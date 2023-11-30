「Sweet Home」第2季將上線 宋江「全裸露臀」超養眼

宋江在「Sweet Home」中有精彩演出。圖／Netflix提供

Netflix 夯劇「Sweet Home」第2季明天上線，今（30）日於首爾舉辦記者會，主要演員宋江、李陣郁、李施昤、高旻示、鄭振永、劉五性、金武烈以及導演李應福皆盛裝出席。宋江今日更是身穿一襲黑色西裝搭配天藍色低胸襯衫，盡顯帥氣特質，他在新一季中有全裸露臀戲，讓觀眾大飽眼福。

宋江表示：「很高興『Sweet Home』系列受到全球粉絲喜歡，我們投注了非常多的心血與愛在第2季中，希望大家可以持續鎖定第2季內容。」高旻示也分享：「第1季是在3年前的冬季與大家相見，很興奮第2季也在漸入冬季的現在與全球粉絲一同觀賞！」

主持人表示宋江在之前的訪問中提到劇中角色「賢秀」已經在自己的身體裡了，自己感覺更融入角色。對此，宋江回應：「我有這樣說過嗎？我自己怎麼都不記得了！」引起現場大笑。導演李應福也分享：「我不知道宋江原來這麼努力融入角色，但在第2季中完完全全可以看到賢秀這個角色的成長，變得更加成熟。似乎可以說是賢秀的成長是跟著宋江一起，變得更加穩重。」

宋江也分享第2季多在釜山拍攝，而每次拍攝結束都有種自豪與重獲新生的感覺，特別是在某一場戲結束之後，那樣的清新感更為強烈，導演追問到底是哪一場戲，宋江透露是某一場要一直拖著李陣郁飾演的邊尚昱，但詳細的細節不方便透露太多，坐在宋江旁邊的李陣郁與導演會心一笑。李陣郁在第2季中黑化，他自嘲：「自己像邊尚昱（角色名）卻又不像邊尚昱，必須時常揣摩兩個角色間的細微變化。」

不僅如此，宋江與李陣郁兩人最常對戲，兩人還互相虧對方說，不要再健身了，一直追趕不上對方的身材。而第2季中更有宋江大露背肌的畫面，讓大家也看到宋江努力健身的成果，宋江原先是較害羞的性格，也在拍攝「Sweet Home」後更被導演打開心房，整體感覺更加外向。主持人更笑說，你現在可以叫導演李應福「爸爸」了。