標跟榜樣！」她其實結束後把每個片段都拿出來看，檢討自己哪裡還需要進步，若下次還有機會主持金馬獎，她必定也會全力以赴。

值得一提的是，為了感謝LuLu撥空出席頒獎典禮，style master的發行人陳鎮川特別送了一隻金光閃閃、象徵「財富」的「怪獸」-「咬錢蟾蜍」來送給LuLu做為新年禮物，預祝LuLu明年無論事業、生活上都能翻轉出更多可能性，並且能事業亨通、財源廣進。提及自己明年演藝事業上的規劃，LuLu透露自己明年最大的計畫就是要「發唱片」，她笑說：「這個原本今年要執行的計畫其實已經醞釀很久，但因為突然來了好多工作而一直延宕，計畫趕不上變化，希望明年初趕緊動起來，希望順利能在下半年推出音樂作品。除了唱片外，明年會有一個戲劇作品，然後主持工作還是持續，目前在各種討論中。」