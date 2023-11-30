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古裝第一美女回歸…劉詩詩強上劉宇寧「取精」 從頭摸到尾

記者杜沛學／台北即時報導
劉詩詩扮演舞姬。圖／iQIYI國際站提供
劉詩詩扮演舞姬。圖／iQIYI國際站提供

劉詩詩與劉宇寧主演的「一念關山」28日在愛奇藝國際版獨家首播，兩人「美女殺手」對上「腹黑堂主」在劇中原是敵對陣營的頂級高手，互相試探、極限拉扯，卻在日常相處與並肩作戰中，漸漸被彼此吸引。劉詩詩在劇中又美又颯，不論是驚艷的古裝造型，婀娜多姿的舞技、行雲流水的打戲，讓網友大讚：「劉詩詩帶著勢不可擋的銳氣回歸古裝！」

古裝第一美女劉詩詩時隔6年回歸古裝，號召力依然強大，在「一念關山」中飾演武藝高強、外冷內熱的女俠任如意，從小生長於猶如地獄般的競爭環境中，一步步成為冷血致命的殺人機器，卻還心懷情義，劇中她同行的隊友死於非命，她冷靜從火場抱出屍體將其安葬，更暗中調查相關之人，用自己的血寫下「死亡筆記」記錄下復仇名單，下手更是俐落痛快，僅僅用樹葉就手刃仇人，3集之內就將與隊友之死相關的人解決。

開播首日就看到劇中劉詩詩的演技和眼技切換自如，裝柔弱的舞姬瞬間切換成反殺數人的朱衣衛，又從毫無內力楚楚可憐的女子轉換殺人不眨眼的絕世高手，眼神和氣質從內而外都能明顯感覺到變化，讓粉絲直呼：「劉詩詩請多多拍古裝」、「黑白蓮花切換很到位」、「劉詩詩的演技就是讓人特別有帶入感」。

劉詩詩搭檔劉宇寧也成觀眾焦點，被網友封「雙頂劉CP」。首次擔任男主角的劉宇寧拍攝期間備受討論，他表示：「非常喜歡這部劇，也非常喜愛寧遠舟這個角色，愛到無以言表、愛到瘋狂。」播出後，許多觀眾讚他演技可圈可點，角色駕馭得很好，更讓人驚艷的是他在劇中的原聲台詞，低沉的嗓音，語氣隱隱帶著上位者的壓迫和決斷，感染力超強。

談及兩人合作感想，劉宇寧表示一開始聽說劉詩詩比較慢熱，所以自己有主動活絡氣氛，不料劉詩詩卻很熱情 ，讓他對劉詩詩笑說：「我聽說妳慢熱，所以我把我自己熱的速度調快一點，我尋思來熱熱妳，結果妳比我快啊！」

劉詩詩(右)與劉宇寧並肩作戰，被網封「雙頂劉CP」 。圖／iQIYI國際站提供
劉詩詩(右)與劉宇寧並肩作戰，被網封「雙頂劉CP」 。圖／iQIYI國際站提供

劉詩詩

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