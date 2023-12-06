田馥甄不排斥當媽 談五月天假唱風波這樣說

田馥甄相當有愛心。記者王聰賢／攝影

田馥甄擔任公益大使，捐贈45萬元購買500份愛心年菜給弱勢長輩，今（6）日記者會上她和長輩一起做湯圓，笑說自己現在孤家寡人，想像得到往後「誰都會經歷變老」，會想脫單嗎？她笑說：「不會因為是孤家寡人而想要脫單…如果能經歷(生小孩)這個東西，也是滿不錯的。」被問及五月天近日陷入假唱風波，她表示祝福所有熱愛唱歌的歌手都有健康的身體、很好的狀態，可以去享受舞台表演；而自己也是粉絲，可以體會觀眾的心情。

田馥甄今年8月結束小巨蛋演唱會，這陣子都在自我修復、調節養生，跨年也沒有特別計畫，「因為隔天1月1號我要跟父母參加從早到晚的內觀活動，前一天不適合熬夜。」手機屆時會收起來、不能說話也不做筆記，完全在自己的內在世界。她日前參加僻靜營，笑說大家都很自然地跟她相處，沒有特殊待遇也不會刻意給她空間疏遠她，「很自然的相處，很感謝大家。」

她現在處事淡然，但也會反思「是不是太不積極、少了濃烈的情感」，不過對於演唱會和專輯她仍是有企圖心的，會想唱大巨蛋？她笑說：「我對所有大小舞台、只要能讓我唱歌的舞台都有興趣。」明年的計畫？「也想出專輯 也想演唱會，望可以很順利達成，不順利的話，至少在路上。」透露新專輯準備要收歌。

耶誕節 和好姐妹各自度過，田馥甄透露日前Selina帶兒子小腰果到家裡玩，小腰果突然「噴屎」，Selina和另一半小徐急忙到浴室清洗，「我看了覺得哇，好險我沒有小孩，好像現在還蠻輕鬆，有很多餘裕做自己想做的事情。」也透露和Ella都不是乾媽，她是「甄甄阿姨」；問當乾媽需要什麼條件，她笑說：「我的愛不需要被考核，以老婆現在對他的狂熱，應該是希望小腰果第一句話開口是她，我們不敢跟她競爭，沒資格沒資格。」