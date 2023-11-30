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獨／引產後再拚懷孕吐原因 趙小僑認不敢目睹胎停寶寶

記者杜沛學／專訪
趙小僑如今有女萬事足。記者李政龍／攝影
趙小僑如今有女萬事足。記者李政龍／攝影

趙小僑將歷經備孕、胎停、引產到終於迎來女兒典典寶寶出生的過程，出書「1000針的勇氣」，第一次人工受孕終於成功後，她在懷孕16周時歡喜宣布好消息，沒想到過了3天，就面臨晴天霹靂的胎停噩耗，後來通過引產把已成形的胎兒「生出來」，她坦言，和老公劉亮佐當時完全不敢看寶寶，也已知道孩子性別，但不會公開，將永遠藏在心底最深處。

發現胎停當天，趙小僑產檢前還跟劉亮佐興高采烈地去看寶寶性別派對場地，沒想到接著迎來壞消息，當時還有一堆網友留言恭喜她、許多廠商要送她母嬰用品，「但我卻胎停了，我也不知道怎麼跟大家講」。但因後來實在太多恭賀的訊息，經紀人告訴她，還是要告訴大家，只好先收起自己的情緒，面對及處理後續問題。

引產後，全世界都要趙小僑放棄再拚懷孕，但卻因當時醫生一句話：「下一次懷孕要打針、吃藥直到生產。」看起來是痛苦的過程，對趙小僑來說，卻彷彿看到一道光，「所以我只要這樣做，還是有可能成功」。她認為，只要還有一絲希望，就會繼續努力，「因為我已經經歷過最痛的失去，如果只是打針、吃藥，對我來說太簡單了」。因此引產過後，她只休息了3個月，就繼續拚試管懷孕。

不僅在醫院時，聽著各種寶寶哭聲，讓趙小僑更加心痛，到了月子中心，身邊更多產婦、嬰兒，打掃阿姨每次進房門都會說：「媽媽，我進來囉。」雖然旁人都是無心、不知情的，但一句句的「媽媽」，都再次刺傷趙小僑內心。

好不容易再度懷上典典寶寶，有了上一次的悲痛經驗，趙小僑這次原本想等到真的生產、抱到寶寶後再宣布，但已被拍到去產檢，還好當時已懷孕超過6個月，即使有問題也可馬上生產，她決定放心宣布，雖然她跟劉亮佐早已知寶寶性別，但這之前都沒告訴周遭親友，後來是為了繼子劉子銓，特別辦一場性別派對，劉子銓當時獲知將有妹妹時的興奮、感動神情，全都超真實。

趙小僑37歲結婚後才開始備孕，在這之前她完全沒想過會經歷一連串辛苦的懷孕過程。她說從沒有因顧慮劉子銓，而延遲與劉亮佐懷孕計畫，反而因劉家已有一個兒子，她其實根本沒有一定要生產、傳宗接代的壓力，「生小孩從不在我的人生清單中」，卻在這個過程越挫越勇，真的等到典典寶寶如天使般地降臨。

天使

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